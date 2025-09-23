SPORT1 Betting 23.09.2025 • 11:59 Uhr Verpasse nicht deine nächste Chance, Champions League Tickets zu gewinnen! Nimm an der Verlosung für den 4. Spieltag teil und sei live im Stadion dabei. Jetzt kostenlos teilnehmen.

Was für ein Start in die UEFA Champions League-Saison! Spieltag 1 hat mit spannender Gruppenphasen-Action und überraschenden Ergebnissen, die den Ton für die gesamte Kampagne vorgeben, alle Erwartungen erfüllt.

Die Energie in den Stadien war unglaublich – eine kraftvolle Erinnerung an das unvergessliche Erlebnis, ein Spiel live zu sehen. Und obwohl die Verlosung für die Tickets zum 3. Spieltag bereits abgeschlossen ist, hast du noch immer die Chance, live dabei zu sein.

Der unvergessliche Nervenkitzel eines Live-Spiels

Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen einem Spiel auf dem Bildschirm und dem Live-Erlebnis. Das Brüllen der Menge, die greifbare Anspannung in der Luft, das kollektive Aufatmen nach einem knappen Fehlschuss und der euphorische Ausbruch, wenn der Ball im Netz zappelt – es ist ein Erlebnis, das sich am Bildschirm einfach nicht nachbilden lässt.

Es ist eine Flut an Sinneseindrücken, die dich mit jedem Spieler, jedem Pass und jedem dramatischen Moment auf dem Spielfeld verbindet. Wenn du dich über die verpasste Chance auf der letzten Ticketverlosung geärgert hast, kennst du das klassische Gefühl von FOMO – der „Angst, etwas zu verpassen“.

Aber keine Sorge, denn dein nächster Versuch für dieses einmalige Erlebnis ist da.

Deine nächste Chance: Tickets für den 4. Spieltag

Die Champions-League-Action ist unaufhaltsam, und das gilt auch für deine Chancen, live dabei zu sein. Wir freuen uns, die nächste Verlosung für Tickets zum 4. Spieltag bekannt zu geben, an dem neue Matches und alte Rivalitäten am 4. und 5. November quer durch Europa entfacht werden.

Das ist deine neue Chance, einen der begehrten Plätze im Stadion zu gewinnen und Geschichte hautnah mitzuerleben.

Das Zeitfenster für diese exklusive Ticketverlosung ist bereits geöffnet, aber es wird nicht ewig andauern. Du musst deine Teilnahme zwischen dem 19. September und 9. Oktober einreichen. Denk daran: Die Zeit drängt, und du willst dieses Fenster nicht verpassen.

So sicherst du dir deine Teilnahme

Um die Teilnahme an der Verlosung so einfach wie möglich zu machen, haben wir die Schritte für dich zusammengefasst:

Verifizierter Kontoinhaber sein: Du musst ein verifizierter bet365 Kontoinhaber und über 18 Jahre alt sein, um teilzunehmen. Einloggen oder registrieren: Logge dich in dein bestehendes Konto ein oder erstelle schnell und einfach ein neues Konto. Während der Registrierung kannst du auch die aktuellen Aktionen mit einem Bet365 Bonus Code entdecken. Zur Verlosungsseite navigieren: Sobald du eingeloggt bist, gehe zur Verlosungsseite. Teilnehmen: Wähle das Spiel deiner Wahl aus und klicke auf „Teilnehmen“.

Die Teilnahme an dieser Verlosung ist unkompliziert und erfordert keinen Kauf.

Auf der Verlosungsseite wählst du das Spiel aus, das du gewinnen möchtest, indem du bei der entsprechenden Partie auf „Teilnehmen“ klickst. Stelle einfach sicher, dass du dies bis spätestens 11:59 Uhr (britischer Zeit) am 9. Oktober getan hast. Das ist alles!

Die Gewinner werden per zufälliger, elektronischer Auslosung ausgewählt und innerhalb von drei Tagen nach dem Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt. Halte also dein Postfach im Auge.

Der Bonus Code BETSPORT1 kann während der Anmeldung benutzt werden, jedoch ändert dies den Angebotsbetrag in keinster Weise.

Wichtige Regeln, die du beachten solltest

Um einen fairen und transparenten Ablauf zu gewährleisten, beachte bitte einige wichtige Teilnahmebedingungen.

Der Gewinn umfasst nur die Tickets; Reise, Unterkunft oder andere Ausgaben sind nicht enthalten. Diese Kosten liegen in der alleinigen Verantwortung des Gewinners. Du darfst nur an der Verlosung für ein Spiel pro UCL-Woche teilnehmen und kannst im Laufe dieser Aktion maximal vier Preise gewinnen.

Dies ist eine fantastische Gelegenheit, den Nervenkitzel der Champions League zu erleben, ohne einen einzigen Cent für die Tickets auszugeben. Lass dir diese Chance nicht entgehen.

Dein nächster Versuch ist jetzt. Der Countdown läuft.