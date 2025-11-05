Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
US-SPORT
DARTS
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Sportwetten | Anzeigen>

bet365 „6-Fac Challenge“: Bis zu 100.000€ ohne Einsatz tippen!

bet365 startet „6-Fach Challenge“ in Deutschland: Deine Chance auf 100.000 €

Sichere dir eine Chance auf 100.000 €! Bet365 startet die „6-Fach Challenge“ in Deutschland. Alle Regeln, Preise und Infos zur Teilnahme ohne Einsatz. 18+ | AGB gelten.
Bet365 6-Fach Challenge jetzt auh für deutsche Kunden
Bet365 6-Fach Challenge jetzt auh für deutsche Kunden
© undefined
SPORT1 Betting
Sichere dir eine Chance auf 100.000 €! Bet365 startet die „6-Fach Challenge“ in Deutschland. Alle Regeln, Preise und Infos zur Teilnahme ohne Einsatz. 18+ | AGB gelten.

Der Online-Wettanbieter bet365 hat sein beliebtes Tippspiel, die „6 Scores Challenge“, nun auch für deutsche Kunden freigeschaltet. Das „Free-to-Play“-Spiel bietet Fußballfans die spannende Gelegenheit, die korrekten Endergebnisse (nach 90 Minuten Spielzeit) von sechs ausgewählten Partien vorherzusagen und dabei Geld- und Sachpreise zu ergattern.

Im Fokus steht der attraktive Hauptgewinn von bis zu 100.000€. Die Teilnahme erfordert keinen Einsatz und ist für alle berechtigten Kunden zugänglich. Interessierte, die noch kein Konto besitzen, finden alle Informationen zur Registrierung und aktuellen Vorteile, indem sie unseren bet365 Angebotscode-Beitrag hier einsehen.

⚽An der 6-Fach Challenge von bet365 teilnehmen ⚽ >>

So funktioniert die Teilnahme

Die Teilnahme an der „6-Fach Challenge“ erfolgt über den dafür vorgesehenen Bereich auf der bet365-Plattform. Es ist wichtig zu beachten, dass die Teilnahme getrennt vom Standard-Wettangebot erfolgt und keine Standard-Wettangebote von bet365 darauf angewandt werden.

  • Nur ein Tipp pro Person: Pro Spielwoche ist nur eine einzige Tippabgabe pro Person zulässig. bet365 überwacht streng die Nutzung von Mehrfachkonten durch Einzelpersonen oder Gruppen. Bei begründetem Verdacht auf Mehrfachteilnahme – ob alleine oder in Absprache mit anderen – werden alle betreffenden Einsendungen für ungültig erklärt.
  • Abgabefrist und Bearbeitung: Der Tipp muss vor dem Anpfiff der ersten der sechs nominierten Partien abgegeben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt können eingereichte Tipps noch beliebig bearbeitet werden.
  • Auswahl der Spiele: Die für jede Runde ausgewählten sechs Spiele werden allein von bet365 festgelegt und im „6-Fach Challenge“-Bereich angezeigt.
  • Ergebnisse: Die Wertung basiert auf dem Endergebnis nach der regulären Spielzeit (90 Minuten), analog zur Abrechnung des klassischen „Richtiges Ergebnis“-Marktes.

Die gestaffelten Preise und die Jackpot-Regelung

Die „6 Scores Challenge“ belohnt Spieler bereits für drei richtige Tipps. Die Preisstruktur ist fix, wobei die höchsten Preise im Falle mehrerer Gewinner geteilt werden:

Anzahl korrekter Ergebnisse
Preis (Maximalwert pro Gewinner)
Anmerkung
6
100.000€
Der Höchstbetrag wird bei mehreren Gewinnern gleichmäßig geteilt.
5
200€
Der Preispool wird bei mehreren Gewinnern gleichmäßig geteilt.
4
20€
Der Preispool wird bei mehreren Gewinnern gleichmäßig geteilt.
3
5€
Fixer Betrag. Alle berechtigten Gewinner erhalten den vollen Betrag.

Wichtige Preisbestimmungen:

  • Preispools: Bei vier, fünf und sechs korrekten Ergebnissen handelt es sich um geteilte Preispools, deren angezeigter Wert dem Maximalgewinn bei einem einzigen Gewinner entspricht. Gibt es mehrere Gewinner, wird der Betrag unter ihnen gleichmäßig aufgeteilt.
  • Auszahlung und Fristen: Die Preise werden gutgeschrieben, sobald das Ergebnis des letzten relevanten Spiels bekannt ist. Vor der Auszahlung von Gewinnen können standardmäßige Verifizierungsprozesse erforderlich sein. Hinweis: Die angezeigten Preise sind exklusive Steuern; die Teilnehmer sind selbst für etwaige Steuerpflichten in ihrer Jurisdiktion verantwortlich.
  • Datenschutz: bet365 behält sich das Recht vor, die Daten der Gewinner für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Teilnahme an der „6-Fach Challenge“ zu verwenden.

Besondere Spielregeln (bei Ausfällen)

Für den Fall von Spielausfällen hat bet365 klare Regeln festgelegt:

  • Weniger als drei Ausfälle: Wird eine Partie abgesagt oder aus anderen Gründen als ungültig erklärt, zählt sie nicht mehr zur „6-Fach Challenge“. Die Preisstruktur wird entsprechend der verbleibenden Anzahl von Spielen angepasst.
  • Drei oder mehr Ausfälle: Werden drei oder mehr Spiele verschoben oder annulliert, wird die gesamte Runde der „6-Fach Challenge“ für ungültig erklärt.

Mit der Einführung der „6 Scores Challenge“ bietet bet365 seinen deutschen Nutzern eine wöchentliche, spannende Herausforderung ohne Einsatzrisiko, die die Fußball-Wochenenden zusätzlich aufwertet.

⚽Bei bet365 Endergebnisse vorhersagen und Preise erhalten ⚽ >>

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Home
Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Zur Startseite