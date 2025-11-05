bet365 „6-Fac Challenge“: Bis zu 100.000€ ohne Einsatz tippen!

SPORT1 Betting 05.11.2025 • 14:35 Uhr Sichere dir eine Chance auf 100.000 €! Bet365 startet die „6-Fach Challenge“ in Deutschland. Alle Regeln, Preise und Infos zur Teilnahme ohne Einsatz. 18+ | AGB gelten.

Der Online-Wettanbieter bet365 hat sein beliebtes Tippspiel, die „6 Scores Challenge“, nun auch für deutsche Kunden freigeschaltet. Das „Free-to-Play“-Spiel bietet Fußballfans die spannende Gelegenheit, die korrekten Endergebnisse (nach 90 Minuten Spielzeit) von sechs ausgewählten Partien vorherzusagen und dabei Geld- und Sachpreise zu ergattern.

Im Fokus steht der attraktive Hauptgewinn von bis zu 100.000€. Die Teilnahme erfordert keinen Einsatz und ist für alle berechtigten Kunden zugänglich. Interessierte, die noch kein Konto besitzen, finden alle Informationen zur Registrierung und aktuellen Vorteile, indem sie unseren bet365 Angebotscode-Beitrag hier einsehen.

So funktioniert die Teilnahme

Die Teilnahme an der „6-Fach Challenge“ erfolgt über den dafür vorgesehenen Bereich auf der bet365-Plattform. Es ist wichtig zu beachten, dass die Teilnahme getrennt vom Standard-Wettangebot erfolgt und keine Standard-Wettangebote von bet365 darauf angewandt werden.

Nur ein Tipp pro Person: Pro Spielwoche ist nur eine einzige Tippabgabe pro Person zulässig. bet365 überwacht streng die Nutzung von Mehrfachkonten durch Einzelpersonen oder Gruppen. Bei begründetem Verdacht auf Mehrfachteilnahme – ob alleine oder in Absprache mit anderen – werden alle betreffenden Einsendungen für ungültig erklärt.

Abgabefrist und Bearbeitung: Der Tipp muss vor dem Anpfiff der ersten der sechs nominierten Partien abgegeben werden. Bis zu diesem Zeitpunkt können eingereichte Tipps noch beliebig bearbeitet werden.

Auswahl der Spiele: Die für jede Runde ausgewählten sechs Spiele werden allein von bet365 festgelegt und im „6-Fach Challenge"-Bereich angezeigt.

Ergebnisse: Die Wertung basiert auf dem Endergebnis nach der regulären Spielzeit (90 Minuten), analog zur Abrechnung des klassischen „Richtiges Ergebnis"-Marktes.

Die gestaffelten Preise und die Jackpot-Regelung

Die „6 Scores Challenge“ belohnt Spieler bereits für drei richtige Tipps. Die Preisstruktur ist fix, wobei die höchsten Preise im Falle mehrerer Gewinner geteilt werden:

Anzahl korrekter Ergebnisse Preis (Maximalwert pro Gewinner) Anmerkung 6 100.000€ Der Höchstbetrag wird bei mehreren Gewinnern gleichmäßig geteilt. 5 200€ Der Preispool wird bei mehreren Gewinnern gleichmäßig geteilt. 4 20€ Der Preispool wird bei mehreren Gewinnern gleichmäßig geteilt. 3 5€ Fixer Betrag. Alle berechtigten Gewinner erhalten den vollen Betrag.

Wichtige Preisbestimmungen:

Preispools: Bei vier, fünf und sechs korrekten Ergebnissen handelt es sich um geteilte Preispools, deren angezeigter Wert dem Maximalgewinn bei einem einzigen Gewinner entspricht. Gibt es mehrere Gewinner, wird der Betrag unter ihnen gleichmäßig aufgeteilt.

Auszahlung und Fristen: Die Preise werden gutgeschrieben, sobald das Ergebnis des letzten relevanten Spiels bekannt ist. Vor der Auszahlung von Gewinnen können standardmäßige Verifizierungsprozesse erforderlich sein. Hinweis: Die angezeigten Preise sind exklusive Steuern; die Teilnehmer sind selbst für etwaige Steuerpflichten in ihrer Jurisdiktion verantwortlich.

Datenschutz: bet365 behält sich das Recht vor, die Daten der Gewinner für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit der Teilnahme an der „6-Fach Challenge" zu verwenden.

Besondere Spielregeln (bei Ausfällen)

Für den Fall von Spielausfällen hat bet365 klare Regeln festgelegt:

Weniger als drei Ausfälle: Wird eine Partie abgesagt oder aus anderen Gründen als ungültig erklärt, zählt sie nicht mehr zur „6-Fach Challenge". Die Preisstruktur wird entsprechend der verbleibenden Anzahl von Spielen angepasst.

Wird eine Partie oder aus anderen Gründen als ungültig erklärt, zählt sie nicht mehr zur „6-Fach Challenge“. Die Preisstruktur wird entsprechend der verbleibenden Anzahl von Spielen angepasst. Drei oder mehr Ausfälle: Werden drei oder mehr Spiele verschoben oder annulliert, wird die gesamte Runde der „6-Fach Challenge“ für ungültig erklärt.