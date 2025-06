Bet365 feiert erstes Jahr als UEFA Champions League Partner mit Event in München

Bet365 zelebrierte sein Debütjahr als offizieller Partner der UEFA Champions League mit einem besonderen Event in München. Mit Blick auf die kommende Saison bereitet sich Bet365 auf weitere spannende Highlights vor.

Bet365 feierte kürzlich sein erstes Jahr als offizieller globaler Partner der UEFA Champions League mit einem besonderen Event in München. Im Herzen der Stadt, im ikonischen Isarpost-Gebäude, veranstaltete der Wettanbieter sein finales „Big Ticket Giveaway Game“. Diese Veranstaltung war Teil der Saison, in der insgesamt mehr als 2.600 UEFA Champions League Tickets von Bet365 vergeben wurden. Sowohl online auf der Webseite von Bet365 als auch bei Events in London und München konnten die begehrten CL-Tickets gewonnen werden.