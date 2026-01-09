bet365 Wett Boosts: Frankfurt vs. Dortmund | Top-Quoten 16. Spieltag

SPORT1 Betting 09.01.2026 • 09:35 Uhr Profitiere von den besten bet365 Wett Boosts für Eintracht Frankfurt gegen BVB! 🚀 Guirassy, Brandt & Konfigurator-Tipps mit Top-Quoten | 18+, AGB gelten

Das Bundesliga-Jahr 2026 startet direkt mit einem Klassiker: Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund am 9. Januar um 20:30 Uhr . Wenn diese beiden Offensiv-Powerhouses aufeinandertreffen, sind Tore und intensive Statistiken fast garantiert. bet365 hat für dieses Spiel die Quoten geboostet.

Wir zeigen dir nicht nur die Zahlen, sondern analysieren auch, warum diese Wetten laut aktueller Formkurve besonders interessant sind.

Die bet365 Highlights & Experten-Analyse

1. Serhou Guirassy: Kopfballtor – Quote 6.50 (statt 6.00)

Guirassy ist einer der physisch stärksten Stürmer der Liga. Frankfurt hat unter Trainer Dino Toppmöller zwar an Stabilität gewonnen, bleibt aber bei Flanken aus dem Halbfeld anfällig. Da Dortmund über die Außen (Bynoe-Gittens/Adeyemi) viel Druck erzeugt, ist ein Kopfball-Abschluss von Guirassy ein sehr realistisches Szenario.

2. Julian Brandt: Tor von außerhalb des Strafraums – Quote 23.00 (statt 21.00)

Frankfurt verteidigt oft sehr kompakt im eigenen Sechzehner. Das zwingt den BVB dazu, Lösungen aus der zweiten Reihe zu suchen. Brandt ist der Spieler mit der besten Schusstechnik im Kader und nimmt sich diese Abschlüsse regelmäßig. Bei dieser Quote reicht ein kleiner Einsatz für einen großen Gewinn.

3. Konfigurator-Boost: Dortmund-Sieg, Guirassy & Brandt 2+ Schüsse aufs Tor – Quote 19.00 (statt 17.00)

Wenn der BVB gewinnt, geht das meist über die individuelle Klasse ihrer Stars. Guirassy und Brandt sind die Fixpunkte im Spiel. Zwei Schüsse aufs Tor (nicht zwingend Tore!) sind für Spieler dieser Qualität in einem 90-minütigen Schlagabtausch ein absolut erreichbarer Wert.

4. Konfigurator-Boost: Adeyemi & Knauff 2+ Schüsse aufs Tor + BTTS – Quote 19.00 (statt 17.00)

Hier wettest du auf das Tempo. Karim Adeyemi (BVB) und Ansgar Knauff (SGE) sind die „Speedster“ ihrer Teams. Beide suchen oft den direkten Weg zum Tor. Da beide Abwehrreihen nach der Winterpause oft noch nicht perfekt abgestimmt sind, ist „Beide Teams treffen“ (BTTS) bei diesem Duell fast schon eine Pflicht-Wette.

Der „Statistik-Check“: Warum die 11.00er & 21.00er Boosts spannend sind

Für Fans von Daten-Wetten bietet bet365 zwei massive Konfigurator-Kombis an:

Markt Details Warum setzen? Quote Volle Action Je 2+ Ecken & 2+ Schüsse aufs Tor pro Team/pro Halbzeit Frankfurt vs. Dortmund ist ein „Box-to-Box“-Spiel. Die Intensität sorgt automatisch für viele Standards und Abschlüsse. 21.00 Tor-Garantie Über 3.5 Schüsse aufs Tor, 3 Ecken & 1 Tor pro Halbzeit Perfekt für Zuschauer, die ein Spiel mit offenem Visier erwarten. Statistisch gesehen fallen in diesem Duell oft Tore in beiden Hälften. 11.00 Team-Power SGE (3.5+ Schüsse/3+ Ecken) + BVB (4.5+ Schüsse/4+ Ecken) + BTTS + Ü2.5 Dieser Boost kombiniert die Team-Stärken. Frankfurt drückt zu Hause, Dortmund kontert. Das Ü2.5 Tore ist hier der logische Anker. 11.00

Strategie-Tipp: Den bet365 Vorteil nutzen

Dortmund ist der leichte Favorit, aber die Eintracht hat im Waldstadion eine enorme Wucht. Die Boosts bieten dir die Möglichkeit, höhere Gewinne bei gleichem Risiko zu erzielen.

Zusatz-Vorteil bei bet365: Sollte der BVB (oder die SGE) mit 2 Toren führen, wird deine Siegwette dank der vorzeitigen Auszahlung oft direkt als gewonnen gewertet – egal wie das Spiel ausgeht!