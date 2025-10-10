Betano Master: 5.000€ Freebet + FC Bayern Tickets gewinnen

SPORT1 Betting 10.10.2025 • 10:00 Uhr Nimm am Betano Master zur FCB vs. BVB Edition teil! Gewinne bis zu 5.000€ Freebet (geteilt) und 2x FC Bayern Tickets. Jetzt Correct Score & Torschütze tippen. (18+ | AGB gelten)

Der Klassiker steht vor der Tür! Am 18. Oktober 2025 treffen der FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Bundesliga aufeinander. Passend zum größten Spiel Deutschlands bietet Betano, offizieller Partner des FC Bayern, eine spektakuläre und kostenlose Chance auf Top-Gewinne.

Nimm an der Betano Master FCB-Edition teil und sichere Dir mit nur zwei korrekten Tipps die Chance auf einen Anteil am 5.000€ Freebet-Preispool sowie zwei heiß begehrte Tickets für ein kommendes FC Bayern Spiel.

So einfach spielst Du mit!

Das Besondere am Betano Master ist die einfache Spielmechanik und die Tatsache, dass die Teilnahme völlig kostenlos ist. Du musst lediglich zwei exakte Vorhersagen für das Spiel Bayern gegen Dortmund abgeben:

Exaktes Endergebnis (Correct Score)

Erster Torschütze der Partie

Alle Teilnehmer, die beide Vorhersagen richtig treffen, teilen sich den beeindruckenden 5.000€ Freebet-Preispool. Zusätzlich nehmen alle Gewinner an der Verlosung für 2 FC Bayern Tickets teil, um die Stars live in der Arena zu sehen.

Die Spannung steigt: Jetzt tippen!

Ob Du auf ein Offensivfeuerwerk mit Toren von Harry Kane und Julian Brandt tippst oder ein knappes 1:0 erwartest – jede Prognose zählt! Nutze Dein Fußballwissen und stelle Dein Können unter Beweis, um Dir diesen riesigen Preispool zu sichern.

Alle wichtigen Details auf einen Blick

Fakt Information Aktion Betano Master FCB-Edition (Gewinnspiel) Spiel FC Bayern München vs. Borussia Dortmund Hauptpreis Bis zu 5.000€ Freebet (geteilt) & 2x FC Bayern Tickets Teilnahme GRATIS – Für alle verifizierten Betano-Kunden Start 16. Oktober 2025, 15:00 Uhr Deadline 18. Oktober 2025, 18:30 Uhr (Anpfiff)

Die Teilnahme endet pünktlich zum Anpfiff des Klassikers. Verpasse nicht die Chance, ohne Risiko große Preise zu gewinnen. Für Neukunden, die auch an weiteren Angeboten interessiert sind, kann es sich lohnen, nach einem aktuellen Betano Promo Code zu suchen, um den besten Start zu bekommen.