Betano Master: 5.000€ Freebet + FC Bayern Tickets gewinnen

Der Klassiker steht vor der Tür! Am 18. Oktober 2025 treffen der FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Bundesliga aufeinander. Passend zum größten Spiel Deutschlands bietet Betano, offizieller Partner des FC Bayern, eine spektakuläre und kostenlose Chance auf Top-Gewinne.
Betano Master FCB-Edition: 5.000€ Freebet sowie 2x FC Bayern Tickets gewinnen!
Nimm an der Betano Master FCB-Edition teil und sichere Dir mit nur zwei korrekten Tipps die Chance auf einen Anteil am 5.000€ Freebet-Preispool sowie zwei heiß begehrte Tickets für ein kommendes FC Bayern Spiel.
So einfach spielst Du mit!
Das Besondere am Betano Master ist die einfache Spielmechanik und die Tatsache, dass die Teilnahme völlig kostenlos ist. Du musst lediglich zwei exakte Vorhersagen für das Spiel Bayern gegen Dortmund abgeben:
- Exaktes Endergebnis (Correct Score)
- Erster Torschütze der Partie
Alle Teilnehmer, die beide Vorhersagen richtig treffen, teilen sich den beeindruckenden 5.000€ Freebet-Preispool. Zusätzlich nehmen alle Gewinner an der Verlosung für 2 FC Bayern Tickets teil, um die Stars live in der Arena zu sehen.
Die Spannung steigt: Jetzt tippen!
Ob Du auf ein Offensivfeuerwerk mit Toren von Harry Kane und Julian Brandt tippst oder ein knappes 1:0 erwartest – jede Prognose zählt! Nutze Dein Fußballwissen und stelle Dein Können unter Beweis, um Dir diesen riesigen Preispool zu sichern.
Alle wichtigen Details auf einen Blick
Fakt
Information
Aktion
Betano Master FCB-Edition (Gewinnspiel)
Spiel
FC Bayern München vs. Borussia Dortmund
Hauptpreis
Bis zu 5.000€ Freebet (geteilt) & 2x FC Bayern Tickets
Teilnahme
GRATIS – Für alle verifizierten Betano-Kunden
Start
16. Oktober 2025, 15:00 Uhr
Deadline
18. Oktober 2025, 18:30 Uhr (Anpfiff)
Die Teilnahme endet pünktlich zum Anpfiff des Klassikers. Verpasse nicht die Chance, ohne Risiko große Preise zu gewinnen. Für Neukunden, die auch an weiteren Angeboten interessiert sind, kann es sich lohnen, nach einem aktuellen Betano Promo Code zu suchen, um den besten Start zu bekommen.
Klicke auf den Link, melde Dich an oder logge Dich ein und gib Deine beiden kostenlosen Tipps ab. Dein Master-Tipp wartet!