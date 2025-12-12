Betano Tägliche Bescherung: Gratis Freispiele & Freiwetten zur Weihnachtszeit

SPORT1 Betting 12.12.2025 • 08:34 Uhr Informiere dich über die Betano Weihnachtsaktion (10.12.25 – 04.01.26). Tägliche Gewinne von Freispielen und Freiwetten warten auf aktive Kunden. Jetzt Details zur Teilnahme lesen! 18+, AGB gelten

Die Weihnachtszeit hält Einzug, und mit ihr starten viele Plattformen spezielle Aktionen, um ihren Kunden die Feiertage zu versüßen. Auch der bekannte Wett- und Glücksspielanbieter Betano hat sich etwas Besonderes einfallen lassen: die „Tägliche Bescherung“. Dabei handelt es sich um eine Adventskalender-ähnliche Aktion, die tägliche, kostenlose Prämien für teilnahmeberechtigte Kunden verspricht.

Die Aktion läuft vom 10. Dezember 2025 bis zum 04. Januar 2026 und bietet Kunden die Möglichkeit, einmal pro Tag ein digitales Geschenk zu öffnen. Die Aufmachung ist festlich gehalten: „Tannen, Lametta, Kugeln und Lichter – bei Betano sorgen wir für freudige Gesichter“, heißt es in der Beschreibung.

So funktioniert die tägliche Bescherung

Die Teilnahme an der Aktion ist an relativ klare Bedingungen geknüpft, was für Transparenz sorgt. Teilnahmeberechtigt sind alle verifizierten Betano-Kunden, die in den letzten 14 Tagen mindestens 20€ eingezahlt haben. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann der Kunde täglich die Aktionsseite besuchen und sein Geschenk des Tages beanspruchen.

Der Inhalt der Geschenke variiert und wird nach dem Zufallsprinzip durch einen überprüfbaren Zufallsgenerator ausgewählt. Zu gewinnen gibt es Gratis-Prämien in Form von Freispielen für Slots und Freiwetten für Sportwetten.

Sollte ein Kunde einen Preis gewinnen, wird dieser unmittelbar dem Konto gutgeschrieben, sodass er sofort genutzt werden kann. Dies eliminiert lange Wartezeiten und macht die tägliche Teilnahme attraktiv.

Wichtige Bedingungen für Freispiele und Freiwetten

Wie bei allen Promotionen sind auch hier spezifische Nutzungsbedingungen an die gewonnenen Preise geknüpft, die Nutzer im Blick behalten sollten:

Zusätzliche Bedingungen für Freispiele:

Pro Tag und Kunde können bis zu 25 Freispiele gewonnen werden.



Die Freispiele sind nach der Gutschrift einen Tag lang gültig.



Gewinne aus den Freispielen müssen 30-mal in Slots umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist.

in Slots umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung möglich ist. Zusätzliche Bedingungen für Freiwetten (Free Bets): Die genauen Bedingungen für die Freiwetten können von Betano festgelegt werden. Typischerweise gilt: Freiwetten müssen innerhalb eines kurzen Zeitraums (oft 1 bis 7 Tage) genutzt werden. Im Falle eines Gewinns wird nur der Nettogewinn (Gewinn minus Einsatz der Freiwette) dem Kundenkonto gutgeschrieben. Oftmals gibt es keine weiteren Umsatzbedingungen auf den Nettogewinn. Nutzer sollten die spezifischen Bedingungen auf der Angebotsseite prüfen.

Wer sich neu bei Betano registrieren möchte oder weitere Informationen zu den verfügbaren Angeboten sucht, findet diese unter dem Betano Promo Code auf der Betano Willkommensbonus Seite.