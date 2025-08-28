Bundesliga bei bet-at-home: 200% Quotenboost & 100% Bonus für HSV vs. St. Pauli

SPORT1 Betting 28.08.2025 • 18:00 Uhr Sichere dir zum Derby zwischen dem HSV und St. Pauli den doppelten Vorteil als Neukunde bei bet-at-home. Erhalte 200% Quotenboost auf deine erste Wette und einen 100% Bonus auf deine Einzahlung bis 70€!

⚽ Derbyzeit in Hamburg! Nutze den bet-at-home Quotenboost und Willkommensbonus für das Spiel Hamburger SV gegen FC St. Pauli am 29. August 2025. Dieses Angebot richtet sich an dich als Neukunde in Deutschland und bietet eine attraktive Möglichkeit, den Einstieg in die Welt der Sportwetten mit einem doppelten Vorteil zu beginnen. Sowohl ein erhöhter Gewinn auf eine Wette als auch zusätzliches Guthaben warten auf dich.

Was ist das Angebot?

bet-at-home bietet dir als Neukunde in Deutschland eine exklusive Kombination aus einem 200% Quotenboost und einem 100% Einzahlungsbonus. Der Quotenboost verdreifacht die Quote auf eine Prematch-Einzelwette deiner Wahl, während der Einzahlungsbonus dein Guthaben bis zu einem bestimmten Betrag verdoppelt.

Wie funktioniert es?

Registriere dich als Neukunde bei bet-at-home. Die Promotion gilt für Spieler, die sich ab dem 19.08.2025 registriert haben und ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Zahle Geld auf dein neues Konto ein. Du erhältst einen 100% Bonus auf deine Einzahlung bis zu 70€. Gib bei der Einzahlung den bet-at-home Bonuscode WELCOME100 ein. Dein Bonus wird daraufhin automatisch gutgeschrieben. Wähle eine Prematch-Einzelwette auf das Bundesliga-Derby zwischen Hamburger SV und FC St. Pauli am 29. August 2025 aus. Aktiviere im Wettschein den 200% Quotenboost unter „Bonusangebote“, bevor du die Wette platzierst. Angenommen, du wettest auf einen Heimsieg des HSV mit einer Quote von 2,10, wird diese auf 6,30 verdreifacht. Sollte deine Wette gewinnen, erhältst du den zusätzlichen Gewinn aus dem Quotenboost als Echtgeld, das keiner weiteren Umsatzbedingung unterliegt. Der maximale Zusatzgewinn beträgt 30€.

Wichtige Vorteile

Höhere Gewinne: Der 200% Quotenboost verdreifacht die Quote deiner ersten Wette.

Der 200% Quotenboost verdreifacht die Quote deiner ersten Wette. Doppeltes Startguthaben: Der 100% Einzahlungsbonus verdoppelt deine erste Einzahlung bis zu 70€.

Der 100% Einzahlungsbonus verdoppelt deine erste Einzahlung bis zu 70€. Einfache Auszahlung: Zusätzliche Gewinne aus dem Quotenboost werden als Echtgeld ausgezahlt und sind sofort verfügbar.

Zusätzliche Gewinne aus dem Quotenboost werden als Echtgeld ausgezahlt und sind sofort verfügbar. Faire Bedingungen: Der Einzahlungsbonus muss 6-mal zu einer Mindestquote von 1,70 umgesetzt werden. Die Umsatzfrist von 60 Tagen ist im Branchenvergleich großzügig bemessen.

Wichtige Details

Das Angebot gilt ausschließlich für verifizierte Neukunden aus Deutschland. Der 100% Bonus ist auf maximal 70€ begrenzt. Der Bonusbetrag und die Einzahlung müssen 6-mal umgesetzt werden. Für den 200% Quotenboost ist nur eine einzige Prematch-Einzelwette qualifiziert. „Bet Builder“- und Cashout-Wetten tragen nicht zu den Umsatzbedingungen bei.

Warum bei bet-at-home wetten?

bet-at-home ist ein etablierter Anbieter mit langjähriger Erfahrung in der Branche. Die Plattform ist übersichtlich und benutzerfreundlich. Mit einer breiten Palette an Wettmärkten und Live-Wetten bietet bet-at-home sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Wetter eine attraktive Umgebung.

Unsere Meinung

Dieses Angebot von bet-at-home bietet eine hervorragende Gelegenheit für Neukunden, ihre erste Wette mit einem erheblichen Vorteil zu platzieren. Die Kombination aus einem verdreifachten Quotenboost und einem 100% Einzahlungsbonus ist selten und macht das Derby zu einem besonders spannenden Ereignis.