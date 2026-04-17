SPORT1 Betting 17.04.2026 • 15:48 Uhr Tippe die Ergebnisse von Frankfurt - Leipzig, Bayern - Stuttgart und vier weiteren Bundesliga-Krachern am 18.& 19. April. Kostenlose Teilnahme & 100.000 € Jackpot! 18+, AGB gelten.

Fußballfans aufgepasst! Das Bundesliga-Wochenende verspricht eine packende Mischung aus hochkarätigen Begegnungen und spannenden Duellen. Noch aufregender wird es mit einer Teilnahme an der kostenfreien 6-fach Challenge von bet365, bei der ein sensationeller Jackpot wartet.

Die Challenge vom Branchenprimus ist so einfach wie herausfordernd: Tippe dabei die exakten Endergebnisse von sechs ausgewählten Begegnungen des aktuellen Bundesliga-Wochenendes.

Nur für neue & teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Es gelten Spieleinschränkungen, Zeitlimits und die AGB.

Die Spiele der 6-fach Challenge (18. & 19. April 2026)

An diesem Wochenende hat bet365 wieder echte Kracher für das Tippspiel ausgewählt. Diese Paarungen solltest du für deine Tipps genau analysieren:

Der Samstag: Heiße Duelle am Nachmittag

Bayer Leverkusen vs. FC Augsburg (15:30 Uhr): Die Werkself möchte in der heimischen BayArena ihre Erfolgsserie ausbauen, trifft aber auf unbequeme Augsburger, die zuletzt ihr Potenzial mehrfach aufblitzen ließen.

Die Werkself möchte in der heimischen BayArena ihre Erfolgsserie ausbauen, trifft aber auf unbequeme Augsburger, die zuletzt ihr Potenzial mehrfach aufblitzen ließen. TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund (15:30 Uhr): Ein Aufeinandertreffen, das traditionell ein Torspektakel verspricht. Beide Rivalen kämpfen um extrem wichtige Zähler für das obere Tabellendrittel.

Ein Aufeinandertreffen, das traditionell ein Torspektakel verspricht. Beide Rivalen kämpfen um extrem wichtige Zähler für das obere Tabellendrittel. Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig (15:30 Uhr): Hier erwartet uns ein taktisches Meisterwerk. Beide Teams bringen geballte Offensivpower auf den Rasen.

Der Sonntag: Abstiegskrimi und Spitzenspiel

SC Freiburg vs. Heidenheim (15:30 Uhr): Im Breisgau geht es um alles – diese Partie könnte im engen Ringen um den Klassenerhalt das Zünglein an der Waage sein.

Im Breisgau geht es um alles – diese Partie könnte im engen Ringen um den Klassenerhalt das Zünglein an der Waage sein. FC Bayern München vs. VfB Stuttgart (17:30 Uhr): Das absolute Highlight! Der Rekordmeister will Stärke demonstrieren, muss aber gegen die in dieser Spielzeit enorm gefährlichen Stuttgarter auf der Hut sein.

Das absolute Highlight! Der Rekordmeister will Stärke demonstrieren, muss aber gegen die in dieser Spielzeit enorm gefährlichen Stuttgarter auf der Hut sein. Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05 (19:30 Uhr): Ein waschechtes Kellerduell. In diesem Sechs-Punkte-Spiel zählt für beide Mannschaften nur ein Sieg.

So funktioniert das Tippspiel

Die Teilnahme an der 6-fach Challenge kostet dich keinen Cent. Deine Mission: Nutze dein Fußballwissen, vertraue auf dein Bauchgefühl und tippe die exakten Resultate der sechs ausgewählten Matches.

Gelingt dir der perfekte Sechser, knackst du den Mega-Jackpot. Aber auch mit weniger Treffern gehst du nicht leer aus, denn ab drei richtigen Endständen winken attraktive Cashpreise:

Die Gewinnstufen im Überblick:

Drei exakte Tipps – 5 €

Vier exakte Tipps – 20 €

Fünf exakte Tipps – 200 €

Sechs exakte Tipps – ein Anteil an 100.000 €

Ein wichtiger Hinweis: Dein Tippschein muss zwingend bis zum Anpfiff der ersten Samstagsspiele (15:30 Uhr) eingereicht sein. Zögerst du im letzten Moment noch bei einem Ergebnis? Kein Problem! Bis zum Einsendeschluss lassen sich deine Vorhersagen jederzeit und beliebig oft anpassen.

Dein Start bei bet365: Mehr als nur ein Tippspiel

Abseits der Challenge hält die Welt von bet365 noch viele weitere Highlights bereit. Möchtest du das umfangreiche Wettportfolio einmal testen? Als Neukunde empfängt dich der Buchmacher mit einem großzügigen Willkommensangebot: Sichere dir bis zu 100 € in Form von Wett-Credits.

Wie du diesen Bonus optimal nutzt und den bet365 Code einlöst, erklären wir dir detailliert in unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Nur für neue & teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Es gelten Spieleinschränkungen, Zeitlimits und die AGB.

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