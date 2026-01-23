Bundesliga Prognose: Union vs. BVB & mehr | 100.000 € 6-fach Challenge bei bet365

SPORT1 Betting 23.01.2026 • 14:35 Uhr Tippe die Ergebnisse von Union-BVB, Leverkusen-Bremen und vier weiteren Bundesliga-Krachern am 24./25. Januar. Kostenlose Teilnahme & 100.000 € Jackpot! 18+, AGB gelten.

Nach der Winterpause geht es in der Bundesliga schon wieder Schlag auf Schlag. Dabei warten am 19. Spieltag einige spannende Partien, auf die sich sicher viele Fußballfans freuen. Parallel dazu kannst du dich selbst bei der kostenfreien 6-fach Challenge von bet365 herausfordern.

Hast du das Zeug zum Tipp-Profi? Dabei ist die Challenge so einfach wie herausfordernd: Tippe die exakten Endergebnisse von sechs ausgewählten Partien des 19. Spieltages der Bundesliga.

Die Partien der aktuellen 6-fach Challenge

Auch dieses Wochenende sind wieder einige interessante Begegnungen dabei. Hier sind die Partien, die du für deine Vorhersage im Blick haben musst:

Samstag: Vier spannende Spiele

Mainz 05 vs. VfL Wolfsburg (15:30 Uhr): Mainz verlor keines der letzten drei Heimspiele. Kann Wolfsburg die Serie durchbrechen?

Mainz verlor keines der letzten drei Heimspiele. Kann Wolfsburg die Serie durchbrechen? Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen (15:30 Uhr): Zwei Clubs, bei denen es aktuell kriselt, im direkten Aufeinandertreffen. Wem gelingt der Befreiungsschlag?

Zwei Clubs, bei denen es aktuell kriselt, im direkten Aufeinandertreffen. Wem gelingt der Befreiungsschlag? Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim (15:30 Uhr): Frankfurt will beim ersten Spiel nach Dino Toppmöller ein Zeichen setzen.

Frankfurt will beim ersten Spiel nach Dino Toppmöller ein Zeichen setzen. Union Berlin vs. Borussia Dortmund (18:30 Uhr): Mit dem Gastspiel in Berlin wartet eine knifflige Aufgaben auf den BVB.

Sonntag: Zwei Duelle auf Augenhöhe zum Abschluss

Borussia M’gladbach vs. VfB Stuttgart (15:30 Uhr): Die Schwaben wollen mit einem Sieg weiter um die Champions League Plätze mitmischen.

Die Schwaben wollen mit einem Sieg weiter um die Champions League Plätze mitmischen. SC Freiburg vs. 1. FC Köln (17:30 Uhr): In Freiburg gibts zum Abschluss des Spieltages das Duell zweier Tabellennachbarn.

So läuft die 6-fach Challenge

Die 6-fach Challenge ist für alle teilnahmeberechtigten Kunden komplett kostenlos. Das Konzept? Denkbar einfach: Tippe die exakten Ergebnisse von sechs Partien. Wer eine makellose Bilanz hinlegt und alle sechs Treffer landet, räumt den Jackpot ab. Aber keine Sorge, auch mit drei, vier oder fünf richtigen Tipps sicherst du dir attraktive Preise auf den verschiedenen Gewinnstufen.

Deine Tipps müssen bis zum Anpfiff am Samstag um 15:30 Uhr stehen – bis dahin kannst du deine Vorhersagen jederzeit aktualisieren, falls sich kurzfristig personelle Änderungen ergeben.

Mehr als nur Tipps: Der Einstieg bei bet365

Noch kein Konto bei bet365? Wenn du neben der gratis Challenge auch in das riesige Wettangebot hineinschnuppern willst, wartet auf dich als Neukunde ein starkes Willkommenspaket in Form von Wett-Credits. So startest du direkt mit einem Extra-Guthaben in deine ersten Wetten.

Alle Infos zum Einlösen und wie du den bet365 Bonus Code optimal nutzt, haben wir dir in unserem Guide Schritt für Schritt zusammengefasst.