Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALIFIKATION
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
TENNIS
HANDBALL
FORMEL 1
WINTERSPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Sportwetten | Anzeigen>

BVB vs. VfB am 22.11.25: Quote 17,3 auf "Beide treffen" – Winamax Boost erklärt

Bundesliga Analyse: BVB gegen VfB – Der Winamax Quoten-Boost auf Tore im Topspiel | 22.11.25

Bundesliga-Kracher! Winamax boostet den wahrscheinlichen Tipp „Beide treffen“ (Quote 1,55) auf 17,30 für Neukunden. Alle Details zur Aktion gibt es hier | 18+, AGB gelten
Winamax 1000er Quotenboost
Winamax 1000er Quotenboost
© SPORT1
SPORT1 Betting
Bundesliga-Kracher! Winamax boostet den wahrscheinlichen Tipp „Beide treffen“ (Quote 1,55) auf 17,30 für Neukunden. Alle Details zur Aktion gibt es hier | 18+, AGB gelten

Am 22. November steht in der Bundesliga ein echtes Offensiv-Spektakel an: Borussia Dortmund empfängt den VfB Stuttgart. Angesichts der jüngsten Leistungen beider Teams – der BVB mit hoher Heimstärke und der VfB mit einer starken Offensive – erwarten Experten ein tor- und chancenreiches Spiel.

Winamax bietet für Neukunden auf dieses spannende Duell einen speziellen Quoten-Boost an.

⚽1000er Quotenboost bei Winamax nutzen >>

Die Aktion im Detail: Quote 17,3 auf „Beide Teams treffen“

Der Wettanbieter Winamax hat den Tipp „Beide Teams treffen“ (BTTS) für dieses Topspiel mit dem sogenannten „1000er Boost“ versehen.

  • Reguläre Quote: Der Tipp „Beide Teams treffen“ liegt regulär bei 1,55. Dies signalisiert, dass Tore auf beiden Seiten als sehr wahrscheinlich erachtet werden.
  • Geboostete Quote: Neukunden erhalten auf diesen Tipp eine erhöhte Quote von 17,30.
  • Einsatz: Für die Teilnahme ist ein Einsatz von exakt 10€ erforderlich.

So funktioniert der Quoten-Boost

Der 1000er Boost ist ein exklusives Angebot für Neukunden und funktioniert wie folgt:

  1. Registrierung & Einzahlung: Neukunden müssen ein Konto erstellen, verifizieren und eine Mindesteinzahlung von 20€ in einer einzigen Transaktion vornehmen.
  2. Wette platzieren: Es muss eine Einzelwette über 10 € auf den Tipp „Beide Teams treffen“ platziert und der Boost im Wettschein aktiviert werden.
  3. Auszahlung:
    1. Der Gewinn, der sich aus der regulären Quote (1,55) ergibt (10 € x 1,55 = 15,50€), wird als Echtgeld ausgezahlt.
    2. Der zusätzliche Gewinnanteil, der durch den Boost entsteht, wird als Bonusguthaben gutgeschrieben.

Bei einem erfolgreichen Tipp liegt der Gesamtgewinn bei 173,00 €. Die Differenz (173,00 € - 15,50 € = 157,50 €) wird als Bonus gutgeschrieben.

⚽Jetzt mit Quotenboost bei Winamax starten >>

Wichtige Informationen zum Bonusguthaben

Das gutgeschriebene Bonusguthaben unterliegt fairen Umsatzbedingungen: Es muss einmalig (1x) zu einer Mindestquote von 1,05 umgesetzt werden, bevor es ausgezahlt werden kann.

Bezüglich des Willkommensangebots ist jedoch eine wichtige Information zu beachten: Der „1000er Boost“ ist nicht mit dem regulären Winamax Willkommensbonus kombinierbar. Kunden, die diesen Quoten-Boost in Anspruch nehmen, verzichten damit auf das Standardangebot.

Weitere Details und die vollständigen Bedingungen zum allgemeinen Willkommenspaket kannst du auf unserer Winamax Bonus Code Seite nachlesen.

(Hinweis: Der Bonus gilt nur für Einzelwetten vor Spielbeginn. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Winamax.)

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Home
Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Zur Startseite