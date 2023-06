Champions League Finale 2023 Wetten

5 beste Wetten zum Champions League Finale 2023

Champions League Finale Wetten: Gelingt das City-Triple?

Die entscheidende Frage vor dem Champions League Finale lautet: Wer gewinnt das scheinbar ungleiche Duell zwischen City und Inter? Die Engländer sind der haushohe Favorit, die beste Quote für einen Sieg im Spiel nach 90 Minuten bietet Bet3000 mit 1.50. Bei der gesammelten Buchmacher-Konkurrenz liegen die Quote im Bereich zwischen 1.40 und 1.50.

Wie geht das Spiel nun am Ende aus? Während Ergebniswetten immer viel Risiko bieten, könnten sich mehrere Optionen durchaus lohnen. Abseits der unwichtigen Niederlage gegen Brentford am letzten Premier-League-Spieltag ist Man City extrem gut drauf, schoss im Halbfinale Real Madrid mit 4:0 aus dem Stadion. Viele erwarten eine erneute Machtdemonstration. Für die Champions League Final-Wette auf Ergebnis 1:0, 2:0 oder 3:0 gibt es bei bwin die Quote 2.85.

Champions League Quoten: Haaland als Matchwinner?

Alle Augen werden am Samstagabend auf Erling Haaland gerichtet sein, der natürlich der große City-Hoffnungsträger für das Finale ist. Bereits 12 Tore hat er 2022/23 in der Königsklasse erzielt, im Halbfinale blieb er jedoch ohne Treffer. Eigentlich gute Nachrichten für City, denn drei Spiele in Folge ohne eigenes Tor hat der Norweger noch nie erlebt. Bei bet365 gibt es für ein Haaland-Tor im Champions League Finale die Quote 1.66.