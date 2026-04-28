PSG vs. Bayern: Mega-Quote 50,0 auf FCB-Sieg bei Tipico!

Die Spannung steigt! Das Halbfinale der Champions League steht vor der Tür und uns erwartet ein absoluter Fußball-Leckerbissen: Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern München. Wenn man sich die jüngste Historie des Turniers ansieht, haben die Münchner einen klaren statistischen Vorteil gegenüber den Parisern.
Champions-League-Kracher: Tipico haut 50,0-Mega-Quote für Bayern-Sieg gegen PSG raus!
Doch in der Königsklasse werden die Karten jedes Mal neu gemischt. Passend zu diesem Giganten-Duell hat Tipico ein unfassbares Angebot geschnürt: Ein Quoten-Turbo, der es richtig in sich hat.
Der Quotenboost im Detail
Werfen wir einen genauen Blick auf die Zahlen: Normalerweise liegt die reguläre Quote für einen Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters in Paris bei einem soliden Wert von 2,50. Für dieses epische Halbfinale zündet Tipico allerdings den ultimativen Quoten-Turbo!
Wer von einem Erfolg der Münchner überzeugt ist, bekommt als Neukunde eine massive 50,0-Quote auf seinem Wettschein serviert. Das bedeutet: Aus einem minimalen Einsatz kann ein starker Ertrag werden, vorausgesetzt, die Bayern bringen ihre statistische Überlegenheit auf den Rasen und entscheiden das Spiel für sich. Sichere dir diesen exklusiven Neukunden-Vorteil für deine Pre-Match-Wette!
Quoten-Vergleich auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Paris SG – Bayern München
Sieg Bayern (Tipp 2)
2,50
50,00
In 4 Schritten zum Mega-Boost
Profitiere vom Turbo und platziere deinen Tipp ganz einfach. So gehst du vor:
- Registrierung: Eröffne über die Aktionsseite ein neues Wettkonto bei Tipico.
- Einzahlung: Lade dein neues Konto mit dem gewünschten Betrag auf (Beachte eventuelle Mindesteinzahlungen für Neukundenboni).
- Wette platzieren: Wähle für das Halbfinale PSG gegen Bayern München den Markt „Sieg Bayern“ (Pre-Match) aus. Wähle im Wettschein den Quotenboost aus.
- Gewinn kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Setzt sich der FC Bayern durch, wird dir dein Gewinn zur 50,0-Quote auf dein Wettkonto gebucht.
Wichtige Aktions-Bedingungen
Damit bei deinem Tipp alles glattläuft, solltest du diese Eckpunkte der Aktion im Hinterkopf behalten:
- Zielgruppe: Diese Aktion ist ein exklusiver Neukunden-Vorteil und gilt nur für neu registrierte User.
- Maximaler Einsatz: Der Boost wird für einen Wetteinsatz von maximal 2€ gewährt.
- Zeitrahmen: Die Wette muss zwingend als Pre-Match-Wette vor dem offiziellen Anpfiff platziert werden. Live-Wetten sind vom Quotenboost ausgeschlossen.
- Kombinationen: Der Boost kann nicht mit anderen Wetten kombiniert oder vorzeitig per Cash-Out abgerechnet werden.
18+ | Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Hilfe unter buwei.de. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbieters. Alle Quotenangaben unterliegen Schwankungen und sind ohne Gewähr.
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