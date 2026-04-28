PSG vs. Bayern: Mega-Quote 50,0 auf FCB-Sieg bei Tipico!

SPORT1 Betting 28.04.2026 • 16:10 Uhr CL-Halbfinale: PSG gegen Bayern! Tipico zündet den Quoten-Turbo. Sichere dir als Neukunde eine unfassbare 50,0-Quote auf Bayern-Sieg. Jetzt zuschlagen!

Die Spannung steigt! Das Halbfinale der Champions League steht vor der Tür und uns erwartet ein absoluter Fußball-Leckerbissen: Paris Saint-Germain empfängt den FC Bayern München. Wenn man sich die jüngste Historie des Turniers ansieht, haben die Münchner einen klaren statistischen Vorteil gegenüber den Parisern.

Doch in der Königsklasse werden die Karten jedes Mal neu gemischt. Passend zu diesem Giganten-Duell hat Tipico ein unfassbares Angebot geschnürt: Ein Quoten-Turbo, der es richtig in sich hat.

Der Quotenboost im Detail

Werfen wir einen genauen Blick auf die Zahlen: Normalerweise liegt die reguläre Quote für einen Auswärtssieg des deutschen Rekordmeisters in Paris bei einem soliden Wert von 2,50. Für dieses epische Halbfinale zündet Tipico allerdings den ultimativen Quoten-Turbo!

Wer von einem Erfolg der Münchner überzeugt ist, bekommt als Neukunde eine massive 50,0-Quote auf seinem Wettschein serviert. Das bedeutet: Aus einem minimalen Einsatz kann ein starker Ertrag werden, vorausgesetzt, die Bayern bringen ihre statistische Überlegenheit auf den Rasen und entscheiden das Spiel für sich. Sichere dir diesen exklusiven Neukunden-Vorteil für deine Pre-Match-Wette!

Quoten-Vergleich auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote Boost-Quote Paris SG – Bayern München Sieg Bayern (Tipp 2) 2,50 50,00

In 4 Schritten zum Mega-Boost

Profitiere vom Turbo und platziere deinen Tipp ganz einfach. So gehst du vor:

Registrierung: Eröffne über die Aktionsseite ein neues Wettkonto bei Tipico.

Eröffne über die Aktionsseite ein neues Wettkonto bei Tipico. Einzahlung: Lade dein neues Konto mit dem gewünschten Betrag auf (Beachte eventuelle Mindesteinzahlungen für Neukundenboni).

Lade dein neues Konto mit dem gewünschten Betrag auf (Beachte eventuelle Mindesteinzahlungen für Neukundenboni). Wette platzieren: Wähle für das Halbfinale PSG gegen Bayern München den Markt „Sieg Bayern“ (Pre-Match) aus. Wähle im Wettschein den Quotenboost aus.

Wähle für das Halbfinale PSG gegen Bayern München den Markt „Sieg Bayern“ (Pre-Match) aus. Wähle im Wettschein den Quotenboost aus. Gewinn kassieren: Jetzt heißt es Daumen drücken! Setzt sich der FC Bayern durch, wird dir dein Gewinn zur 50,0-Quote auf dein Wettkonto gebucht.

Wichtige Aktions-Bedingungen

Damit bei deinem Tipp alles glattläuft, solltest du diese Eckpunkte der Aktion im Hinterkopf behalten:

Zielgruppe: Diese Aktion ist ein exklusiver Neukunden-Vorteil und gilt nur für neu registrierte User.

Diese Aktion ist ein exklusiver Neukunden-Vorteil und gilt nur für neu registrierte User. Maximaler Einsatz: Der Boost wird für einen Wetteinsatz von maximal 2€ gewährt.

Der Boost wird für einen Wetteinsatz von maximal gewährt. Zeitrahmen: Die Wette muss zwingend als Pre-Match-Wette vor dem offiziellen Anpfiff platziert werden. Live-Wetten sind vom Quotenboost ausgeschlossen.

Die Wette muss zwingend als Pre-Match-Wette vor dem offiziellen Anpfiff platziert werden. Live-Wetten sind vom Quotenboost ausgeschlossen. Kombinationen: Der Boost kann nicht mit anderen Wetten kombiniert oder vorzeitig per Cash-Out abgerechnet werden.

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Hilfe unter buwei.de. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Anbieters. Alle Quotenangaben unterliegen Schwankungen und sind ohne Gewähr.