Champions League: Merkur Bets Super-Quote 20,0 auf Bayern-Sieg gegen Arsenal

SPORT1 Betting 24.11.2025 • 10:55 Uhr Analyse zum CL-Duell Arsenal vs. Bayern (26.11.): Merkur Bets bietet Neukunden eine Mega-Quote 20,0 für einen Bayern-Sieg. Alle Infos zum Quotenboost und Willkommensbonus. 18+ | AGB gelten

Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Arsenal und dem FC Bayern München in der UEFA Champions League am 26. November 2025 verspricht ein echtes Fußballdrama. Beide Teams zählen zu den europäischen Schwergewichten, und die Partie im Emirates Stadium ist nicht nur sportlich von höchstem Interesse, sondern zieht auch die Aufmerksamkeit der Wettanbieter auf sich.

Ein besonders auffälliges Angebot in diesem Zusammenhang kommt von Merkur Bets. Der Buchmacher hat für Neukunden eine außergewöhnliche Aktion aufgelegt, die die regulären Quoten für einen Sieg des FC Bayern drastisch anhebt.

Der Quotenboost im Detail

Die reguläre Quote für einen Auswärtssieg der Bayern gegen die „Gunners“ lag zum Start der Aktion bei 3,30. Im Rahmen dieses Sonderangebots wird diese Quote für die erste Wette von neuen Kunden auf bemerkenswerte 20,00 erhöht.

Für viele neutrale Beobachter und Bayern-Fans mag dies auf den ersten Blick wie ein unerwartet hohes Angebot erscheinen, da der Rekordmeister trotz einer möglicherweise wechselhaften Form in solchen K.o.-Spielen oft als erfahrener und gefährlicher Gegner gilt. Die erhöhte Quote ist darauf ausgelegt, neue Nutzer zu gewinnen und ihnen einen attraktiven Einstieg in die Welt der Sportwetten zu ermöglichen.

Technisch gesehen funktioniert der Quotenboost so, dass die Neukunden zwar die Standardquote auf dem Wettschein sehen, der tatsächliche Gewinn im Erfolgsfall aber auf Basis der erhöhten 20,00er-Quote berechnet wird. Bei einem Mindesteinsatz von 5 € ist die maximal mögliche Auszahlung aus dieser Aktion auf 100 € Bonusguthaben begrenzt.

Die folgende Tabelle veranschaulicht die wesentlichen Unterschiede und Eckdaten des Neukunden-Specials:

Merkmal Standardwette (für Bestandskunden) Super-Quotenboost (für Neukunden) Ereignis FC Bayern gewinnt FC Bayern gewinnt Reguläre Quote 3,30 3,30 (im Wettschein angezeigt) Erhöhte Quote – 20,00 Mindesteinsatz Variabel 5 € Max. Bonusgewinn Keine Begrenzung (Echtgeld) 100 € Bonusguthaben Auszahlungsform Echtgeld Bonusguthaben (1x Umsatz erforderlich)

Ein Paket für Neukunden

Die erhöhte Quote ist Teil eines umfassenderen Willkommenspakets. Zusätzlich zum Quotenboost erhalten Neukunden einen 100% Bonus auf ihre erste Einzahlung, der bis zu 100 € betragen kann. Es ist jedoch wichtig, die unterschiedlichen Bedingungen beider Aktionen zu beachten.

Während der Quotenboost (maximale Auszahlung 100 € Bonusguthaben) an das spezifische Spiel Arsenal gegen Bayern und einen Mindesteinsatz von 5 € gebunden ist, gelten für den Einzahlungsbonus separate Umsatzanforderungen (10-maliger Umsatz des Bonusbetrags zu einer Mindestquote von 1,80 innerhalb von 30 Tagen).

Für den Gewinn aus dem Quotenboost ist ebenfalls ein einmaliger Umsatz zu einer Mindestquote von 1,80 innerhalb von 7 Tagen erforderlich. Diese Unterscheidung ist entscheidend für alle, die das gesamte Angebot in Anspruch nehmen möchten. Detaillierte Informationen zu den Teilnahmebedingungen und dem Merkur Bets Bonus finden sich auf der Aktionsseite des Anbieters.

Wichtige Rahmenbedingungen

Die Aktion ist zeitlich begrenzt und gilt nur für Neukunden, die sich ab dem 24. November 2025 registrieren und eine qualifizierende Wette auf „FC Bayern gewinnt“ vor Spielbeginn platzieren. Livewetten sind von dem Angebot ausgeschlossen. Die Teilnahme erfordert außerdem eine Mindesteinzahlung von 10 € und die Verifizierung des Kundenkontos.

Der Merkur Bets Quotenboost bietet eine interessante Perspektive auf das Champions-League-Duell. Er nutzt die Attraktivität eines europäischen Topspiels, um mit einem hohen Anreiz auf die eigenen Wettoptionen aufmerksam zu machen, und bietet Neukunden ein außergewöhnliches Verhältnis zwischen Risiko und potentiellem Bonusgewinn auf einen bayerischen Erfolg.