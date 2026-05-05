Quote 50,00 auf Bayern-Sieg gegen PSG! Tipico Neukunden-Boost zur Champions League

Champions League: Quote 50,00 auf Bayern-Sieg gegen PSG! So sicherst du dir den Tipico-Turbo!
Die Spannung steigt, das Flutlicht brennt und die Hymne der Königsklasse ertönt! Am Mittwoch, den 06.05. um 21:00 Uhr, kommt es in der Allianz Arena zum Giganten-Duell: Der FC Bayern München empfängt Paris Saint-Germain.
Es ist mehr als nur ein Spiel; es ist ein Kampf der Titanen, eine Revanche und ein Duell auf Augenhöhe, bei dem jeder Fehler bestraft wird. Während die sportliche Brisanz schon für Gänsehaut sorgt, legt der Wettanbieter Tipico noch einen drauf: Exklusiv für Neukunden gibt es eine unfassbare Quote von 50,00 auf einen Sieg des FC Bayern!
Der Quotenboost im Detail: Aus 1,65 wird 50,00!
Normalerweise steht die Quote für einen Heimsieg der Münchner bei soliden 1,65. Ein netter Wert, aber nichts im Vergleich zu dem, was Tipico hier auf den Tisch legt. Mit dem exklusiven Neukunden-Vorteil wird diese Quote auf astronomische 50,00 gepusht! Das bedeutet: Statt einer lauen Brise erwartet dich ein wahrer Quoten-Tornado. Bei einem maximalen Einsatz von 2 € könntest du aus einem kleinen Einsatz einen Gewinn von 100 € machen, anstatt der regulären 3,30 €. Ein Angebot, das diesen Champions-League-Abend noch unvergesslicher machen kann.
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote
Boost-Quote
Bayern München vs. PSG
Sieg Bayern München
1,65
50,00
So einfach aktivierst du den 50er-Boost: Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung
Du willst von diesem Quoten-Turbo profitieren? Nichts leichter als das! Wir zeigen dir, wie du dir die Mega-Quote in wenigen Minuten sicherst. Folge einfach diesen vier Schritten und sei bereit für den Anpfiff:
- 1. Konto eröffnen: Klicke auf den Aktionslink und registriere dich als Neukunde bei Tipico. Der Prozess ist schnell und unkompliziert.
- 2. Einzahlung tätigen: Lade dein Wettkonto mit einem beliebigen Betrag auf (Mindesteinzahlung beachten).
- 3. Wette platzieren: Platziere deine allererste Wette als Pre-Match-Einzelwette auf den Sieg von Bayern München gegen Paris Saint-Germain. Wichtig: Setze dabei maximal 2 €.
- 4. Gewinn kassieren: Wenn die Bayern das Spiel gewinnen, wird dein Gewinn basierend auf der regulären Quote sofort gutgeschrieben. Der zusätzliche Gewinn aus dem Quotenboost folgt in der Regel als Bonusguthaben.
Das Kleingedruckte im Blick: Wichtige Regeln
Jede Top-Aktion hat ihre Spielregeln. Damit du bestens informiert bist, haben wir die wichtigsten Punkte für dich zusammengefasst. Beachte diese Bedingungen, um das Angebot korrekt zu nutzen:
- Nur für Neukunden: Das Angebot gilt ausschließlich für Spieler, die noch kein Konto bei Tipico besitzen.
- Maximaler Einsatz: Der erhöhte Quotenboost wird auf einen Maximaleinsatz von 2 € angerechnet.
- Zeitlicher Rahmen: Die Wette muss vor Spielbeginn am 06.05. um 21:00 Uhr platziert werden (Pre-Match).
- Keine Cash-Out-Funktion: Wetten, die mit dem Quotenboost platziert werden, sind von der Cash-Out-Funktion ausgeschlossen.
Sichere dir jetzt diesen einmaligen Quoten-Kracher und fiebere mit dem deutschen Rekordmeister mit!
Disclaimer: Glücksspiel ist ab 18 Jahren erlaubt. Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spiele verantwortungsbewusst. Es gelten die AGB von Tipico. Alle Quoten unterliegen Schwankungen und können sich ändern.
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