Champions League Tickets gewinnen: Hol dir dein Traumspiel | Bet365 Giveaway

Das Brüllen der Menge, eine Symphonie von Fangesängen, die durch die Nacht hallt. Das grelle Flutlicht, das einen perfekt gepflegten Rasen beleuchtet, auf dem Legenden geboren werden. Die elektrisierende Spannung in den Momenten vor dem Anpfiff – ein Gefühl, das jeden einzelnen Menschen im Stadion durchströmt. Das ist nicht nur ein Fußballspiel; das ist die UEFA Champions League, und für jeden wahren Fan ist es der ultimative Traum, dabei zu sein.

Die Farben, der Lärm, die pure, unverfälschte Leidenschaft – es ist eine Erfahrung, die kein Fernsehbildschirm einfangen kann. Der Nervenkitzel, die eigene Mannschaft im Kampf um Ruhm zu sehen, umgeben von Tausenden anderer, die dieselbe Hingabe teilen, ist eine Erinnerung, die ein Leben lang hält.

Jetzt stell dir vor, wie dieser Traum Wirklichkeit wird.

Deine Gelegenheit: Gewinne Tickets mit Bet365

Bet365 bringt das Big Ticket Giveaway für eine weitere Champions-League-Saison zurück. Als offizieller Sportwetten-Partner der UEFA Champions League geben sie dir die Chance, einen Platz bei der prestigeträchtigsten Vereinsfußball-Veranstaltung der Welt zu gewinnen. Das Beste daran? Die Teilnahme ist völlig kostenlos.

Das ist deine Gelegenheit, auf die Tribüne zu treten und Geschichte live mitzuerleben. Und für die zweite Spielwoche wartet deine Chance.

Dein Weg zu Tickets für die zweite Spielwoche

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist einfach und dauert nur wenige Augenblicke. Du musst lediglich diese Schritte befolgen:

Melde dich bei deinem Bet365-Konto an. Falls du noch keines hast, kannst du dich kostenlos registrieren. Mache das Beste aus deinem neuen Konto, indem du dir den neuesten Bet365 Angebotscode ansiehst. Gehe zur Gewinnspielseite. Wähle das Spiel der zweiten Spielwoche aus, für das du Tickets gewinnen möchtest. Klicke auf „Teilnehmen“, um deine Einsendung abzuschicken.

Und schon bist du im Rennen. Das Gewinnspiel für die Spiele der zweiten Spielwoche, die vom 30. September bis 1. Oktober 2025 stattfinden, ist vom 4. bis 7. September geöffnet. Warte nicht zu lange – die Frist endet am 7. September um 23:59 Uhr (britische Zeit).

Wichtige Informationen

Um an der Verlosung teilzunehmen und eine faire Chance zu haben, die Tickets zu gewinnen, solltest du diese wichtigen Punkte kennen:

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos, es ist kein Kauf erforderlich.

Die Gewinner werden durch eine elektronische Zufallsziehung ermittelt.

Die Gewinner werden innerhalb von drei Tagen nach dem Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt.

Um teilnehmen zu können, musst du ein verifizierter Bet365-Kontoinhaber und mindestens 18 Jahre alt sein.

Du kannst nur an einem Gewinnspiel pro Woche der UCL-Wettbewerbe teilnehmen.

Bitte beachte, dass die Preise nur die Tickets umfassen und keine Reise-, Unterkunfts- oder sonstige Kosten abgedeckt sind. Die vollständigen Geschäftsbedingungen findest du auf der Bet365-Website.