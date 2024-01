Darts Premier League Wettquoten: Favoriten & Prognose

Wer gewinnt die Darts Premier League 2024? Ein Blick auf die aktuellen Darts Premier League Wetten und Quoten sowie die Favoriten in der Prognose.

Vom 1. Februar bis 23. Mai 2024 steigt mit der Darts Premier League der zweitwichtigste Wettbewerb nach der Weltmeisterschaft.

Als Titelverteidiger geht Michael van Gerwen ins Turnier. Mit Weltmeister Luke Humphries und Darts-Shootingstar Luke Littler gibt es aber starke Konkurrenten.

Wie stehen die aktuellen Darts Premier League Wettquoten der Buchmacher und welcher der Favoriten wird der Prognose gerecht?

Darts Premier League Quoten bei bet365:

Wer gewinnt die Darts Premier League 2024? Die Favoriten

Als Favorit geht Weltmeister Luke Humphries in die Darts Premier League 2024 hinein.

„Cool Hand Luke“ hat bei der Weltmeisterschaft nach anfänglichen Schwierigkeiten überzeugend abgeliefert und verdient den Titel gewonnen.

Durch den Triumph im Ally Pally ist er außerdem in der Order of Merit an seinen Kontrahenten vorbeigezogen und die neue Nummer eins. Somit wird er wohl derjenige sein, den es in dieser Premier League Saison zu schlagen gilt.

In den Premier League of Darts Wettquoten ist Luke Littler direkt dahinter zu finden. Der Darts-Shootingstar ist bei der WM zur großen Überraschung geworden und bis ins Finale marschiert. Mit dem Sieg beim Bahrain Darts Masters hat sich der 17-jährige direkt im neuen Jahr den ersten Titel gesichert.

Die Riege der Topfavoriten wird von Premier League Rekordsieger Michael van Gerwen komplettiert. „MvG“ galt bei der Weltmeisterschaft mit Humphries als Topfavorit, scheiterte im Viertelfinale aber überraschend an Scott Williams. 2024 peilt der siebenmalige Premier League Gewinner nun die große Rückkehr an die Spitze der Order of Merit an.

An Position vier bei den Darts Premier League Wetten und Quoten 2024 ist Gerwyn Price zu finden. „The Iceman“ ist durch das frühe Drittrunden-Aus bei der WM auf Platz fünf der Order of Merit zurückgefallen. Für Price spricht, dass er im Vorjahr bei der Premier League of Darts stark gespielt und am Ende im Finale stand.

Darts Premier League Wetten: Wer kann überraschen?

Überraschen könnte vor allen Dingen der letztjährige Weltmeister Michael Smith. Im Vorjahr erreichte der „Bully Boy“ nach starken Leistungen die Play-offs. Mit der aktuellen Nummer drei der Order of Merit dürfte auch in diesem Jahr zu rechnen sein.

Dazu sollte man den Finalisten von 2019, Rob Cross, auf dem Zettel für ein gutes Abschneiden haben. „Voltage“ stand 2023 beim Masters und Grand Slam of Darts im Finale.

Lediglich Außenseiterchancen haben Peter Wright und Nathan Aspinall, die in den letzten Monaten zu inkonstant waren und sich Schwächen geleistet haben.

Fakt ist jedoch auch: Da der Grunddurchgang der Premier League über 16 Spieltage geht, können auch diese beiden ein Wörtchen um den Titel mitreden.

Die letzten Premier League of Darts Sieger

2023: Michael van Gerwen

2022: Michael van Gerwen

2021: Jonny Clayton

2020: Glen Durrant

2019: Michael van Gerwen