Darts The Masters Wettquoten: Favoriten & Prognose

Wer gewinnt die Darts Masters 2024? Ein Blick auf die aktuellen Darts The Masters Wetten und Quoten sowie die Favoriten in der Prognose.

Vom 2. bis 4. Februar 2024 findet zum mittlerweile zwölften Mal das PDC-Einladungsturnier The Masters statt. Gespielt wird in Milton Keynes.

Darts The Masters Quoten bei bwin:

Wer gewinnt die Darts Masters 2024? Die Favoriten

Als Favorit bei The Masters gilt Darts-Weltmeister Luke Humphries. Nach seinem fantastischen Erfolgslauf der letzten Monate wollen die Buchmacher ihn nicht von der Spitze der Quoten werfen.

Cool Hand Luke ist zudem die Nummer 1 der PDC Order of Merit. Der Zweitplatzierte der Rangliste ist zugleich der Zweite in den Darts Masters Wettquoten. Die Rede ist von Michael van Gerwen, der nach seinem enttäuschenden Viertelfinal-Aus bei der WM 2024 zurückschlagen will.