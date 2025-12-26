Darts WM 2026: 20€ Freebet & 100 Freespins bei Interwetten

SPORT1 Betting 26.12.2025 • 09:23 Uhr Hol dir die 20€ Darts-Freebet ohne Einzahlung zur WM 2026! 🎯 Plus 100 Freespins für Book of Dead exklusiv für Neukunden bei Interwetten. Jetzt Code einlösen!

Der „Ally Pally“ bebt, die Pfeile fliegen und die Fans weltweit sind im Darts-Fieber. Pünktlich zur heißen Phase der PDC Darts Weltmeisterschaft 2026 hat der Traditionsbuchmacher Interwetten ein exklusives Paket für Neukunden geschnürt, das es in dieser Form selten gibt: Eine 20€ Darts-Freebet kombiniert mit 100 Freespins für den Slot-Klassiker Book of Dead – und das Beste daran? Das Angebot funktioniert komplett ohne Einzahlung!

Die Darts WM 2026: Spannung am Oche

Während sich Stars wie Luke Littler, Luke Humphries oder Michael van Gerwen packende Duelle im Alexandra Palace liefern, bietet Interwetten die perfekte Gelegenheit, selbst aktiv zu werden. Ob du auf einen Außenseiter-Sieg setzen oder den nächsten Weltmeister tippen möchtest – mit dem aktuellen Gutscheincode bist du ohne eigenes Risiko dabei.

So sicherst du dir den Interwetten Freebet (Schritt-für-Schritt)

Der Weg zum gratis Wettguthaben ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt. Folge einfach dieser Anleitung:

Registrierung: Eröffne ab dem 19.12.2025 ein neues Konto bei Interwetten. Gutscheincodes einlösen: Navigiere im Einzahlungsbereich zur Zahlungsart „IW Gutschein“. Gib den Code DARTS20 ein, um die 20€ Freebet für Darts-Wetten zu erhalten. Nutze den Code BOD100, um sich die 100 Freespins für Book of Dead zu sichern. Loslegen: Die Freebet ist sofort für das gesamte Darts-Angebot verfügbar, während die Freespins im Slots-Bereich auf dich warten.

Die wichtigsten Bonusbestimmungen im Überblick

Damit beim Wetten alles glattläuft, solltest du die fairen, aber spezifischen Bedingungen der Aktion beachten:

Zeitraum: Das Angebot ist vom 19.12.2025 bis zum 03.01.2026 gültig.

Das Angebot ist vom gültig. Zielgruppe: Ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland.

Ausschließlich für Neukunden mit Wohnsitz in Deutschland. Umsatzbedingungen: Bevor eine Auszahlung möglich ist, muss der Gutscheinwert mindestens 3x umgesetzt werden.

Bevor eine Auszahlung möglich ist, muss der Gutscheinwert mindestens werden. Gültigkeit: Das Guthaben muss innerhalb von einem Monat genutzt werden.

Das Guthaben muss innerhalb von genutzt werden. Kombinierbarkeit: Beachte, dass bei Interwetten generell nur eine Gutscheinaktion alle drei Monate ohne Einzahlung genutzt werden kann. Für dieses Neukunden-Special gelten jedoch die oben genannten Codes direkt nach der Anmeldung.

Warum sich das Angebot lohnt

Interwetten ist bekannt für seine starken Quoten bei Favoritensiegen und seine benutzerfreundliche App. Mit der 20€ Freebet kannst du pünktlich zu den entscheidenden Runden der Weltmeisterschaft deine Tipps platzieren. Die zusätzlichen 100 Freespins für Book of Dead bieten zudem eine unterhaltsame Abwechslung zwischen den packenden Sessions am Board.

Fazit: Wer die Darts WM 2026 mit einer Extraportion Spannung verfolgen möchte, kommt an diesem Neukunden-Deal kaum vorbei. Ohne Einzahlung 20€ auf Darts zu setzen, ist die ideale Einladung für jeden Sportwetten-Fan.