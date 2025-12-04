Darts WM Luke Humphries: Chancen, Quoten & Prognose 2026

SPORT1 Betting 04.12.2025 • 15:08 Uhr Luke Humphries bei der Darts WM 2026: Formcheck, Quoten, Prognose, Stats und Wett-Empfehlung in der Expertenanalyse.

Bei der vom 11. Dezember 2025 bis zum 3. Januar 2026 stattfindenden Darts WM geht Luke Humphries erneut als einer der größten Titelfavoriten ins Turnier.

Der Weltmeister von 2024 hat ein starkes Jahr gespielt und peilt mit dem zweiten Triumph im Ally Pally die Rückkehr auf den ersten Rang in der Order of Merit an. Doch lohnen sich Wett Tipps auf den Engländer?

In diesem Beitrag analysieren wir umfangreich die Titelchancen - mit Wettquoten, Key-Stats und Turnier-Historie, aktuellen Durchschnittswerten, Formcheck, Turnierbaum und den besten Darts WM Luke Humphries Wetten.

Darts WM Luke Humphries: Warum ist “Cool Hand Luke” ein Top-Anwärter auf den Titel 2026?

Das Jahr 2025 war für Luke Humphries erneut ein erfolgreiches. Nach dem verlorenen WM Finale gegen Luke Littler gewann er im Januar direkt das World Masters.

Im Anschluss daran konnte er sich auch den Titel in der Premier League sichern. Im Anschluss daran lief es für “Cool Hand Luke” jedoch nicht mehr ganz so erfolgreich, zumindest was die Titel bei den Major-Turnieren angeht.

Der 30-jährige stand beim World Grand Prix, der European Championship und beim Grand Slam of Darts jeweils im Finale. Gewinnen konnte er seit dem Premier League Triumph aber kein großes Event mehr.

Ganz allgemein hat er im Luke Humphries vs Luke Littler Vergleich seit Monaten das Nachsehen. Mit Gian van Veen hat sich zuletzt ein weiterer Rivale herauskristallisiert, der ihm das Leben schwer macht.

Bei der European Championship siegte “The Giant” im Endspiel gegen Humphries mit 11:10. Dazu gewann der Niederländer das Erstrunden-Match bei den Players Championship Finals. Damit bescherte van Veen ihm eine missglückte WM-Generalprobe

In der Order of Merit ist er trotz zweier Major-Siege und drei Finaleinzüge auf den zweiten Rang zurückgefallen. Dennoch gehört Humphries zu den absoluten Topfavoriten auf den Titel. Warum, das erklären wir im weiteren Verlauf des Beitrags noch ausführlicher.

Luke Humphries Darts WM 2026 Gesamtsieger Quoten

Wenn es nach den Buchmachern geht, dann wird der Titel bei der Darts WM für Luke Humphries ein schwieriges, aber kein unlösbares Vorhaben.

“Cool Hand Luke” geht im Vorfeld mit einer Gesamtsieger Quote von 5.00 ins Turnier. Eine Luke Humphries Wette geht folglich mit einer implizierten Siegwahrscheinlichkeit von 20 % einher.

Mit diesem Wert liegt er an Rang zwei - nur Luke Littler (Quote: 1.90) hat eine höhere Wahrscheinlichkeit auf die Sid-Waddell-Trophy. Und die ist mit circa 52,6 % auch mehr als doppelt so groß.

Auf der anderen Seite zeigt sich anhand der Luke Humphries Siegquote WM 2026 allerdings auch, dass den übrigen Verfolgern deutlich weniger zugetraut wird. Bereits Gian van Veen, Gerwyn Price und Josh Rock haben mit 13.0 respektive 15.0 mehr als doppelt so hohe Wettquoten.

Mit der nachfolgenden Tabelle haben wir die Darts WM Luke Humphries Quote mit seinen größten Rivalen verglichen:

Analyse: Key-Stats und Turnierhistorie

Die Quoten und Siege sind das eine, doch mit Blick auf die Wett Tipps und Empfehlungen spielen Humphries Erfahrung und seine Key-Stats eine mindestens ebenso große Rolle.

Im Folgenden blicken wir auf die letzten Major-Turniere zurück und beleuchten den Durchschnittsaverage von “Cool Hand Luke”.

Außerdem kommen wir auf seine 180er-Quote und die Auslosung samt Turnierbaum zu sprechen.

Aktuelle Durchschnittswerte

Für die aktuellen Durchschnittswerte und Statistiken haben wir uns die letzten vier Major-Turniere angeschaut.

Beim World Grand Prix im Oktober ging es für den Engländer bis ins Finale, wo er Luke Littler mit 1:6 deutlich unterlag. Mit durchschnittlich 92,39 Punkten blieb der 30-Jährige schlichtweg hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Im Luke Humphries vs Luke Littler Vergleich hatte er nicht nur im Finale das Nachsehen. “The Nuke” kam beim World Grand Prix auf durchschnittlich 94,30 Punkte.

Spielerisch deutlich besser lief es für Humphries bei der European Championship Ende des Monats. Im Erstrunden-Match gewann er gegen den Polen Krzysztof Ratajski mit 6:0 und spielte dabei einen überragenden Average von 109,98.

Auch der Turnieraverage war mit 101,80 richtig stark. Am Ende musste er sich im Finale gegen Gian van Veen dennoch knapp mit 10:11 geschlagen geben.

Ein insgesamt überzeugendes Turnier gelang Luke Humphries auch beim Grand Slam of Darts. Nach der starken Gruppenphase mit Siegen über Alex Spellman (5:0), Michael Smith (5:3) und Nathan Aspinall (5:3) zog “Cool Hand Luke als Erster ins Achtelfinale ein.

Dort setzte er sich mit einem Top-Average von 108,55 klar mit 10:3 gegen den Niederländer Jurjen van der Velde durch.

Anschließend folgten die prestigeträchtigen Erfolge über Michael Smith (16:8) und Gerwyn Price (16:13). Im Endspiel unterlag er dann erneut seinem in diesem Jahr größten Widersacher Luke Littler (11:16).

Der Turnieraverage lag mit 101,34 Punkten erneut auf Weltklasse-Niveau. Allein daran ist schon zu erkennen, dass Humphries seit Monaten konstant abliefert.

Einzig bei den Players Championship Finals blieb er in einem ausgeglichenen Match gegen Gian van Veen (5:6) und 95,01 Punkten ein wenig hinter den Erwartungen zurück.

Die wichtigsten Statistiken im Überblick:

Average 2025: 98,24

Letzte 6 Monate: 97,48

Letzte 3 Monate: 96,22

Top-Ergebnisse & Scoring-Power: Die weiteren Stats von Humphries im Jahr 2025

Abgesehen von den letzten Major-Turnieren haben wir uns natürlich auch die weiteren Siege & Statistiken angeschaut. Dies ist ein entscheidender Aspekt für die Einschätzung, ob sich Wett Tipps lohnen und Humphries seiner Favoritenrolle gerecht werden kann.

68 % seiner Spiele hat der Weltmeister von 2024 gewonnen. Das ist ein absoluter Top-Wert des Zweiten der Order of Merit.

Beim Durchschnittsaverage kommt er auf 98,50 Punkte, womit er hinter Luke Littler (100,96) auf Rang zwei liegt.

559-Mal hat der 30-Jährige die 180 geworfen. Damit liegt er im Vergleich der letzten 12 Monate auf dem neunten Rang und somit ebenfalls in der Spitzengruppe.

Für Luke Humphries als Wahl für die Langzeitwette bei der Darts WM spricht außerdem seine ansprechende Doppelquote von 41,18 %.

Und: Mit 78,85 % Checkout-Quote beim 1. Dart ist Humphries ebenfalls ganz vorne zu finden - sogar vor Luke Littler. Dementsprechend gibt es einige Gründe, die für Wett Tipps auf “Cool Hand Luke” sprechen.

Humphries Weg ins Finale: Günstige Auslosung?

Die Auslosung war aus Sicht von Luke Humphries durchaus zufriedenstellend und hätte zweifelsohne schlimmer verlaufen können. Das Auftaktmatch bestreitet er am Samstag (13. Dezember) um circa 22:00 Uhr gegen Ted Evetts.

Sollte er der Favoritenrolle gerecht werden und gewinnen, würde in Runde zwei der Sieger des Duells de Graaf / Lim warten. Auch hier ist ein souveräner Humphries-Erfolg absolut wahrscheinlich.

Deutlich schwieriger wird es für “Cool Hand Luke” nach Weihnachten. In Runde drei dürfte es für den Engländer zum Duell mit Wessel Nijman kommen.

In Runde vier droht die Begegnung mit dem diesjährigen Premier League Teilnehmer Nathan Aspinall.

Im Viertelfinale könnte sich dann bereits entscheiden, ob Luke Humphries wirklich reelle Chancen auf die Weltmeisterschaft hat. In der Runde der letzten Acht ist ein Aufeinandertreffen mit Gian van Veen wahrscheinlich.

Setzt er sich durch und bestätigt die Favoritenrolle, könnte es im Halbfinale zum Duell mit Michael van Gerwen, Gary Anderson, Danny Noppert oder Josh Rock kommen.

Ein Match gegen Luke Littler ist aufgrund der Auslosung dagegen erst im Finale möglich.

Darts WM Luke Humphries: Beste Wetten und Value Picks

Aufgrund aller Siege, Major-Turniere, Statistiken und der Erfahrung spricht einiges für eine Wette auf Luke Humphries als Weltmeister.

Abseits der Siegertipps gibt es bei der Darts WM für Luke Humphries einige weitere interessante Wetten, die sich lohnen könnten.

Vielversprechend ist beispielsweise die Langzeitwette auf die Endspielpaarung. Ebenso könnte es sich auszahlen, auf Luke Humphries “erreicht das Finale” zu setzen.

Vier besonders spannende Darts WM Luke Humphries Value Picks für den Engländer mit Quote haben wir nachfolgend noch zusammen getragen:

Finalpaarung Luke Humphries vs Luke Littler (Quote: 4.20)

Luke Humphries erreicht das Finale (Quote: 2.62)

Luke Humphries vs Ted Evetts: Über 3,5 180er für “Cool Hand Luke” (Quote: 1.60)

Darts WM Luke Humphries FAQ

Wie sehen die Wettquoten für Luke Humphries bei der Darts WM 2026?

Die Wettquoten zeigen mit 5.00, dass Luke Humphries bei der Darts WM 2026 zu den Topfavoriten gehört. Nur Luke Littler ist mit einem Wert von 1.90 vor ihm zu finden. Ein Grund ist, dass der 18-jährige die letzten Major-Turniere gewonnen und einen Tick besser gespielt hat. Dazu ist Luke Humphries nicht WM-Titelverteidiger und hat seit dem Gewinn der Premier League Ende Mai kein großes Turnier mehr für sich entscheiden können.

Ist Luke Humphries der Topfavorit bei der Darts WM 2026?

Nein, der absolute Topfavorit ist Luke Humphries nicht, zumindest laut den Wett Tipps und Quoten der Buchmacher. In deren Einschätzungen liegt Luke Littler ein Stück vor dem Weltmeister von 2024.

Welche Stärken machen “Cool Hand Luke” bei der WM besonders gefährlich?

Wie gut Luke Humphries ist, zeigt das Power Ranking bei Dartsorakel. Hier ist er mit 1876 an Position drei zu finden. Nur Gerwyn Price (1899) und Luke Littler (1976) sind vor ihm.

Mit Blick auf die Favoritenrolle machen Luke Humphries insbesondere vier Punkte so enorm gefährlich. Zum einen ist er mental meist stark und geht bemerkenswert ruhig beziehungsweise unbeeindruckt ans Oche.

Darüber hinaus performt der Engländer seit zwei bis drei Jahren auf allerhöchstem Niveau. Abseits dieser Punkte zeichnen Humphries seine High-Scoring-Power und die Erfahrung mit Titeldruck aus.

Welche Schwächen hat Luke Humphries?

Ungeachtet der Statistiken und seiner allgemein hohen Qualität ist auch Luke Humphries nicht frei von Schwächen. Der Engländer hat immer mal wieder mentale Probleme. Beim Grand Slam of Darts 2025 klagte “Cool Hand Luke” außerdem über Rückenkrämpfe.

Und der dritte mögliche Punkt ist seine teilweise schwache Doppelquote. Mit 41,18 % liegt er 2025 dennoch unter den Top-18 was das Checkout angeht.

Wie hat Luke Humphries bei den letzten WM-Turnieren abgeschnitten?

Bei der vergangenen WM schied Humphries im Achtelfinale gegen Peter Wright (1:4) aus.

Im Jahr davor gelang “Cool Hand Luke” mit dem Triumph im Finale über Luke Littler der erste WM-Titel. 2023 schaffte es der Engländer ins Achtelfinale, während 2022 im Viertelfinale Schluss war.

Lohnt es sich, auf Humphries als Turniersieger zu wetten?

Auf jeden Fall! Luke Humphries gehört zu den allerbesten Spielern der PDC und hat ein starkes Jahr 2025 gespielt. Wenn du mit Humphries für die Langzeitwette Dart WM 2026 liebäugelst, ist das eine aus vielen Gründen hervorragende Wahl.

Welche Spieler sind alternativ zu “Cool Hand Luke” eine Empfehlung wert?

Abseits von Humphries gibt es zweifelsfrei 2-3 Spieler, die mit ähnlich hoher Qualität anreisen und eine Empfehlung wert sind. In aller erster Linie ist natürlich Luke Littler zu nennen. “The Nuke” geht vor Turnierbeginn mit der niedrigsten Quote in die WM.

Weitere Top-Kandidaten sind Gian van Veen, Josh Rock oder auch Gerwyn Price. Dennoch ist und bleibt eine Luke Humphries Wette absolut empfehlenswert.

Geht Luke Humphries in Topform ins Turnier?

Nimmt man die letzten Turniere als Maßstab, dann reist “Cool Hand Luke” mit guter Form nach London. Für den Engländer spricht, dass er bei drei der letzten vier Major-Turniere im Finale stand.

Die WM-Generalprobe verlief für Humphries allerdings enttäuschend. Bei den Players Championship Finals schied er in der ersten Runde gegen Gian van Veen aus.