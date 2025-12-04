Darts WM Luke Littler: Chancen, Quoten & Prognose 2026

SPORT1 Betting 04.12.2025 • 15:19 Uhr Luke Littler bei der Darts WM 2026: Formcheck, Quoten, Prognose, Stats und Wett-Empfehlung in der Expertenanalyse.

Bei der bis zum 3. Januar 2026 laufenden Darts WM ist Luke Littler der Topfavorit auf den Titel. Der amtierende Weltmeister geht nach seinem überragenden Jahr mit der niedrigsten Quote ins Turnier und ist der heißeste Kandidatl für die Wett Tipps.

Kann “The Nuke” die Favoritenrolle bestätigen und sich zum zweiten Mal die Sid-Waddell-Trophy sichern?

In diesem Beitrag analysieren wir umfangreich die Titelchancen - mit Wettquoten, Key-Stats und Turnier-Historie, aktuellen Durchschnittswerten, Formcheck, Turnierbaum und den besten Darts WM Luke Littler Wetten.

Darts WM Luke Littler: Der phänomenale Aufstieg von “The Nuke”

Die magische Reise von Luke Littler begann im Jahr 2023 mit 16 Jahren bei den UK Open. Nach der direkten Qualifikation marschierte er bis in die vierte Runde vor, wo er dem späteren Halbfinalisten Adam Gawlas unterlag.

Im November 2023 triumphierte “The Nuke” im PDC Junioren WM-Finale gegen Gian van Veen mit 6:4.

Im Dezember 2023 gab Littler bei der WM 2024 dann sein Debüt im Ally Pally. Bei seiner Premiere auf der ganz großen PDC-Bühne ging es für den heute 18-Jährigen auf Anhieb ins Finale, wo er gegen Luke Humphries mit 4:7 unterlag.

Aufgrund seiner furiosen Leistungen wurde er tags drauf für die Premier League 2024 nominiert. Seit seinem sensationellen Debüt bei der WM hat Littler die Darts-Welt komplett auf links gedreht.

Das Jahr 2024: Erste Major-Turnier-Erfolge und der WM-Titel als Höhepunkt

“The Nuke” konnte nicht nur an die WM-Leistung anknüpfen, sondern sich spielerisch auch noch steigern. Im März 2024 gewann er mit den Belgian Darts Open das erste European Tour Turnier.

Im April entschied er die Austrian Darts Open für sich und rund einen Monat später gelang ihm mit dem Premier League Triumph der erste Major-Turnier-Erfolg.

Auch danach dominierte Littler bei vielen Turnieren das Geschehen und konnte die Favoritenrolle bestätigen. Im Juni gewann er das Poland Darts Masters, gefolgt vom World Series of Darts Finals Erfolg. Dies war zugleich sein zweiter Major-Titel.

Als wäre das nicht schon genug, gewann er im November auch noch den Grand Slam of Darts 2024. Den bislang größten Erfolg feierte Littler danach bei der WM.

Nach Siegen über Ryan Meikle, Ian White, Ryan Joyce, Nathan Aspinall und Stephen Bunting stand er erneut im Endspiel. Dort ging es für “The Nuke” gegen Michael van Gerwen, den er am Ende hochverdient mit 7:3 bezwang - und sich damit erstmals zum Weltmeister kürte.

2025 als Höhepunkt der Dominanz

Wer anschließend dachte, Littler würde sich auf diesem Erfolg ausruhen, der wurde schnell eines Besseren belehrt.

Von den neun Major-Einzelturnieren 2025 hat der 18-Jährige vier gewonnen. Neben den UK Open siegte “The Nuke” beim World Grand Prix, dem Grand Slam of Darts und den Players Championship Finals.

Dazu stand er in der Premier League und bei den World Series Finals im Finale. Auf der European Tour 2025 entschied Littler die Belgian Darts Open und die Flanders Darts Trophy für sich.

Durch den Erfolg beim Grand Slam of Darts übernahm er im November außerdem den ersten Platz in der Order of Merit. Bemerkenswert sind aber nicht nur die Titel.

Es ist vor allem die Art, wie er die Turniere dominiert und seiner Favoritenrolle gerecht wird. Beeindruckend ist dabei insbesondere, dass er stets dem außergewöhnlich hohen Druck als jüngster Favorit aller Zeiten trotzt.

Luke Littler Darts WM 2026 Gesamtsieger Quoten

Fast schon folgerichtig geht Luke Littler mit einer Quote von gerade einmal 1.90 ins Match. Das entspricht einer Titelwahrscheinlichkeit von rund 52 %.

Zum Vergleich: Luke Humphries als sein ärgster Rivale reist mit einer Wettquote von 5.00 an, die anderen Verfolger sogar mit Werten über 13.0!

Bestätigen sich die Prognosen der Buchmacher, dann ist Littler derjenige, den es für Humphries, van Veen, Price, Rock & Co. zu schlagen gilt.

Mit der nachfolgenden Tabelle haben wir die Luke Littler Quote mit den Rivalen übersichtlich aufbereitet.

“The Nuke” Analyse: Key-Stats und WM-Historie

Ob sich eine Langzeitwette auf “The Nuke” lohnt, lässt sich natürlich nicht nur anhand der Luke Littler Siegquote beurteilen.

Mindestens ebenso wichtige Faktoren für die Wett Tipps sind die Statistiken oder natürlich auch die Analyse des Turnierbaums. Im Folgenden kommen wir genau darauf genauer zu sprechen.

Beständigkeit und Scoring Power: Der 100+ Average

80 % Siegquote im Jahr 2025, 8-Mal den 9-Darter gespielt und ein Durchschnittsaverage von 100,96 - kaum ein Spieler steht in den letzten 12 Monaten so sehr für Beständigkeit und Scoring Power wie Luke Littler.

Besonders beeindruckend ist bei “The Nuke” seine beispiellose Fähigkeit, gerade bei langen Distanzen einen Durchschnitt von über 100 zu halten.

Wie sehr sich Wett Tipps auf den 18-Jährigen lohnen, zeigen nicht nur die Luke Littler vs Humphries Quoten - sondern vor allem die Analyse der weiteren Statistiken.

Der erwähnte Durchschnittsaverage von 100,96 ist in den letzten 12 Monaten ebenso Bestwert wie die 922 geworfenen 180er. Zum Vergleich: An Rang zwei folgt Beau Greaves mit 677 Würfen auf das höchste Maximum.

Top-Werte hat der amtierende Weltmeister auch bei der Checkout-Quote mit 42.87 vorzuweisen.

In den letzten Monaten hat Littler die Turniersiege nicht zuletzt aufgrund seines beeindruckenden First 9 Average gewonnen. Dieser liegt bei 111,51 und ist im Vergleich zu Josh Rock (108,20) oder Luke Humphries (107,80) um mehrere Punkte höher.

Littler’s Road to Glory: Die Turnierbaum Analyse

Für Luke Littler beginnt die Mission Titelverteidigung mit dem Auftaktmatch am Donnerstag (11. Dezember) um 22:00 Uhr gegen Darius Labanauskas.

Die Favoritenrolle liegt bei der ersten Partie haushoch auf Seiten von “The Nuke”. Im zweiten Match würde der 18-Jährige auf den Sieger der Partie Vandenbogaerde / Davies treffen. Auch hier würde alles andere als ein souveräner Erfolg einer Sensation gleichen.

Schwieriger wird es für Luke Littler in Runde 3. Hier wartet im Worst Case das Duell mit dem früheren Premier League Spieler Joe Cullen.

Eine anspruchsvolle Herausforderung wartet dann auch im möglichen Achtelfinale. Hier hält der Turnierbaum Gegner wie Damon Heta oder Rob Cross bereit.

Im Viertelfinale könnte es dann zum Duell mit Chris Dobey oder Gerwyn Price kommen. Vor allem das potenzielle Match mit dem Waliser könnte für Littler trotz sicherer Favoritenrolle ein echter Prüfstein werden.

Die potenziellen Gegner im Halbfinale lauten Stephen Bunting, Dirk van Duijvenbode, Martin Schindler, Jonny Clayton, Ross Smith oder auch Dave Chisnall.

Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen mit Luke Humphries ist dagegen erst im Finale möglich. Alternativ könnte es im Endspiel zur Begegnung mit Nathan Aspinall, Gian van Veen oder Michael van Gerwen kommen.

Darts WM Luke Littler: Beste Wetten und Value Picks

Abschließend lässt sich aufgrund aller Faktoren, Statistiken und der Dominanz bei den letzten Turnieren festhalten: Eine Langzeitwette ist aus absolut jeder Perspektive empfehlenswert und birgt trotz der vergleichsweise niedrigen Luke Littler Siegquote Darts WM Value.

Abseits der Tipps auf den Gesamtsieger gibt es für Tippende in Deutschland noch 2-3 weitere Langzeitwetten, die sich als Option anbieten. Welche das sind, zeigt die folgende Darts WM Luke Littler Auflistung:

Luke Littler erreicht das Finale (Quote: 1.50)

Luke Littler & Luke Humphries im Finale (4.20)

Luke Littler & Gian van Veen im Finale (11.0)

Abseits der Langzeitwette gibt es trotz der klaren Ausgangslage im Auftakmatch gegen Darius Labanauskas spannende Wett Tipps.

Der Sieg von Littler ist mit 1.018 bewertet, während die kaum denkbare Sensation für Labanauskas einen Wert von 15.0 aufweist.

Selbst der 3:0-Sieg ist gerade mal mit einer Quote von 1.095 verbunden. Wer direkt zu Beginn mit einer Luke Littler Wette liebäugelt, der kann etwa auf Über 5,5 180er setzen. Die Quote hierfür liegt bei 1.75.

Eine spezielle und zugleich aussichtsreiche Alternative ist “Luke Littler über 4,5 180er”. Angesichts seiner Scoring-Power ist der Wert von 1.85 in jedem Fall eine Überlegung wert.

Darts WM Luke Littler FAQ

Wie stehen die Wettquoten für Luke Littler bei der Darts WM 2026?

Luke Littler Siegquote Darts WM liegt vor Turnierbeginn bei 1.90. Das entspricht einer Siegwahrscheinlichkeit von über 52 Prozent.

Ist Luke Littler der Topfavorit bei der Darts WM 2026?

In jedem Fall! “The Nuke” ist derzeit das Maß aller Dinge. Das haben nicht zuletzt die Titelgewinne beim Grand Slam of Darts und den Players Championship Finals mehr als eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Welche Stärken machen “The Nuke” bei der WM besonders gefährlich?

Luke Littler zeichnet sich durch viele Attribute aus. Besonders gefährlich für die WM machen ihn seine Beständigkeit, die Scoring-Power und der absolute Siegeswille.

Aufgrund der spielerischen Klasse hat er außerdem gegenüber nahezu jedem Gegner gewisse Grundvorteile. Ruft Littler bei der WM durchweg sein A-Game ab, wird es für den 18-Jährigen definitiv weit gehen.

Daher ist er auch in jedem Fall eine Empfehlung für die Gesamtsieger-Wette.