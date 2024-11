Wer gewinnt die Davis Cup Finals 2024? Wettquoten & Favoriten

SPORT1 Betting 19.11.2024 • 14:29 Uhr Alle Davis Cup Finals 2024 Wetten & Quoten im Check: Wer gewinnt die Davis Cup Finals in Malaga? Favoriten, Tipps und Buchmacher Prognose.

Von Dienstag, dem 19.11., bis Sonntag, den 24.11., finden in Malaga die Davis Cup Finals statt.

Das Nationenturnier gehört Jahr für Jahr zu den Höhepunkten der Tennissaison. Während die Stars der Szene das Jahr über als Einzelkämpfer unterwegs sind, gehen sie hier in ihren Nationalmannschaften an den Start.

Acht Mannschaften spielen in den kommenden Tagen um den prestigeträchtigen Titel. Wir stellen die Teilnehmer genauer vor und schauen, wer bei den Buchmachern mit den besten Davis Cup Quoten gelistet wird.

Wer gewinnt die Davis Cup Finals 2024? Wetten und Quoten

Die Davis Cup Finals kurz erklärt

Beim Davis Cup handelt es sich um einen Team-Wettbewerb. Pro Nation gehen vier Spieler an den Start und pro Runde werden maximal drei Partien ausgetragen.

Zunächst stehen zwei Einzelpartien an. Sollte je eine Nation ein Spiel gewinnen, entscheidet das Doppel als dritte Partie, wer weiterkommt.

Steht es nach den ersten beiden Einzel bereits 2:0, wird das Doppel nicht mehr ausgetragen.

Bei acht teilnehmenden Teams starten die Davis Cup Finals mit dem Viertelfinale, gefolgt von der Runde der letzten Vier und dem anschließenden Finale am 24. November.

Die Davis Cup Finals Favoriten im Check

Acht Mannschaften gehen also bei den Davis Cup Finals in Malaga an den Start. Darunter befindet sich neben den Topfavoriten Italien und Spanien auch das deutsche Team, welches ohne Alexander Zverev allerdings nur zu den Außenseitern zählt. Wir stellen die Davis Cup Finals Favoriten genauer vor.

Davis Cup Wetten: Italien als Topfavorit?

Als Titelverteidiger gehört Italien auch dieses Jahr wieder zu den Topfavoriten bei den Davis Cup Finals Wetten. Im Vorjahr haben sich die Italiener im Finale mit 2:0 gegen Australien durchgesetzt und das Turnier zum zweiten Mal in der Geschichte gewonnen.

Dieses Jahr geht Italien mit Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori und Simone Bolelli an den Start.

Mit dem frischgebackenen ATP-Finals-Sieger, Jannik Sinner, gilt Italien auch dieses Jahr als Topfavorit.

Los geht es für die Squadra am 21. November gegen Argentinien. Zunächst spielt Musetti gegn Cerundolo, ehe Jannik Sinner auf Sebastian Baez trifft.

Davis Cup Finals Wetten: Nadals letzter Tanz beim Davis Cup

Für Rafael Nadal ist alles angerichtet. Der Maestro wird beim Davis Cup vor heimischem Publikum in Malaga sein letztes Karrierespiel bestreiten – das ist zumindest der Plan.

Denn, ob er wirklich antreten wird, ließ er bis zuletzt offen. Aber auch ohne den Sandplatz-König ist Spanien stark aufgestellt. Komplettiert wird das Aufgebot von Carlos Alcaraz, Marcel Granollers, Roberto Bautista Augut und Pedro Martinez.

Auch Buchmacher wie Betano zählen Spanien zusammen mit den Italiern zum engeren Favoritenkreis.

Die Spanier machen direkt am Dienstag den Auftakt gegen die Niederlande. Die Duelle van de Zandschulp vs. Nadal und Griekspoor vs. Alcaraz sollten klare Spiele werden.

USA und Australien im erweiterten Favoritenkreis?

Im erweiterten Favoritenkreis finden sich die USA und Australien wieder. Während die USA die Davis Cup Finals im vergangenen Jahr verpasst haben, musste sich Australien erst im Finale geschlagen geben.

Mit Sebastian Baez, Francisco Cerundolo, Tomas Martin Etcheverry, Maximo Gonzales und Andres Molteni machen sich die Aussies auch 2024 wieder Hoffnungen auf das Finale. Los geht es am 21. November gegen die USA.

Nachdem die US-Amerikaner die Finals 2023 verpasst haben, soll es dieses Jahr wieder ganz nach vorne gehen. Mit Taylor Fritz, Tommy Paul und Ben Shelton stehen gleich drei Top-20-Spieler im Aufgebot der USA. Komplettiert wird die US-Auswahl von Raajev Ram.

Das Duell mit Australien verspricht auf jeden Fall direkt zum Auftakt einen heißen Tanz.

Deutschland nur mit Außenseiterchancen?

Deutschland trifft in der ersten Runde (20.11.) auf Kanada. Beide Teams zählen nur zu den Außenseitern bei den Davis Cup Finals.

Da Alexander Zverev seine Saison nach den ATP-Finals beendet hat, besteht die deutsche Auswahl nun aus Daniel Altmaier, Jan-Lennard Struff sowie dem Duo Krawietz / Pütz. Vor allem das Doppel gilt als Faustpfand der Deutschen. Denn erst kürzlich haben Krawietz und Pütz im Doppel der ATP Finals triumphiert.

Ein Sieg in einem der beiden Einzel und der Trumpf würde im Entscheidungsspiel sicher beim DTB-Team liegen. Den Auftakt macht Daniel Altmaier gegen Milos Raonic, gefolgt von Struff vs. Shapovalov. Einfach wird es am Mittwoch sicher nicht.

Das große Finale findet übrigens am Sonntag, dem 24. November, in der Martin Carpena Arena in Malaga, Spanien statt.