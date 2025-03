Deutschland - Italien: Wer gewinnt das Nations League Rückspiel?

SPORT1 Betting 22.03.2025 • 16:00 Uhr Am Sonntag steht in der Nations League das Viertelfinal-Rückspiel zwischen Deutschland und Italien an. Deshalb kommt die DFB-Elf weiter!

Nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel am Donnerstagabend stehen die Chancen der deutschen Nationalmannschaft für den ersten Einzug in das Final-Four-Turnier extrem gut.

Das Rückspiel zwischen Deutschland und Italien findet am Sonntag, den 23. März, um 20:45 Uhr in Dortmund statt. Entscheidet die DFB-Elf auch das zweite Duell für sich?

Bereits am Donnerstag haben Julian Nagelsmann und seine Jungs bewiesen, wie wichtig ihnen die Nations League ist. Wir blicken auf das Rückspiel und zeigen, was für ein Weiterkommen der Mannschaft spricht.

Deutschland - Italien: Kommt die DFB-Elf weiter?

Nations League: Die DFB-Elf hat noch eine Rechnung offen

Die Marschroute für das Viertelfinale in der Nations League hatte Julian Nagelsmann schon in der vergangenen Woche vorgegeben: Zwei Siege sollten gegen Italien her. Und trotz der Personalprobleme – mit Florian Wirtz, Kai Havertz oder Niclas Füllkrug fehlen gleich mehrere potenzielle Stammspieler – hat die DFB-Elf im San Siro mit dem 2:1-Erfolg nach Rückstand ein Ausrufezeichen gesetzt.

Großen Anteil daran hatte vor allem Rückkehrer Leon Goretzka, der in der zweiten Halbzeit das Spiel an sich gerissen und das Siegtor erzielt hat. Dass der Mittelfeldmotor am Sonntag erneut trifft, ist laut Buchmachern bei einer Quote von 5,50 zwar relativ unwahrscheinlich, doch ein Sieg der Deutschen ist natürlich auch in Dortmund möglich.

Hier hat die DFB-Elf nämlich noch eine Rechnung mit den Italienern offen. Nicht wenige Zuschauer werden sich sicher noch an das WM-Halbfinale 2006 an gleicher Stelle erinnern. Damals zerstörte Fabio Grosso die deutschen WM-Träume in der Verlängerung. Mit einer Quote von 1,78 ist Deutschland bei den Buchmachern auf jeden Fall der Favorit für die Revanche.

Steht dieses Mal die Null?

Bislang hat die deutsche Nationalmannschaft in jedem Nations-League-Auswärtsspiel mindestens ein Tor kassiert. Das war auch am Donnerstag der Fall. Trotzdem hat Keeper Oliver Baumann eine überragende Leistung abgeliefert und die deutsche Hintermannschaft einige Male gerettet.

Mit seinen Paraden ha sich der Hoffenheim-Torwart definitiv für weitere Einsätze empfohlen. In den drei bisherigen Heimspielen in der Nations League ist Deutschland ohne Gegentor geblieben – und zweimal stand Baumann im Tor. Sollte dies auch am Sonntag gelingen und Italien ohne eigenen Treffer bleiben, steht bei Betano eine Quote von 2,45 auf dem Spiel.

Die Wahrscheinlichkeit, dass erneut beide Teams treffen, scheint bei einer Quote von 1,78 allerdings etwas größer. Immerhin endeten acht der letzten zehn direkten Duelle mit Toren auf beiden Seiten. Hält Baumann die Null oder gibt es wieder Tore auf beiden Seiten?

Startelf-Belohnung für Tim Kleindienst?

Nicht nur Leon Goretzka war einer der Gewinner des Spiels am Donnerstagabend, sondern auch Tim Kleindienst. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach wurde in der Halbzeit eingewechselt und sorgte nur wenige Minuten später für den Ausgleich.

Mit seinen drei Toren in fünf Länderspielen empfiehlt er sich natürlich für einen Startplatz im Rückspiel. Gut möglich also, dass er am Sonntag von Beginn an auflaufen wird. Vor allem seine Kopfballstärke könnte ihm wieder einige Vorteile verschaffen. Bereits am Donnerstag hat er Italiens Keeper Donnarumma vor dem Tor ein paar Mal in Verlegenheit gebracht. Wenn Kleindienst auch am Sonntag trifft, bietet Betano eine Quote von 2,62.

Auf der anderen Seite dürfte Moise Kean der gefährlichste Mann sein. Das hat der Stürmer vom AC Florenz bereits im Hinspiel bewiesen. Zwar ist ihm letztlich kein Tor gelungen, doch Baumann musste einige hochklassige Reflexe zeigen, um keinen weiteren Treffer zu kassieren. Sollte der Stürmer am Sonntag zu einem beliebigen Zeitpunkt treffen, würde es das 4,5-fache des Einsatzes zurückgeben.

Deutschland gegen Italien ist immer ein großer Klassiker. Da die DFB-Elf in Dortmund noch eine Rechnung mit den Italienern offen hat und sie bereits am Donnerstag den ultimativen Siegeswillen bewiesen hat, spricht vieles für ein Weiterkommen der Mannschaft!