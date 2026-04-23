DFB-Pokal Halbfinale: 20,0-Quote auf Sieg beim Kracher Stuttgart vs. Freiburg!

Die Spannung steigt ins Unermessliche! Wenn der VfB Stuttgart und der SC Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale aufeinandertreffen, brennt auf dem Rasen die Luft. Beide Traditionsvereine spielen eine starke Saison und haben in der Liga noch exzellente Chancen auf die Qualifikation für den Europapokal – doch heute zählt nur das Ticket für das große Finale in Berlin.
DFB-Pokal: 20,0 statt 1,63 auf Sieg im Halbfinal-Kracher Stuttgart gegen Freiburg!
Passend zu diesem absoluten Spitzen-Duell bringt ODDSET ein Angebot auf den Markt, das die ohnehin schon hohe Brisanz des Spiels noch weiter anheizt: Einen gigantischen Quoten-Turbo!
Der Quotenboost im Detail
Für dieses packende Südwest-Duell hat ODDSET an der Quotenschraube gedreht und liefert einen echten Neukunden-Vorteil. Anstatt der regulären Quote von 1,63 auf einen Heimsieg der Schwaben, profitierst du als neuer Spieler von einem massiven Quoten-Turbo. Dein Tipp wird im Erfolgsfall mit einer unglaublichen Quote von 20,0 abgerechnet! (Hinweis: Wir haben den Tipp auf „Sieg Stuttgart“ bezogen, passend zur Spielbegegnung).
Diese Aktion bietet dir die perfekte Gelegenheit, mit einem kleinen, festgelegten Einsatz das Maximum an Spannung aus diesem K.o.-Spiel herauszuholen.
Der Quoten-Vergleich auf einen Blick
Spielbegegnung
Tipp-Markt
Reguläre Quote*
Boost-Quote
VfB Stuttgart – SC Freiburg
Sieg Stuttgart (1)
1,63
20,0
* (Quoten unterliegen Schwankungen. Stand der regulären Quote zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.)
In 4 Schritten zum Quoten-Turbo
So einfach sicherst du dir die Mega-Quote für das Halbfinale:
- 1. Registrierung: Eröffne über den Aktionslink ein neues, kostenloses Wettkonto bei ODDSET.
- 2. Einzahlung: Lade dein Konto mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode auf (beachte dabei den erforderlichen Wetteinsatz).
- 3. Wette platzieren: Gib eine Pre-Match-Wette auf „Sieg Stuttgart“ ab. Wichtig: Wähle dabei im Wettschein den Quotenboost aus und platziere exakt 5€ als Einsatz!
- 4. Gewinn kassieren: Wenn dein Team nach 90 Minuten als Sieger vom Platz geht, wird dir dein Gewinn basierend auf der 20,0-Quote gutgeschrieben.
Wichtige Regeln (AGB-Eckpunkte)
Damit bei deiner Tippabgabe alles glattläuft, beachte bitte die folgenden Bedingungen dieses Neukunden-Vorteils:
- Aktionsberechtigung: Nur für verifizierte Neukunden aus Deutschland.
- Einsatzhöhe: Es müssen exakt 5,00 € Echtgeld auf den entsprechenden Markt gewettet werden.
- Wettart: Nur Pre-Match Einzelwetten (vor Anpfiff des Spiels). Live-Wetten oder Kombiwetten sind ausgeschlossen.
- Zeitrahmen: Die Wette muss bis spätestens zum offiziellen Spielbeginn abgegeben werden.
Glücksspiel kann süchtig machen. Spiele verantwortungsbewusst. Teilnahme erst ab 18 Jahren erlaubt. Hilfe unter buwei.de. Es gelten die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von ODDSET. Bitte informiere dich auf der Anbieterseite über alle Details zur Aktion.