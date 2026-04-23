DFB-Pokal Halbfinale: 20,0-Quote auf Sieg beim Kracher Stuttgart vs. Freiburg!

SPORT1 Betting 23.04.2026 • 09:20 Uhr Sichere dir den ODDSET Quoten-Turbo für das DFB-Pokal-Halbfinale Stuttgart gegen Freiburg. Satte 20,0 statt 1,63 auf Heimsieg! Nur für Neukunden. Jetzt anmelden!

Die Spannung steigt ins Unermessliche! Wenn der VfB Stuttgart und der SC Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale aufeinandertreffen, brennt auf dem Rasen die Luft. Beide Traditionsvereine spielen eine starke Saison und haben in der Liga noch exzellente Chancen auf die Qualifikation für den Europapokal – doch heute zählt nur das Ticket für das große Finale in Berlin.

Passend zu diesem absoluten Spitzen-Duell bringt ODDSET ein Angebot auf den Markt, das die ohnehin schon hohe Brisanz des Spiels noch weiter anheizt: Einen gigantischen Quoten-Turbo!

Der Quotenboost im Detail

Für dieses packende Südwest-Duell hat ODDSET an der Quotenschraube gedreht und liefert einen echten Neukunden-Vorteil. Anstatt der regulären Quote von 1,63 auf einen Heimsieg der Schwaben, profitierst du als neuer Spieler von einem massiven Quoten-Turbo. Dein Tipp wird im Erfolgsfall mit einer unglaublichen Quote von 20,0 abgerechnet! (Hinweis: Wir haben den Tipp auf „Sieg Stuttgart“ bezogen, passend zur Spielbegegnung).

Diese Aktion bietet dir die perfekte Gelegenheit, mit einem kleinen, festgelegten Einsatz das Maximum an Spannung aus diesem K.o.-Spiel herauszuholen.

Der Quoten-Vergleich auf einen Blick

Spielbegegnung Tipp-Markt Reguläre Quote* Boost-Quote VfB Stuttgart – SC Freiburg Sieg Stuttgart (1) 1,63 20,0

* (Quoten unterliegen Schwankungen. Stand der regulären Quote zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.)

In 4 Schritten zum Quoten-Turbo

So einfach sicherst du dir die Mega-Quote für das Halbfinale:

1. Registrierung: Eröffne über den Aktionslink ein neues, kostenloses Wettkonto bei ODDSET.

Eröffne über den Aktionslink ein neues, kostenloses Wettkonto bei ODDSET. 2. Einzahlung: Lade dein Konto mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode auf (beachte dabei den erforderlichen Wetteinsatz).

Lade dein Konto mit deiner bevorzugten Zahlungsmethode auf (beachte dabei den erforderlichen Wetteinsatz). 3. Wette platzieren: Gib eine Pre-Match-Wette auf „Sieg Stuttgart“ ab. Wichtig: Wähle dabei im Wettschein den Quotenboost aus und platziere exakt 5€ als Einsatz!

Gib eine auf „Sieg Stuttgart“ ab. Wichtig: Wähle dabei im Wettschein den Quotenboost aus und platziere als Einsatz! 4. Gewinn kassieren: Wenn dein Team nach 90 Minuten als Sieger vom Platz geht, wird dir dein Gewinn basierend auf der 20,0-Quote gutgeschrieben.

Wichtige Regeln (AGB-Eckpunkte)

Damit bei deiner Tippabgabe alles glattläuft, beachte bitte die folgenden Bedingungen dieses Neukunden-Vorteils:

Aktionsberechtigung: Nur für verifizierte Neukunden aus Deutschland.

Nur für verifizierte Neukunden aus Deutschland. Einsatzhöhe: Es müssen exakt 5,00 € Echtgeld auf den entsprechenden Markt gewettet werden.

Es müssen Echtgeld auf den entsprechenden Markt gewettet werden. Wettart: Nur Pre-Match Einzelwetten (vor Anpfiff des Spiels). Live-Wetten oder Kombiwetten sind ausgeschlossen.

Nur Pre-Match Einzelwetten (vor Anpfiff des Spiels). Live-Wetten oder Kombiwetten sind ausgeschlossen. Zeitrahmen: Die Wette muss bis spätestens zum offiziellen Spielbeginn abgegeben werden.