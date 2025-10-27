Newsticker
DFB-Pokal-Kracher: Köln gegen Bayern – Sensationeller 1000er Winamax Quotenboost nur für kurze Zeit!

Am Mittwoch steht im DFB-Pokal ein echtes Highlight auf dem Programm: Der 1. FC Köln trifft auf den FC Bayern München.
Winamax 1000er Quotenboost
Winamax Quotenboost zum DFB-Pokal
SPORT1 Betting
Am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, steht im DFB-Pokal ein echtes Highlight der 2. Runde auf dem Programm: Der 1. FC Köln empfängt den FC Bayern München im RheinEnergieSTADION (Anstoß: 20:45 Uhr). Die Domstädter sind heiß darauf, dem Rekordpokalsieger ein Bein zu stellen. Doch die Bayern, die ihre Pokal-Mission mit vollem Fokus angehen, gelten als klarer Favorit.

Jetzt auf Bayern vs Köln wetten >>

Dein exklusives Neukunden-Angebot: Sieg Bayern mit Quote 15!

Für alle, die fest an einen Sieg des FC Bayern glauben, gibt es jetzt exklusiv für Neukunden einen 1000er Boost auf das Ergebnis:

Wette
Reguläre Quote
Deine Boost-Quote
FC Bayern gewinnt
1,35
15!

Nutze diese einmalige Chance und vervielfache deinen möglichen Gewinn um über 1000%!

So einfach sicherst du dir den Mega-Boost:

  1. Konto erstellen: Registriere dich schnell als Neukunde bei Winamax und schließe die Identitätsprüfung ab. Einen speziellen Winamax Bonus Code benötigst du für diese Aktion nicht, der Boost wird direkt im Wettschein aktiviert.
  2. Einzahlen: Tätige eine Mindesteinzahlung von 20 € in einer einzigen Transaktion.
  3. Wette platzieren: Wähle im Wettschein den Sieg des FC Bayern, aktiviere den Bonus und setze deinen maximalen Einsatz von 10 €.

Achtung! Das Angebot ist streng limitiert:

  • Start: 25.10., 15:31 Uhr
  • Ende: 29.10., 20:46 Uhr (mit Anpfiff der Begegnung)

Lass dir diesen Mega-Boost nicht entgehen! Registriere dich jetzt auf Winamax und tippe auf den Pokalsieg der Bayern.

Es gelten die vollständigen Teilnahmebedingungen (u.a. max. Einsatz 10 €, nur Einzelwetten, Echtgeld-Gewinn wird zur regulären Quote ausgezahlt, der zusätzliche Gewinnanteil wird als Bonusguthaben gutgeschrieben und muss einmalig umgesetzt werden). Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen.

