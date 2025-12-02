🏆 DFB-Pokal: Wett-Credits bei bet365 zum Achtelfinale am 02.12.

SPORT1 Betting 02.12.2025 • 13:12 Uhr bet365 bietet zum DFB-Pokal-Achtelfinale am 2.12. eine Promotion an: 10€ in Wett-Credits für qualifizierende Wetten. Informiere dich hier über die Teilnahmebedingungen! 18+ | AGB gelten

Der DFB-Pokal, oft als die Bühne für Überraschungen im deutschen Fußball gefeiert, geht in die nächste spannende Runde. Am Dienstag, dem 2. Dezember 2025, steht das Achtelfinale an und liefert Fußballfans vier hochkarätige Begegnungen. Mit Duellen wie Borussia Dortmund gegen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig gegen den 1. FC Magdeburg verspricht der erste Achtelfinaltag packende Unterhaltung.

Die Spiele des Abends sind:

18:00 Uhr CET: Hertha BSC (2. Bundesliga) gegen 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga)

Hertha BSC (2. Bundesliga) gegen 1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) 18:00 Uhr CET: Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) gegen FC St. Pauli (Bundesliga)

Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) gegen FC St. Pauli (Bundesliga) 21:00 Uhr CET: Borussia Dortmund (Bundesliga) gegen Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga)

Borussia Dortmund (Bundesliga) gegen Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga) 21:00 Uhr CET: RB Leipzig (Bundesliga) gegen 1. FC Magdeburg (2. Bundesliga)

Insbesondere das späte Duell zwischen Dortmund und Leverkusen zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Dieses Bundesliga-Gipfeltreffen in einer so frühen Pokalphase garantiert ein intensives Spiel, während RB Leipzig gegen den Zweitligisten Magdeburg als Favorit gilt. Die frühen Spiele um 18:00 Uhr bieten mit dem innerdeutschen Pokal-Klassiker in Berlin und dem Duell zwischen Gladbach und St. Pauli ebenfalls viel Potenzial für Dramatik.

🎁 bet365 Promotion zum DFB-Pokal: 10€* in Wett-Credits

Zum Achtelfinale hat der Wettanbieter bet365 eine spezielle Promotion für neue und teilnahmeberechtigte Kunden aufgelegt. Wer am 2. Dezember auf die Pokalspiele wettet und sich qualifiziert, kann 10€* in Wett-Credits erhalten.

*Setzen Sie €10 auf Wetten des Wetten-Konfigurators auf den DFB-Pokal am Dienstag und bet365 gibt Ihnen €10 in Wett-Credits.

Anmeldung erforderlich. Nur neue und teilnahmeberechtigte Kunden. Nur qualifizierende Wetten mit 3+ Auswahlen und einer kombinierten Quote von 1.50 oder höher. Wett-Credits werden innerhalb von 48 Stunden nach Ende des letzten Spiel verfügbar sein. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Wetteinschränkungen, Zeitlimits und AGB gelten. Registrierung erforderlich.

Dieses Angebot ist auf die Begegnungen des DFB-Pokals beschränkt, die am 02.12.2025 stattfinden. Es ist wichtig zu wissen, dass dieses Angebot bestimmten Bedingungen unterliegt:

Qualifikation: Um die Wett-Credits zu erhalten, müssen sich Kunden für die Aktion anmelden und qualifizierende Wetten des Wetten-Konfigurators, Wetten-Konfigurators+ oder Kombiwetten im Gesamtwert von mindestens 10 € auf die Pokalspiele des 2. Dezembers platzieren.

Um die Wett-Credits zu erhalten, müssen sich Kunden für die Aktion anmelden und qualifizierende Wetten des Wetten-Konfigurators, Wetten-Konfigurators+ oder Kombiwetten im Gesamtwert von mindestens 10 € auf die Pokalspiele des 2. Dezembers platzieren. Art der Wetten: Die qualifizierenden Wetten müssen mindestens zwei Auswahlen enthalten und eine Mindestquote von 1.50 (1/2) oder höher aufweisen. Einzelwetten, Wetten mit Cash Out, Gratiswetten oder Wetten, die mit Wett-Credits platziert wurden, zählen nicht.

Die qualifizierenden Wetten müssen mindestens zwei Auswahlen enthalten und eine Mindestquote von 1.50 (1/2) oder höher aufweisen. Einzelwetten, Wetten mit Cash Out, Gratiswetten oder Wetten, die mit Wett-Credits platziert wurden, zählen nicht. Erfolgreiche Beanspruchung: Die Wett-Credits im Wert von 10 € werden innerhalb von 48 Stunden nach dem Ende der letzten qualifizierenden Begegnung verfügbar gemacht und müssen dann innerhalb von drei Tagen vom Kunden im Kontomenü beansprucht werden.

Die Wett-Credits im Wert von 10 € werden innerhalb von 48 Stunden nach dem Ende der letzten qualifizierenden Begegnung verfügbar gemacht und müssen dann innerhalb von drei Tagen vom Kunden im Kontomenü beansprucht werden. Einschränkungen: Kunden, die kurz vor dem 02.12.2025 im nationalen Selbstsperrenregister (OASIS) eingetragen waren, sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Dieses Angebot bietet eine zusätzliche Möglichkeit, sich im Rahmen der Teilnahmebedingungen mit den Pokalspielen zu beschäftigen. Für umfassende Informationen zu den regulären Neukundenangeboten und weiteren Details kannst du den aktuellen bet365 Angebotscode konsultieren.

⚽ Der DFB-Pokal: Bedeutung und Ausblick

Der DFB-Pokal ist mehr als nur ein Turnier; er ist ein Weg nach Europa und bietet kleineren Clubs die Chance auf Einnahmen, die ihre Saison verändern können. Im Achtelfinale zeigt sich bereits, welche Teams bereit sind, bis zum Finale im Berliner Olympiastadion alles zu geben.

Die Spiele am 2. Dezember sind somit nicht nur sportliche Highlights, sondern auch ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur begehrten Trophäe. Es bleibt abzuwarten, ob die Favoriten ihrer Rolle gerecht werden oder ob es an diesem Pokalabend zu einer Überraschung kommt.