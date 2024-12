DFB-Pokal Wetten zum Achtelfinale 2024/25: Wer kommt weiter?

Im DFB-Pokal steht am Dienstag und Mittwoch das Achtelfinale der Saison 2024/25 auf dem Programm - mit dem Topspiel Bayern München - Bayer Leverkusen.

DFB-Pokal Achtelfinale Wetten: Bielefeld - Freiburg

Im ersten DFB-Pokal Achtelfinale trifft der letzte verbliebene Klub unterhalb der 2. Bundesliga auf den SC Freiburg. Und obwohl Drittligist Arminia Bielefeld gut drauf ist, spricht in diesem Pokalspiel alles für den Favoriten.

Aktuelle Pokal Quoten zu Regensburg - Stuttgart

Noch deutlicher wird es im Spiel Jahn Regensburg - VfB Stuttgart. Der Klub aus Bayern spielt eine schwache Saison, in der scheinbar gar nichts gelingen will. Jahn steht abgeschlagen am Ende der 2. Bundesliga.