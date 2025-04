DHB-Pokal Final Four Wetten: Wer wird Handball-Pokalsieger?

SPORT1 Betting 11.04.2025 • 17:00 Uhr Wer wird Handball-Pokalsieger 2025? Im DHB-Pokal Final Four entscheidet sich in Köln, wer den deutschen Pokal gewinnt. Alle Wetten & Quoten im Check.

Am 12. und 13. April steigt das DHB-Pokal Final Four 2025. Gesucht wird der Nachfolger des SC Madegburg. Der Titelverteidiger ist nicht mehr unter den letzten vier Klubs vertreten.

Stattdessen kämpfen THW Kiel - Rhein-Neckar Löwen und MT Melsungen - HBW Balingen-Weilstetten um den Finaleinzug und später den Pokalsieg in der Kölner Lanxess Arena.

Wer gewinnt den DHB-Pokal 2025?

DHB-Pokal Final Four Wetten zum 1. Halbfinale

Im ersten Halbfinale trifft der THW Kiel auf die Rhein-Neckar Löwen. Kiel geht in den DHB-Pokal Final Four Wettquoten der Buchmacher als deutlicher Favorit ins Spiel.

Das letzte Duell gab es am 9. März in der HBL, wo sich Kiel klar mit 29:24 durchsetzte. Auch das letzte direkte Aufeinandertreffen im DHB-Pokal entschieden die Zebras im Viertelfinale 2022 für sich. Ein gutes Omen: Am Ende gewann Kiel auch den Pokal.

Die Quote für einen Finaleinzug des THW im DHB-Pokal Final Four 2025 liegt bei 1.25, während der Bundesliga-Siebte aus der Rhein-Neckar-Region auf die Wettquote 3.30 kommt. Die Form spricht aber eindeutig gegen die Löwen, die drei ihrer letzten sechs Pflichtspiele verloren.

DHB-Pokal Final Four Quoten zum 2. Halbfinale

Noch viel deutlicher wird es im zweiten Halbfinale des DFB-Pokal Final Fours. Die MT Melsungen geht als haushoher Favorit in das Duell gegen HBW Balingen-Weilstetten. Nicht zu Unrecht, gibt es doch einen deutlichen Qualitätsunterschied vom HBL-Zweiten zum Zweitliga-Vierten.

Dass Balingen-Weilstetten überhaupt um dem DHB-Pokalsieg mitspielen darf, ist schon eine Sensation, aber auch der Auslosung geschuldet. Denn gegen einen Erstligisten musste der Verein im bisherigen Saisonverlauf erst ein einziges Mal in der 3. Runde ran.

Da die Balinger auch nicht die beste Form aufweisen, liegt die Quote für ein Weiterkommen bei 10.0. Auf der Gegenseite kommen die Melsunger auf verschwindend geringe 1.018. Aber Sensationen gibt es im Sport immer wieder…

Erreichen die beiden Halbfinal-Favoriten das Endspiel, so wartet im DHB-Pokal Final Four das Finale THW Kiel - MT Melsungen.

Wie in fast jedem Endspiel wäre wohl auch dieses eine enge Angelegenheit. Für Melsungen spräche: Erst vor zwei Wochen fegte die MT den Rekordpokalsieger mit 27:22 in der HBL vom heimischen Parkett.

In der European League war es wiederum eine deutliche Sache für Kiel in der eigenen Wunderino-Arena - 35:24 hieß es am Ende für die Zebras.

Allein aufgrund der großen Erfahrung, auch und vor allem mit Final Four Turnieren sowie Do-or-Die-Spielen im Allgemeinen muss der THW Kiel mit der Favoritenrolle klarkommen. Ob es so am Ende zum Titel reicht?

Die letzten 10 DHB-Pokalsieger:

2024: SC Magdeburg

2023: Rhein-Neckar Löwen

2022: THW Kiel

2021: -

2020: TBV Lemgo

2019: THW Kiel

2018: Rhein-Neckar Löwen

2017: THW Kiel

2016: SC Magdeburg

2015: SG Flensburg-Handewitt

2014: Füchse Berlin