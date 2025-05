Die 5 besten DFB-Pokal Wetten für Bielefeld - Stuttgart

SPORT1 Betting 24.05.2025 • 18:00 Uhr Die 5 besten Bielefeld - Stuttgart Wetten für das DFB-Pokalfinale am Samstag. Wer gewinnt den DFB-Pokal 2025?

Fußball-Deutschland blickt am Samstag nach Berlin. Denn im Olympiastadion findet das DFB-Pokalfinale 2025 zwischen Arminia Bielefeld und VfB Stuttgart statt.

Anpfiff ist am Samstag, den 24. Mai 2025, um 20:00 Uhr. Kann das Überraschungsteam aus Bielefeld die Pokalsensation perfekt machen oder retten die Schwaben ihre durchwachsene Saison mit dem Pokalsieg?

Die Favoritenrolle dürfte bei dem Klassenunterschied klar verteilt sein, doch der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Hier sind die besten 5 DFB-Pokal Wetten für das Finale in Berlin.

DFB-Pokal Wetten: Beste Wetten für Bielefeld - Stuttgart

Siegwetten: Schafft Arminia die Sensation?

Arminia Bielefeld ist die Pokalüberraschung der Saison! Auf dem Weg ins Endspiel sind die Ostwestfalen in jeder Runde auf eine höherklassige Mannschaft getroffen. Gleich viermal mussten sie gegen einen Bundesligisten ran – zuletzt gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen.

Seit dem Halbfinal-Erfolg über den Double-Sieger schweben die Ostwestfalen auf einer Erfolgswelle und haben kein Spiel mehr verloren. Sollten sie diese Serie auch gegen den VfB fortsetzen und den Pokal gewinnen, ob nach regulärer Spielzeit oder Verlängerung, bietet interwetten eine Quote von 4,00!

Torwetten: Tore auf beiden Seiten?

Ein Pokalfinale wird nicht selten von der Defensive dominiert. Immerhin will kein Team in dem entscheidenden Spiel den ersten Fehler machen. Da allerdings beide Mannschaften in dieser Saison vor allem über die Offensive gekommen sind, halten wir es für alles andere als unwahrscheinlich, dass es am Samstag eine Nullnummer geben wird – ganz im Gegenteil.

Sollten beide Teams innerhalb der 90 Minuten treffen, bietet Betano eine Quote von 1,70. Tatsächlich haben beide Mannschaften in ihren letzten drei Pokalduellen immer mindestens einen Gegentreffer kassiert. Gut möglich also, dass dies im Finale erneut der Fall sein wird.

Wird das Finale in der Verlängerung entschieden?

Auf dem Papier ist der VfB Stuttgart der klare Favorit. Immerhin spielt hier die erste gegen die (ehemals) dritte Liga. Doch wenn man die aktuellen Formkurven der beiden Kontrahenten vergleicht, spricht vieles für Bielefeld. Die Arminia ist seit acht Spielen ungeschlagen und hat sieben dieser Partien gewonnen.

Zwar hat der VfB die Saison ebenfalls mit drei Siegen in Serie beendet, doch wirklich rund lief die Spielzeit für den Vizemeister von 2024 nicht. Uns könnte also ein ausgeglichenes Spiel erwarten.

Wenn das Finale in die Verlängerung geht und innerhalb der zusätzlichen 30 Minuten entschieden wird, bietet Betano eine Quote von 6,90!

Schießt Woltemade den VfB zum Titel?

Obwohl der VfB in der Bundesliga eine allenfalls durchwachsene Saison gespielt hat, steht mit Nick Woltemade eine der Entdeckungen der Saison in ihren Reihen. Der großgewachsene Stürmer war in den letzten drei Bundesligaspielen in Serie erfolgreich und kommt in vier Pokalspielen auf vier Treffer.

Nachdem er kürzlich von Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft nominiert wurde, dürfte er also mit jeder Menge Selbstvertrauen in das Pokalfinale gehen.

Sollte Woltemade am Samstagabend zu einem beliebigen Zeitpunkt treffen, bietet bet365 eine Quote von 2,50. Wenn der Stürmer sogar das erste Tor des Abends erzielt, steht eine Quote von 6,50 auf dem Spiel.

DFB Pokalfinale Wetten: Weniger als 2,5 Tore in 90 Minuten?

Wenn Bielefeld und Stuttgart in dieser Saison im Pokal angetreten sind, waren Tore garantiert. Trotzdem ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir ein eher defensiv betontes Finale zu sehen bekommen.

Insbesondere die Arminia wird als Außenseiter voraussichtlich auf eine kompakte Abwehr bauen. Dass sie das können, haben Sie schon einige Male bewiesen. Mit nur 36 Gegentoren in 38 Ligaspielen stellen die Ostwestfalen die beste Defensive der 3. Liga.

Sollten am Samstagabend in der regulären Spielzeit unter 2,5 Gesamttore fallen, bietet Betway eine Quote von 2,40