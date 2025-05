Die 5 besten Formel 1 Wetten zum Monaco GP 2025

SPORT1 Betting 25.05.2025 • 07:00 Uhr Die besten F1 Wetten zum Monaco GP am 25. Mai 2025. Wer sind die Favoriten in den F1 Monaco Wetten für den Großen Preis von Monte Carlo?

Am Sonntag blickt die Welt des Motorsports auf das monegassische Fürstentum. Denn mit dem Großen Preis von Monaco steht das alljährliche Highlight im Formel-1-Kalender an.

Der Stadtkurs in den engen Gassen Monte Carlos verzeiht keine Fehler und fordert volle Konzentration der Piloten. Auch wenn spektakuläre Überholmanöver in der Regel Mangelware sind, versprüht der Mythos Monaco seinen ganz eigenen Reiz.

Wer gewinnt den Großen Preis von Monaco 2025? Kann Max Verstappen an seinen Erfolg von Imola anschließen, schlagen die McLaren-Piloten zurück oder gibt es gar einen Überraschungssieger in Monte Carlo?

Wir haben die fünf besten Formel 1 Wetten herausgesucht!

Beste Formel 1 Wetten zum Monaco GP

Formel 1 Wetten: Überraschungserfolg der Scuderia?

Die Formel 1 ohne den Großen Preis von Monaco ist ebenso wenig vorstellbar, wie eine Königsklasse ohne Ferrari. Sowohl der Grand Prix als auch der Traditionsrennstall sind wahre Relikte der Formel 1.

Zwar hinkt die Scuderia in dieser Saison in den meisten Rennen hinterher, doch in den engen Gassen von Monte Carlo kommt es nicht so sehr auf den Topspeed an. Das könnte den Roten Rennern entgegenkommen. Schon im Vorjahr stand Charles Leclerc bei seinem Heimrennen ganz oben auf dem Podest. Sollte Ferrari in diesem Jahr erneut das Siegerauto stellen, bietet interwetten eine Quote von 6,50.

Formel 1 H2H-Wetten: Landet Verstappen erneut vor Norris?

Mit einem sensationellen Überholmanöver hat sich Max Verstappen schon früh im Rennen von Imola an Oscar Piastri vorbeigeschoben. Vergleichsweise überlegen konnte der Niederländer im Anschluss seinen zweiten Saisonsieg vor Lando Norris einfahren.

Nach Problemen zu Saisonbeginn hat sich Red Bull in Imola stark verbessert gezeigt. Die große Frage ist nun, ob sie diesen Aufwärtstrend auch in Monte Carlo bestätigen können. Sollte Verstappen im H2H-Duell erneut vor Lando Norris landen, gibt es bei bwin eine Quote von 2,00.

Top 6 Wetten: Landen beide McLaren und Ferrari in den Top 6?

Der enge Kurs des Monaco GP verzeiht keine Fehler. Ein Verbremser und der Bolide hängt in der Leitplanke. Für die Piloten wird es also in erster Linie darum gehen, den Wagen heil über die Ziellinie zu bringen.

Mit Platz 6 und Platz 4 ist es Ferrari in Imola zum zweiten Mal in dieser Saison gelungen, beide Fahrzeuge in den Top 6 zu platzieren. McLaren ist dies, bis auf in Australien, bislang in jedem Rennen gelungen. Sollten am Sonntag wieder sowohl beide Ferrari als auch McLaren in den Top 6 landen, bietet bwin eine Quote von 2,50.

F1 Spezialwetten: Gibt es eine Safety-Car-Phase?

Das Safety-Car gehört seit Jahren zum festen Bestandteil der Formel 1. In Imola musste das Sicherheits-Fahrzeug gleich sieben Runden vor dem Feld fahren, ehe das Rennen wieder freigegeben wurde.

Auch beim Monaco GP ist es alles andere als unwahrscheinlich, dass Bernd Mayländer wieder auf die Strecke muss. Denn auf dem kurzen Kurs bleibt nicht viel Zeit für eventuelle Aufräumarbeiten. Sollte das Safety-Car in Monte Carlo mindestens zweimal das Renngeschehen unterbrechen müssen, bietet interwetten eine Quote von 1,83.

Meldet sich Antonelli zurück?

Kimi Antonelli fährt eine starke Debütsaison für Mercedes. Gleich bei seinem ersten Grand Prix in Australien ist er auf Rang 4 gelandet. Dass er ausgerechnet bei seinem Heim-GP in Imola erstmals nicht das Ziel erreichte, beschäftigt ihn selbst natürlich am meisten.

Trotzdem ist er in fünf von sieben Rängen in die Punkte gefahren, was eine starke Bilanz für einen Neuling ist. Aus dem Defekt am vergangenen Sonntag wird er sicher gelernt haben. Sollte Antonelli auch in Monaco wieder in den Punkterängen landen, bietet Betano eine Quote 2,02.