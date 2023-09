Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 2

Der NFL Auftakt lockte bereits mit 16 spannenden und zum Teil dramatischen Spielen vor die Bildschirme. Nun steht Week 2 der Regular Season auf dem Programm.

Wo gibt es die besten NFL Wetten bei den Buchmachern? Und welche NFL Week 2 Quoten lohnen sich besonders?

Hier sind sieben Tipps für die Sonntagsspiele, die es am 2. Spieltag besonders in sich haben.

Die besten NFL Wetten zu Week 2 der Regular Season:

NFL Quoten für Lions-Erfolgsserie

Dass ausgerechnet die so lange am Boden liegenden Detroit Lions in Week 1 den Super Bowl Sieger Kansas City Chiefs schlugen, zeigt, wie eng es in den NFL Wetten zugeht. An diesem Spieltag treffen die Lions daheim auf die ungleich schwächer gestarteten Seattle Seahawks, die zuhause von den LA Rams zerstört wurden.

Es ist davon auszugehen, dass der Rückenwind der Lions anhalten wird. Deshalb setzen wir auf die NFL Wettquote 1.90, die bet365 samt Bonus für einen Lions-Sieg mit Handicap -4,5 anbietet.

Schlechter Start ist ein gutes Stichwort für die Cincinnati Bengals, die Erstgenannten bei den Browns in die Hose setzten. Jetzt kommen die defensiv starken Baltimore Ravens nach Cincinnati und sollten Burrow und Co. vor weitere Probleme stellen. Wir tippen bei bwin auf einen Ravens-Sieg mit Handicap +3,5 zur Top-Quote 1.87.

In der Division der Lions sind auch die Chicago Bears aktiv, die in Week 1 gegen die Packers untergingen. Auswärts steht nun die schwere Partie bei den Tampa Bay Buccaneers an, die siegreich starteten. Wir erwarten in Florida eine Fortsetzung dieser Serie und platzieren unsere NFL Wette bei Oddset zur Quote 1.70.

Was machen Rodgers-lose Jets in den NFL Wetten?

Die New York Jets haben ganz andere Probleme, verletzte sich doch QB Aaron Rodgers im ersten Spiel für die Franchise schwer. Ausgerechnet jetzt geht es nach Dallas zu den Cowboys, die in Week 1 mit 40:0 die Giants bezwangen. Das New-York-Double sollte kein Problem sein - bei Interwetten setzen wir auf einen Cowboys Sieg -8,5 zur Quote 1.85.

Und wie steht es nach der Auftaktniederlage um die Chiefs? Wir denken, dass der Meister am 2. Spieltag auch in den NFL Wetten zurückschlagen wird und sein Auswärtsspiel bei den Jacksonville Jaguars gewinnt. Bei AdmiralBet gibt es die Bestquote 1.54.

Die Giants selbst haben in Week 2 der Regular Season wohl eine dankbarere Aufgabe als die Cowboys. Mit den Arizona Cardinals sollten die Giants deutlich besser zurechtkommen. Gelingt der Sieg? Bei bet3000 gibt es für diesen die NFL Wettquote 1.45.

Zu guter Letzt noch der Blick auf zwei siegreiche Teams in Week 1. Die Atlanta Falcons empfangen die Green Bay Packers. Vor allem daheim überzeugen die Falcons gerne mit solider Verteidigungsarbeit, während sich die Packers offensiv etwas schwer tun könnten. Unter 41,5 Punkte zur Quote 1.74 bei NEObet scheint realistisch.

NFL Week 2 Spielplan