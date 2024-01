Die besten Wetten & Quoten zu den NFL Conference Finals

Conference Finals in den NFL Playoffs 2024: Wir haben die besten NFL Wetten zu den Conference Championship Games gefunden. Diese Quoten lohnen sich!

Vier Teams kämpfen am Wochenende um den Einzug in den Super Bowl 2024. Die Kansas City Chiefs sind bei den Baltimore Ravens zu Gast. Im Anschluss empfangen die San Francisco 49ers die Überraschungsmannschaft der Detroit Lions.

Hier sind unsere besten Wetten für die Conference Championship Games mit je zwei Tipps für Ravens vs. Chiefs und 49ers vs. Lions.

Die besten NFL Wetten zu den Conference Finals:

NFL Quoten mit Titelverteidiger als Außenseiter

Der Titelverteidiger Kansas City Chiefs ist in den NFL Conference Finals Wetten nur der Außenseiter. Zu stark war die bisherige Saison vonseiten der Baltimore Ravens. Der Ravens-Sieg alleine bringt mit Quoten um 1.50 nicht allzu viel Value mit sich.

Eine auffällige Statistik führt uns zur zweiten nützlichen Wette für dieses Conference Championship Game. Denn die Chiefs blieben in 17 ihrer letzten 19 Spiele in dieser Saison unter dem Punkt-Total in der 2. Halbzeit.