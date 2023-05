ESC Favoriten, Sieger Wettquoten & deutsche Chancen.

Am Samstag (13.5., 21.00 Uhr) steigt das Finale des Eurovision Song Contest 2023. Insgesamt 26 Nationen sind - darunter auch Deutschland, die Schweiz und Österreich.

Dann geht es um die große Frage: Wer gewinnt den ESC 2023?

Wer sind die Favoriten für den Sieg? Gibt es wirklich ein Duell zwischen Schweden und Finnland?

Wie stehen die Chancen für Deutschland, Österreich und Schweiz und was gelingt der Ukraine als „Titelverteidiger“?

ESC 2023 Sieger Wettquoten: Wer gewinnt den ESC 2023?

Das sind die ESC Favoriten 2023

Für die Buchmacher gibt es für den Eurovision Songcontest 2023 zwei große Favoriten: Schweden und Finnland.

Dem nordischen Duo werden bei den ESC 2023 Sieger Quoten die besten Chancen für den ESC-Sieg 2023 eingeräumt, wobei hier Schweden recht deutlich vorne liegt.

Schweden tritt mit der Sängerin Loreen und dem Song „Tattoo“ an. Dieser kommt sowohl bei der internationalen Jury, als auch in der Songcontest-Community sehr gut an, wie auch diverse Fan-Votings auf einschlägigen Plattformen zeigen.

Bei manchen Fan-Umfragen ist jedoch Finnland mit Rapper Käärijä und seinem Song „Cha Cha Cha“ ganz vorne. Somit dürfte es spannend werden, wer das Televoting beim Finale gewinnt.

Sollte Schweden gewinnen, würde Loreen gleich zwei Mal etwas Historisches schaffen. Da sie den ESC bereits 2012 einmal gewonnen hat, wäre sie mit einem neuerlichen Sieg die erste Frau, die zwei Mal den Eurovision Songcontest gewinnt. Bislang sind zwei ESC-Siege nur Irlands Johnny Logan gelungen.

Und für Schweden wäre es zudem der insgesamt siebte ESC-Sieg, womit man mit Rekordsieger Irland gleichziehen würde.

Für Finnland wäre es der zweite ESC-Triumph nach 2006.

ESC Wetten: Wer sind weitere Favoriten?

Wer sind die weiteren ESC 2023 Favoriten hinter Schweden und Finnland?

Geht es nach den ESC Sieger Wettquoten der Buchmacher in Deutschland, dann dürfte mit der Ukraine sehr stark zu rechnen sein. Das Duo Tvorchi mit dem Song „Heart of Steel“ wird von Seiten der Buchmacher weit vorne gesehen - gleich direkt hinter Schweden und Finnland.

Im Vorjahr hat die Ukraine den Eurovision Songcontest gewonnen - hauptsächlich aus moralischen Gründen aufgrund des Russland-Krieges. Spielt diese Komponente wieder die entscheidende Rolle, wenn es um den Sieg beim größten Gesangswettbewerb der Welt geht? Oder darf diesmal wirklich der beste Act gewinnen?

Auf jeden Fall ist die Ukraine anhand der ESC Wettquoten ein Favorit für eine Platzierung in den Top-5, wenn das Jury-Voting für Tvorchi dementsprechend hoch ausfällt. Ob der Sprung auf das Siegerpodest und mit dem Einzug in die Top-3 klappt?

Die Konkurrenz für eine Top-5-Platzierung ist jedenfalls groß. Denn dafür gibt es viele ESC 2023 Favoriten, wie etwa Frankreich. Die Grande Nation schickt La Zarra mit dem Song „Évidemment“ („Offensichtlich“) ins Rennen und könnte damit gute Chancen auf eine Top-Platzierung haben. Jedoch wird dies ein enges Rennen, denn auch andere Nationen befinden sich im ESC Sieger Quoten-Ranking der Buchmacher im Bereich der Französin.

Israel (Noa Kirel) und Spanien (Blanca Paloma) sind weitere Anwärter für ein Top-5-Ranking oder sogar mehr. Aber auch Norwegen (Alessandra) und Österreich (Teya & Selena) werden bei den ESC 2023 Wettquoten zum erweiterten Kreis der Favoriten gezählt.

Die Schweiz mit Remo Forrer und „Watergun“ taucht indessen nicht bei den Kandidaten auf den Songcontest-Triumph auf. Mit dreistelligen Siegquoten werden sich die Eidgenossen wohl mit einem Platz im Mittelfeld zufrieden geben müssen, wenn die Wettbüro Prognosen eintreffen sollten.

Die deutschen ESC Chancen 2023

Wie die ESC 2023 Wettquoten für den Sieg zeigen, gehört Deutschland nicht zu den ESC Favoriten in diesem Jahr.

Die Band Lord of the Lost und der Song „Blood & Glitter“ hat Siegerquoten im hohen dreistelligen Bereich und liegt damit nur am Ende des Buchmacher-Rankings für den ESC-Sieger 2023. Angesichts dieser Final Prognose muss Deutschland eher befürchten, nicht Letzter zu werden.

Wobei: Die leidgeplagten deutschen ESC-Fans haben sich bereits an ein Abschneiden in diesen unteren Regionen gewöhnt, wie die Endergebnisse der letzten drei Songcontest-Events zeigen. Folgt mit Lord of the Lost die nächste Enttäuschung?

ESC Wettquoten für Deutschland:

