ESC Finale Quoten & Wetten: Wer gewinnt den ESC 2025?

SPORT1 Betting 17.05.2025 • 17:00 Uhr Wer sind die Favoriten beim ESC 2025 in Basel? Wir werfen einen Blick auf die ESC 2025 Wetten und Quoten.

Am Samstagabend ist es endlich so weit! In Basel steigt das Finale des Eurovision Song Contest 2025. 26 Nationen treten an, um den prestigeträchtigen Song-Wettbewerb zu gewinnen.

Der schwedische Beitrag von KAJ kristallisiert sich bei den Buchmachern für ESC Wetten schon früh als Favorit heraus. Doch auch Österreich oder Frankreich gehen mit guten Quoten in den Song-Contest.

Wir werfen einen genaueren Blick auf die Favoriten und geben unsere ESC Prognose ab.

ESC Quoten 2025: 12 Points go to…?

Der Eurovision Song Contest ist Jahr für Jahr ein Highlight der europäischen Musikszene. Auf der einen Seite die pompöse Show mit 26 höchst unterschiedlichen Musik-Acts und auf der anderen Seite die Unberechenbarkeit des Votings. Denn am Ende dreht sich natürlich alles um die Frage “12 Points go to...?”.

Und auch wenn es in den letzten Jahren immer wieder Überraschungssieger gegeben hat, geben die ESC Quoten in der Regel einen vergleichsweise guten Überblick zu Favoriten und Außenseitern.

Schweden ist der Favorit bei den ESC Wetten

Der ESC und Schweden gehören einfach zusammen. Mit sieben Erfolgen führt das skandinavische Land zusammen mit Irland die ewige Bestenliste beim Song-Contest an. Und auch in diesem Jahr geht der schwedische Beitrag “Bara badu bastu” von KAJ als Favorit in das Rennen. Der wilde Mix aus traditionellen, skandinavischen Rhythmen und schnellen Beats könnte genau den Geschmack des ESC-Publikums treffen. Auch die skurrile Sauna-Performance dürfte für Gesprächsstoff sorgen. Die ESC Quoten sprechen auf jeden Fall für sich.

Frankreich, Niederlande und Estland mit guten ESC Quoten

Die ESC Quoten geben also in der Regel einen ersten Hinweis darauf, was Jury und Zuschauern in diesem Jahr gefallen könnte. Neben Topfavorit Schweden darf sich demnach auch Frankreich Hoffnungen auf eine gute Platzierung machen. Der Titel “Maman” von Louane dürfte als klassische Pop-Ballade gut beim ESC ankommen.

Ebenfalls poppig geht es beim niederländischen Beitrag “C’est La Vie” von Claude zu. Nach der Disqualifikation des aussichtsreichen niederländischen Beitrags im Vorjahr geht die kleine Nation erneut mit guten ESC Quoten an den Start!

Zu einem Geheimfavoriten hat sich nach dem sensationellen Halbfinal-Auftritt der estnische Künstler Tommy Cash mit seiner Kaffee-Hommage “Espresso Machine” entwickelt. Kann er auch am Samstag im Finale punkten?

So stehen die ESC Quoten für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Für Deutschland war der ESC in den vergangenen Jahren alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Nach den letzten Blamagen hat “ESC-Guru” Stefan Raab den deutschen Auswahlprozess für den ESC 2025 in die Hand genommen. 2010 war er der Initiator hinter Deutschlands letztem großen Wurf beim Song-Contest. Allerdings geht der deutsche Beitrag “Ballern” von Abor & Tynna allenfalls mit Außenseiterchancen ins Rennen. Bei den ESC Quoten liegt das Wiener Duo aktuell auf Rang 18.

Ganz anders sieht es bei dem österreichischen Beitrag aus. Der epische Soprangesang von JJ könnte den Song “Wasted Love” weit nach vorne katapultieren. Bei den ESC Wetten findet sich Österreich aktuell auf Position 2 hinter Topfavorit Schweden. Gelingt Österreich 11 Jahre nach Conchita Wurst erneut der große Wurf?

Noch länger musste sich die Schweiz auf den Sieg beim ESC gedulden. Erstmals seit 1988 ist es Nemo mit “The Code” im vergangenen Jahr gelungen, den Song-Contest zurück in die Schweiz zu holen. Mit einer ESC Quote von 29,00 sehen die Buchmacher den diesjährigen Beitrag “Voyage” von Zoë Më noch vor Deutschland – auch wenn eine Titelverteidigung nahezu ausgeschlossen scheint.