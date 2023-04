Favoriten & Wettquoten: Wer gewinnt Paris - Roubaix 2023?

Mit Paris-Roubaix steht am Ostersonntag (9. April, ab 10:30 live bei Eurosport) die „Hölle des Nordens“ auf dem Programm. Berühmt-berüchtigt ist dieses Rennen aufgrund seiner insgesamt 29 Kopfsteinpflaster-Passagen, den Paves - über 50 der insgesamt 256 Kilometer sind auf diesem Untergrund zu bewältigen.

Wer gewinnt Paris-Roubaix 2023?

Paris-Roubaix 2023 Favoriten & Wettquoten:

Wout van Aert Sieger Quote 4.50 @ Bet365

Mathieu van der Poel Sieger Quote 5.50 @ Bet365

Mads Pedersen Sieger Quote 6.50 @ Bet365

Dylan van Baarle Sieger Quote 19.0 @ Bet365

Kasper Asgreen Sieger Quote 21.0 @ Bet365

Matej Mohoric Sieger Sieger Quote 26.0 @ Bet365

Stefan Küng Sieger Quote 34.0 @ Bet365

Die Paris - Roubaix 2023 Favoriten

Was Paris-Roubaix so besonders macht, sind die sogenannten Paves. Insgesamt 29 solcher Kopfsteinpflaster-Passagen sind für die Profis zu bewältigen. Jedes Jahr stoßen hier Mensch und Material an ihre Grenzen.