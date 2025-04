Flandern-Rundfahrt 2025: Wer sind die Favoriten beim Klassiker?

Mit der Flandern-Rundfahrt 2025 steht am Sonntag einer der Höhepunkte der Klassiker-Saison auf dem Programm. Die “Ronde” ist eines der fünf Monumente des Radsports und gilt als eines der wichtigsten Eintagesrennen der Welt.

Das Besondere an der Flandern-Rundfahrt sind die sogenannten “Hellingen” – raue, zum Teil steile, Kopfsteinpflaster-Passagen, auf denen nicht selten die Entscheidung herbeigeführt wird.

Wir stellen die drei Topfavoriten in unserer Flandern-Rundfahrt Prognose genauer vor!

Flandern-Rundfahrt Wetten 2025: Das sind die Favoriten der Buchmacher

Flandern-Rundfahrt 2025 auf einen Blick

Wird Pogacar seiner Rolle als Flandern-Rundfahrt Favorit gerecht?

Bei den Buchmachern geht Tadej Pogacar als absoluter Topfavorit in das Rennen. Der Slowene gilt als einer der aufregendsten Radprofis überhaupt. Denn nicht nur sein schieres Leistungsvermögen, sondern auch die unkonventionelle und angriffslustige Fahrweise des dreimaligen Tour-de-France-Gewinners sorgt immer wieder für Highlights.

Auch in dieser Saison hat er mit der UAE-Tour und Strade Bianche schon zwei World-Tour-Rennen gewonnen. Zwar musste er beim ersten Monument der Saison, Mailand - Sanremo, Mathieu van der Poel und Filippo Ganna den Vortritt lassen, doch die steilen Anstiege auf den Hellingen dürften ihm bei der Flandern-Rundfahrt eher entgegenkommen. Gut möglich, dass er auf dem Koppenberg oder dem Paterberg zum Solo-Angriff ansetzt.

Nachdem er die “Ronde” im vergangenen Jahr ausgelassen hat, kehrt der Sieger von 2023 jetzt als Topfavorit nach Flandern zurück. Holt Pogacar am Sonntag sein achtes Monument?

Bestätigt van der Poel die starke Form?

Der zweite große Favorit für die Flandern-Rundfahrt 2025 ist Mathieu van der Poel. Bereits dreimal stand er bei der “Ronde” ganz oben auf dem Podium – so auch im vergangenen Jahr. Damals setzte er sich rund 45 km vor dem Ziel ab und beendete das Rennen mit einem fulminanten Soloritt.

Wie stark “MDVP” in Form ist, hat der Niederländer dieses Jahr schon mit Erfolgen bei Mailand - Sanremo sowie beim E3 Saxo Classic bewiesen. Die Flandern-Rundfahrt ist auf jeden Fall eines der Lieblingsrennen von van der Poel. Bereits dreimal, in den Jahren 2020, 2022 und 2024, konnte er hier triumphieren. In den anderen beiden Jahren reichte es “nur” für Platz 2. Damit ist er die letzten fünf Ausgaben stets auf einem der ersten beiden Plätze bei der “Ronde” gelandet.