formel-1-beste-wetten-oesterreich

Am 2. Juli steigt der Große Preis von Österreich in Spielberg. Dabei steht erstmals seit einigen Wochen auch wieder ein Sprintrennen auf dem Programm. Sorgt dieses für etwas mehr Spannung als der Rest der bisherigen Saison, die so sehr von Max Verstappen dominiert wird?

Hier gibt‘s die besten 5 Formel 1 Wetten zum Österreich GP mit Quoten für den Sieger des Rennens und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Österreich GP:

*Quoten Stand: 29.06.2023, 14:40 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Beste Formel 1 Wetten zum Spielberg GP Sieger

Viermal in Folge gewann zuletzt Max Verstappen ein Rennen, insgesamt steht der Niederländer bei sechs Erfolgen in acht Grand Prix. Es wäre wahrlich nicht erstaunlich, sollte der amtierende Weltmeister und WM-Spitzenreiter auch beim Red-Bull-Heimrennen in Österreich triumphieren.

Entsprechend gering - um 1.30 - fallen auch die Spielberg GP Quoten für einen Rennsieg aus. Um zumindest etwas Value zu finden, blicken wir auf einen Kombi-Markt aus Rennen plus Sprint am Vortag. Gewinnt Max Verstappen beide, gibt es dafür bei bwin die Quote 1.85.

Wer komplettiert das Podest beim Österreich GP?

Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, ist Max Verstappen ziemlich sicher ein Podiumsgast zur Siegerehrung. Doch wer nimmt die beiden Plätze neben dem Doppel-Weltmeister ein?

Eine gute Österreich GP Wettquote von 1.78 bei Neobet gibt es mit Sergio Perez für einen Formel 1 Fahrer, der zuletzt schwächelte. Doch auf der Red-Bull-Stammstrecke kennt sich auch der Mexikaner bestens aus. Entsprechend ist ihm nach den Plätzen 16, 4 und 6 zuzutrauen, in Spielberg zurück in die Top-3 zu klettern.

Ohnehin Stammgast bei der Siegerehrung ist 2023 bislang Fernando Alonso. Der Spanier schnitt in gerade einmal einem Rennen schlechter als Platz 4 ab, stand bei acht Versuchen sechsmal auf dem Podest. Der Österreich GP dürfte Aston Martin liegen, sodass wir bei bet-at-home die Quote 1.70 anspielen.

Beste Formel 1 Wetten auf Ergebnis in Spielberg

Neben den Wetten auf die einzelnen Fahrer gibt es natürlich noch viele weitere spannende Spielberg GP Wetten. So etwa auf die Anzahl der am Ende klassifizierten Fahrer. 2023 wird Zuverlässigkeit bislang groß geschrieben - in den letzten vier Rennen zusammengerechnet gab es gerade einmal drei Ausfälle. Setzt sich dies in der Steiermark fort, lohnt sich die Quote 1.83 bei Betway auf über 17,5 klassifizierte Fahrer allemal.

Noch einmal zurück an die Spitze, wo der Unterschied zwischen Verstappen und allen anderen zuletzt riesig war. Als Rekordsieger von Spielberg hofft er, erneut allen davon zu fahren. Gelingt ihm dies, dürfte der Siegvorsprung erneut größer als zehn Sekunden ausfallen. Diese Formel 1 Wette gibt es bei bet365 zur Quote 1.50.