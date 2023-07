5 beste Formel 1 Wetten zum Silverstone GP

Am 9. Juli steigt der Große Preis von Großbritannien in Silverstone. Im Fokus steht dabei die eine Frage: Kann endlich ein anderes Team die große Dominanz von Red Bull brechen? Noch immer gibt es 2023 keinen anderen Sieger außer Max Verstappen oder Sergio Perez.

Hier gibt‘s die besten 5 Formel 1 Wetten zum Silverstone GP mit Quoten für den Rennsieger, Top-6 und vieles mehr!

Beste Formel 1 Wetten zum Silverstone GP:

*Quoten Stand: 7.7.2023, 15:00 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Beste Formel 1 Wetten: Wer gewinnt den Großbritannien GP?

Langsam, aber sicher wird die Frage nach dem nächsten Rennsieger in der Formel 1 zur alten Leier. Wer außer Max Verstappen sollte schon in der Lage sein, einen Grand Prix für sich zu entscheiden?

Fünfmal in Folge gewann der Niederländer zuletzt und untermauerte damit eindrucksvoll seine Ambitionen, zum dritten Mal in Folge F1-Weltmeister zu werden. Insgesamt sieben der neun Rennen gingen ebenfalls an den Titelverteidiger.

Insofern gibt es in den Sportwetten Apps kaum Value für eine Formel 1 Wette auf Verstappen. Da auch beim Silverstone GP alles außer ein Verstappen-Sieg unwahrscheinlich ist, spielen wir die Wettquote von 1.30 bei AdmiralBet trotzdem an.

Feiert Local Hero Lewis Hamilton beim Silverstone GP?

Rekordsieger beim Großen Preis von Großbritannien ist in der Formel 1 längst Lewis Hamilton. Der Brite gewann sein Heimrennen bereits achtmal. Dass die Nummer 9 hinzukommt, ist nicht nur angesichts der Dominanz von Red Bull unwahrscheinlich.

Denn Mercedes musste sich zuletzt auch wieder hinter Ferrari anstellen. Hamilton ohne Top-3 Platzierung gibt es bei bwin zur F1 Quote 1.55.

Trotz seiner Strafe nach dem Rennen war Carlos Sainz in Österreich gut unterwegs. Darüber hinaus ist der Spanier der Vorjahressieger in Silverstone. Vielleicht lohnen sich ja so Silverstone GP Wetten auf ein erneutes Podium. Erreicht er dies gemeinsam mit Rennsieger Verstappen und Perez, gibt es dafür bei Betway die starke Wettquote 8.00.

Beste Formel 1 Wetten auf Sainz & Norris in Silverstone

Wenn wir ohnehin schon bei Carlos Sainz sind: Bei bet-at-home gibt es wieder eine große Auswahl an Head-to-Head-Wetten im Rennen. Recht einfach sollte diese auf dem Markt gegen George Russell aufgehen - dennoch gibt es dafür die Formel 1 Quote von 1.81.

Zum Abschluss noch eine F1 Wette auf ein anderes aufstrebendes Team vor dem Silverstone GP. Denn in Österreich präsentierte sich nach der letzten Upgrade-Runde McLaren wieder stark. Setzt Lando Norris diesen Trend nach Platz 4 von Spielberg in Großbritannien fort? Eine Top-6 Platzierung ist in den bet365 Wetten zu finden - zur Quote 2.50.