5 beste Formel 1 Wetten zum Brasilien GP 2024

SPORT1 Betting 02.11.2024 • 09:00 Uhr Die besten F1 Wetten zum Brasilien GP am 3. November 2024. Wer gewinnt den Großen Preis von Brasilien und welche F1 Wetten lohnen sich?

In der Formel 1 geht es weiter Schlag auf Schlag und das Saisonfinale rückt immer näher. Da tut es der Spannung keinen Abbruch, dass es bei Red Bull aktuell gar nicht nach Plan läuft.

Kann McLaren doch noch einmal wichtige Zähler aufholen? Oder macht ihnen die wiedererstarkte Scuderia Ferrari einen Strich durch die Rechnung?

Wir haben uns die Ausgangslage zum Großen Preis von Brasilien genauer angeschaut und präsentieren unsere 5 besten Wetten für den Brasilien GP in Interlagos.

Beste Formel 1 Wetten zum Brasilien GP:

Formel 1 Wetten: Ferrari wieder obenauf?

Seit einigen Wochen behaken sich Red Bull und McLaren sowohl auf der Strecke als auch in der Konstrukteurswertung. Der lachende Dritte könnte Ferrari sein. Allein während der letzten beiden Grand Prix in Mexiko und den USA hat die Scuderia 46 Punkte auf McLaren gutgemacht.

Bei beiden Rennen stand am Ende ein Ferrari-Pilot ganz oben auf dem Podium - Leclerc in den USA und Sainz jr. in Mexiko.

Sollte in Brasilien wieder einer der beiden Ferrari-Piloten auf Platz 1 fahren, bietet bet365 eine Quote von 1,85.

Formel 1 Quoten: Holt sich Norris die Sprintpunkte?

Auch der Große Preis von Brasilien hat am Samstag wieder ein Sprintrennen zu bieten. Zuletzt war dies eigentlich immer ein Fall für Max Verstappen. Doch die meisten Beobachter erwarten von den Bullen in dieser Saison nicht mehr viel.

Stattdessen geht Verstappens ärgster Konkurrent, Lando Norris, als Topfavorit auf den Sprintsieg ins Rennen.

Die acht Punkte für den Erfolg im Sprint würde er sicher gerne mitnehmen. Sollte er tatsächlich bereits am Samstag erfolgreich sein, bietet Betano eine Quote von 2,95.

Formel 1 Brasilien Wetten: Melden sich die Silberpfeile zurück?

Nach dem Desaster von Austin, wo sich das Update am Rennwagen überhaupt nicht gelohnt hat, reichte es in Mexiko immerhin für Platz 4 und 5 für die Silberpfeile.

Auch für den Interlagos Circuit ist wieder ein Update geplant, allerdings wird dies aufgrund der letzten Unfälle wohl deutlich geringer ausfallen.

Sollte Lewis Hamilton am Sonntag mit neuem Unterboden erneut in die Top 6 fahren, bietet bwin eine Quote von 1,44.

Formel 1 Wetten: Wer setzt sich im Duell der Silberpfeile durch?

Beim letzten Grand Prix hat es für Mercedes-AMG also für Platz 4 und 5 gereicht. Altmeister Lewis Hamilton konnte sich hier vor seinem Teamkollegen George Russell durchsetzen.

In Brasilien sehen die Buchmacher Russell im teaminternen Duell wieder vorne. Wenn Hamilton allerdings erneut vor seinem Kollegen landen sollte, gibt es bei bwin eine Quote von 2,07 - unabhängig davon, ob die Silberpfeile in die Punkte fahren oder nicht.

Formel 1 Quoten: Ist das Podium für Verstappen möglich?

Bei Red Bull liegt derzeit einiges im Argen. Seit dem Grand Prix von Spanien wartet der einstige Seriensieger Max Verstappen nun auf einen Erfolg. Und auch am Sonntag scheint Platz 1 nahezu aussichtslos.

In der vergangenen Woche hat sich für den Brasilien GP ein Motorenwechsel bei Red Bull angedeutet, was bekanntlich Strafplätze mit sich bringen würde.

Falls es dem Titelverteidiger trotzdem gelingen sollte, in Brasilien in die Top 3 zu fahren, bietet Betway eine Quote von 2,62.