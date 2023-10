Fury vs. Ngannou: Wetten, Quoten, Prognose

Am Samstagabend steigt in Riad in Saudi-Arabien (28. Oktober, 19:00 Uhr live bei DAZN) der Boxkampf im Schwergewicht zwischen Tyson Fury und Francis Ngannou.

Das Besondere an diesem auf 10 Runden angesetzten Schaukampf, bei dem es um den inoffiziellen Titel „Baddest Man on the Planet“ geht: Fury ist amtierender Box-Weltmeister des WBC-Verbandes und Ngannou kommt aus der Mixed Martial Arts-Branche und gibt sein Debüt im Boxring.

Wer gewinnt bei Fury vs. Ngannou?

Fury vs. Ngannou Wetten & Quoten: Wer gewinnt?

Sowohl die Box-Prognosen der Experten als auch die Fury vs. Ngannou Quoten der Buchmacher in Deutschland zeigen: Tyson Fury steigt gegen Francis Ngannou als ganz klarer Favorit in den Ring.

Die Siegquote für Fury liegt bei unter 1.10 - das bedeutet: Bei einem Euro Einsatz auf einen Tyson Fury-Sieg gibt es nicht einmal 10 Cent retour. Für einen Sieg von Dubois gibt es hingegen mit einer Wettquote von 9.00 das neunfache des Wetteinsatzes zu gewinnen.

Die Gründe für die eindeutige Fury - Ngannou Prognose liegen auf der Hand: Der 34-jährige Engländer ist seit Jahren einer der besten Schwergewichtsboxer der Welt und derzeit Weltmeister des WBC-Verbandes. Der „Gypsy King“ hat in seiner Profi-Karriere noch keinen Kampf verloren - 33 Siege und ein Unentschieden stehen in seiner Vita.

Für Francis Ngannou ist es hingegen der erste richtige Auftritt im Boxen. Der 36-jährige Kameruner kommt ursprünglich aus dem Mixed Martial Arts, wo Boxschläge zwar zu seinem Repertoire gehören, aber eben nicht ausschließlich. Und der Kampf gegen Fury wird als reiner Boxkampf ausgetragen - wodurch der Kameruner einige seiner MMA-Vorzüge verliert.

Was beim Fury vs. Ngannou Boxkampf noch für den Favoriten spricht: Seine körperlichen Vorteile. Er ist satte 13 Zentimeter größer und hat dadurch auch mehr Reichweite, mit der er sich seine Kontrahenten immer wieder geschickt vom Leib hält.

All diese Aspekte zeigen, warum die Fury vs Ngannou Wetten eindeutig für den Boxprofi sprechen.

Fury vs. Ngannou Wetten auf Knockout

Da Tyson Fury als haushoher Favorit in das Seilquadrat in Riad steigt, rechnen Box-Experten und Wettanbieter auch mit einem Fury-Sieg durch Knockout.

Die Quote für einen TKO/Ko-Sieg von Fury gegen Ngannou liegt bei 1,20.

Der „Gypsy King“ hat unbestritten die Fähigkeiten, seinen Herausforderer vorzeitig auf die Bretter zu schicken. Das hat sich auch in seinen letzten Auftritten gezeigt. Seine letzten vier Boxkämpfe hat Fury allesamt durch Knockout für sich entschieden. Zwei Mal gegen Deontay Wilder und danach Dillian Whyte und zuletzt Derek Chisora.

Ein Knockout-Sieg von Ngannou wäre hingegen eine riesige Überraschung. Da Fury noch keinen Profikampf verloren hat, ging er auch noch nie k.o.

Rundenwetten - wer gewinnt wann?

Bei Wettanbieter Bet365 gibt es neben Siegwette und Gewinnmethode auch noch Fury vs. Ngannou Quoten für den Zeitpunkt des Sieges.

Die Buchmacher erwarten anhand ihrer Fury - Ngannou Wetten, dass der Box-Champion den Kampf in den Runden 3-4 bzw. 5-6 beenden wird. Für diesen Zeitraum sind die Box-Wettquoten am niedrigsten angesetzt.

Seine letzten vier Siege feierte Fury erst in der zweiten Hälfte. Gegen Wilder besiegte er in den Runden 11 bzw. 7, gegen Whyte jubelte er nach Runde 6 und Chisora knockte er in Runde 10 aus.

Anhand der jüngsten Ergebnisse von Fury kann es durchaus sein, dass das Duell gegen Ngannou ebenfalls bis in die zweite Hälfte andauert, also über Runde 5 hinausgeht. Einerseits will man den weltweit zahlenden Boxfans etwas bieten, andererseits wird sich Ngannou bei seinem Box-Debüt so teuer wie möglich verkaufen wollen - ein früher Knockout-Sieg des Favoriten passt dann nicht dazu.

