Hahnenkammrennen 2024 Wetten: Streif Abfahrt Quoten & Favoriten

Am Wochenende stehen die Hahnenkammrennen in Kitzbühel auf dem Programm. Am Freitag steigt die erste Abfahrt, am Samstag dann die zweite auf der Streif. Der Sonntag wird durch den Slalom vervollständigt.

Wer gewinnt die Hahnenkammrennen 2024? Wir blicken auf alle Favoriten, unter die sich auch einige ehemalige Sieger gemischt haben.

Aktuelle Quoten der Buchmacher gibt es derzeit nur für die erste Abfahrt des Wintersport-Krachers in Österreich.

Hahnenkammrennen: Aktuelle Wettquoten bei Interwetten

Wer gewinnt die Hahnenkammrennen 2024? Die Favoriten

Der Führende im Abfahrts-Weltcup, Marco Odermatt, geht als Favorit in die Abfahrt von Kitzbühel. Der Schweizer steht bei 376 Weltcup-Punkten in der Spezialdisziplin und führt auch den Gesamtweltcup überaus deutlich an.

Am letzten Wochenende gewann Odermatt doppelt in Wengen, profitierte dabei aber auch von der verletzungsbedingten Abwesenheit des Vorjahres-Champions in der Abfahrt, Aleksander Aamodt Kilde.

Ebenfalls unter den Hahnenkammrennen Favoriten zu finden ist Cyprien Sarrazin. Der Franzose gewann die Abfahrt in Bormio und landete in Wengen zweimal unmittelbar hinter Odermatt.

Lokalmatador Vincent Kriechmayr wartet noch auf eine Podestplatzierung in der Weltcup-Saison 2023/24 - zumindest in der Abfahrt, denn im Super-G trug er zum Start sogar das Rote Trikot. Ein Sieg beim Hahnenkammrennen gelang ihm bislang jedoch nicht.

Das kann Dominik Paris nicht von sich behaupten. Schon dreimal gewann der Italiener das berühmte Rennen auf der Streif. 2013, 2017 und zuletzt 2019 gelang ihm der große Wurf in der Speed-Disziplin. In den Wettquoten der Interwetten App liegt er auf dem vierten Rang und damit im unmittelbaren Favoritenkreis.

Streif Wetten 2024: Wie stehen die deutschen Chancen?

Einen deutschen Sieg in der Abfahrt auf der Streif gab es zuletzt 2018 durch Thomas Dreßen zu bewundern. Es war der erste Erfolg eines DSV-Fahrers seit Sepp Ferstl im Jahr 1979.

Dass sich 2024 ein Deutscher in die Siegerliste einträgt, kann fast ausgeschlossen werden. Sowohl der angesprochene Thomas Dreßen, als auch Andreas Sander und Romed Baumann liegen alle bei einer Wettquote von 200.0.

Besonders aussichtsreich sind die deutschen Chancen daher nicht. Zumal auch das Ranking im Abfahrtsweltcup mit den Plätzen 26 und 30 für Baumann und Sander zeigt, dass es 2023/24 für die deutschen Alpinen gar nicht läuft.

Immerhin: Romed Baumann zeigte mit Platz 8 im Abfahrtsweltcup 2022/23, dass er es eigentlich viel besser kann als aktuell. Stimmen Form und Material in Kitzbühel, ist vielleicht zumindest eine gute Platzierung möglich.

Alle Abfahrt-Sieger auf der Streif seit 2015:

2023: Aleksander Aamodt Kilde

2022: Beat Feuz

2021: Beat Feuz

2020: Matthias Mayer

2019: Dominik Paris

2018: Thomas Dreßen

2017: Dominik Paris

2016: Peter Fill

2015: Kjetil Jansrud