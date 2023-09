Handball Champions League Sieger Wetten & Favoriten

Der SC Magdeburg setzte sich 2023 im CL Final Four durch und krönte sich erstmals seit 2002 wieder zum König Europas.

2023/24 geht der SCM damit als Titelverteidiger und einer der Favoriten in den Handball Champions League Wetten an. Doch auch der THW Kiel erhofft sich trotz Umbruch den Triumph in der Königsklasse.

Wie stehen die aktuellen Handball Champions League Sieger Wettquoten der Buchmacher und zugunsten welcher Favoriten schlägt am Ende die Prognose aus?

Wer gewinnt die Handball Champions League? Die Favoriten

Dass ein Titelverteidiger meistens zumindest als Mitfavorit ins Rennen der neuen Spielzeit geht, ist in den meisten Sportarten so. So auch im Handball, wo der SC Magdeburg sich 2023 etwas überraschend zum Champions-League-Sieger krönte.

Bei den Buchmachern steht der SCM in den Handball CL Wettquoten dieses Mal ganz vorne. Der Kader bietet weiterhin Extraklasse und scheint nicht schwächer zu sein als im Vorjahr. Magdeburg ist klar das stärkste HBL-Team.

Erster Verfolger in der Königsklasse ist laut Handball CL Sieger Wetten der FC Barcelona. Spaniens Abonnement-Meister gewann die Trophäe vor dem SCM zweimal in Folge. Die Qualität bei den Katalanen ist extrem hoch und ginge es nach den Einzelspielern, könnte ihnen sicher niemand das Wasser reichen.

Champions League Sieger Wetten: Champion aus Osteuropa?

Weit liegen die Handball CL Favoriten in dieser Saison nicht auseinander. Denn neben Magdeburg und Barcelona wird auch zwei Klubs aus Osteuropa der große Triumph beim Final Four in Köln zugetraut.

Zum einen sind es die Ungarn von KC Veszprem, die bereits 2019 ganz nah am Titel dran waren. Damals unterlagen sie allerdings knapp RK Vardar Skopje. Mit dem aktuellen Team ist man wieder bestens aufgestellt und dominiert die heimische Liga nach Belieben.

Ebenfalls unter den Kandidaten für den Handball CL Sieg befindet sich KS Vive Kielce. Schon 2016 konnte der polnische Klub die Königsklasse gewinnen. Acht Jahre später soll es erneut gelingen, zumal man 2022 nur im Siebenmeterwerfen an Barcelona scheiterte.

Kann der THW Kiel die Champions League gewinnen?

Neben dem SC Magdeburg will aus deutscher Sicht auch der THW Kiel die Champions League der Handballer gewinnen. Letztmals gelang das dem vierfachen Gewinner 2020.

Doch die CL Sieger Quoten der Wettanbieter fallen 2023/24 nicht besonders positiv aus. Das liegt an den großen personellen Verlusten im Sommer-Transferfenster. Angesichts der geringeren Qualität ist nicht vom ganz großen Titel in der K.o.-Runde auszugehen.

Ebenfalls nicht zu den absoluten Topfavoriten gehören in dieser Saison laut Buchmacher Prognose das Projekt Aalborg und PSG Handball. Sowohl die Dänen als auch die ewig die Champions League jagenden Franzosen stehen in den Quoten allerdings nicht ganz vorne.

Handball Champions League Sieger seit 2015

2023: SC Magdeburg

2022: FC Barcelona

2021: FC Barcelona

2020: THW Kiel

2019: RK Vardar Skopje

2018: Montpellier HB

2017: RK Vardar Skopje

2016: KS Vive Kielce

2015: FC Barcelona