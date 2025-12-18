Interwetten Quotenboost: 10,0 Quote für Dortmund gegen Gladbach am 19.12.

SPORT1 Betting 18.12.2025 • 14:03 Uhr Profitiere vom Interwetten Quotenboost zum Bundesliga-Duell Dortmund gegen Gladbach. Neukunden erhalten eine Top-Quote von 10,0 auf einen BVB-Sieg. Alle Infos hier.

Die Bundesliga hält am kommenden Spieltag ein echtes Traditionsduell bereit. Wenn Borussia Dortmund am 19.12. um 20:30 Uhr auf Borussia Mönchengladbach trifft, blickt die gesamte Fußballwelt auf den Signal Iduna Park. Für Sportwetten-Enthusiasten bietet dieser Klassiker eine besondere Gelegenheit, denn der Buchmacher Interwetten hält für dieses Spiel ein spezielles Angebot bereit. Im Fokus steht dabei ein deutlicher Quoten-Boost für einen Heimsieg der Schwarz-Gelben.

Während die reguläre Quote für einen Sieg von Borussia Dortmund bei 1,50 liegt, haben Neukunden die Möglichkeit, sich eine deutlich erhöhte Quote von 10,0 zu sichern. Dieses Angebot richtet sich gezielt an Personen, die bisher noch kein Konto bei diesem Anbieter besitzen und ihre erste Wette auf dieses Bundesliga-Spiel platzieren möchten. Der Dortmund gegen Gladbach Quotenboost stellt somit eine interessante Option dar, um zum Start des Wochenendes von verbesserten Konditionen zu profitieren.

So sicherst du dir den Interwetten Quotenboost

Der Weg zur erhöhten Quote ist unkompliziert gestaltet. Zunächst ist eine Registrierung erforderlich, die ab dem 15.12.2025 erfolgen muss, um für diese Aktion teilnahmeberechtigt zu sein. Nach der Erstellung deines Kontos ist es wichtig, den Teilnahme-Button für die Aktion zu klicken, damit dein Tipp korrekt für den Boost erfasst wird. Sobald du deine bevorzugte Zahlungsmethode gewählt und eine Einzahlung getätigt hast, kannst du deine Wette auf den Heimsieg des BVB platzieren.

Bei der Platzierung der Wette gilt es zu beachten, dass im Wettschein zunächst die reguläre Quote angezeigt wird. Die Abrechnung der erhöhten Quote erfolgt zeitversetzt. Der Wetteinsatz für diese spezielle Aktion muss exakt 5€ betragen. Sollte Dortmund das Spiel gewinnen, wird der reguläre Gewinn sofort gutgeschrieben, während der zusätzliche Betrag aus dem Welcome Boost spätestens am Folgetag bis 12:00 Uhr auf deinem Konto verbucht wird.

Wichtige Bedingungen und Bonus-Details

Wie bei solchen Aktionen üblich, unterliegt das Angebot bestimmten Bestimmungen. Die Aktion ist zeitlich begrenzt und endet pünktlich zum Anpfiff der Partie am 19.12. um 20:30 Uhr. Der durch den Boost erzielte Zusatzgewinn wird als Bonusguthaben gutgeschrieben. Dieser Betrag muss innerhalb von 30 Tagen insgesamt 3 Mal umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung beantragt werden kann. Wichtig ist zudem, dass die Wette mit Echtgeld und nicht mit bereits vorhandenem Bonusguthaben oder Freebets platziert wird.

Neben dem speziellen Quoten-Angebot für das Bundesliga-Topspiel kannst du dich auch über weitere Vorzüge informieren. Ein Blick auf den Interwetten Bonus lohnt sich für dich, wenn du dein Wetterlebnis von Beginn an auf ein breiteres Fundament stellen möchtest. Der reguläre Willkommensbonus lässt sich oft mit den ersten Schritten auf der Plattform kombinieren, sofern die spezifischen Bedingungen der jeweiligen Aktion erfüllt werden.

Ein Rechenbeispiel für deinen Tipp

Um die Funktionsweise des Boosts zu verdeutlichen, hilft ein Blick auf die Zahlen. Bei einem Einsatz von exakt 5€ auf einen Sieg von Borussia Dortmund zur regulären Quote von 1,50 würde dein regulärer Wettgewinn 7,50€ betragen. Durch den Interwetten Quotenboost erhöht sich der Gesamtertrag im Erfolgsfall jedoch signifikant: Zu den 7,50€ gesellt sich ein Welcome Boost Gewinn von 42,50€, was in der Summe einer Auszahlung auf Basis der 10,0 Quote entspricht.

Möchtest du dir diese Chance für das Spiel zwischen Dortmund und Gladbach sichern? Dann informiere dich jetzt über die Details zur Registrierung und den weiteren Ablauf der Aktion.