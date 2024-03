Joshua vs. Ngannou: Wetten, Quoten & Prognose

In der Nacht von Freitag auf Samstag (9. März, Hauptkampf ab 00:10 Uhr MEZ) findet in Riad, Saudi-Arabien, der Schwergewichts-Boxkampf Anthony Joshua vs. Francis Ngannou statt.

Brisant an diesem auf 10 Runden angesetzten Kampf ist das Gerücht, dass dem Sieger ein Fight gegen den Gewinner des Duells Fury - Usyk winken soll. Bedeutet: Der Sieger aus Anthony Joshua gegen Francis Ngannou könnte die Chance haben, sich zum Weltmeister zu küren.

Wer gewinnt bei Joshua vs. Ngannou?

Joshua vs. Ngannou Wetten & Quoten: Wer gewinnt?

Sieg Joshua Quote 1.33 @ Bet365

Sieg Ngannou Quote 3.40 @ Bet365

Sieg Joshua TKO/Ko Quote 1.72 @ Bet365

Sieg Ngannou TKO/Ko Quote 4.50 @ Bet365

Sieg Joshua Punkte Quote 4.00 @ Bet365

Sieg Ngannou Punkte Quote 15.0 @ Bet365

Unentschieden Quote 26.0 @ Bet365



Quoten Stand: 08.03.2024, 7:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern. Hinweis: Boxen Wetten sind in Deutschland nur eingeschränkt erlaubt und somit ist es nicht sicher, ob die Buchmacher Joshua vs. Ngannou Wettquoten haben. In Österreich gibt es keine Einschränkungen und somit auch Quoten für Joshua vs. Ngannou Wetten

Joshua liegt in Prognose vs. Ngannou vorne

Die Prognosen der Experten als auch die Joshua vs. Ngannou Quoten der Wettanbieter geben zu erkennen: Anthony Joshua betritt das Seilquadrat gegen Francis Ngannou als deutlicher Favorit.

Der Sieg für „AJ“ geht mit einem Wert von gerade einmal 1.33 einher, was bedeutet: Für 1 Euro Einsatz auf den Sieg von Anthony Joshua gibt es im Gewinnfall gerade einmal 33 Cent zurück. Demgegenüber winkt für den Sieg von Ngannou eine Quote von 3.40.

Gründe für die deutliche Joshua - Ngannou Prognose gibt es zur Genüge: Der 34-Jährige war vierfacher Weltmeister im Schwergewicht und zählt zu den aktuell erfolgreichsten Boxern der Welt.

„AJ“ hat die beiden Niederlagen gegen Oleksandr Usyk gut verkraftet und zuletzt dreimal in Folge gewonnen. Auf den Sieg gegen Jermaine Franklin im April 2023 folgten im Laufe des Jahres die Erfolge gegen Robert Helenius und Otto Wallin.

Francis Ngannou steht nach dem sehr guten, wenn auch glücklosen Debüt gegen Tyson Fury vor seinem erst zweiten Auftritt im Boxen. Der 37-jährige - früher Schwergewicht-Champion in der UFC - hat seine exzellenten Box-Fertigkeiten bereits gegen den „Gypsi King“ unter Beweis gestellt. Ngannou schickte Fury bei seiner Premiere auf die Bretter, unterlag am Ende aber nach Punkten.

Das der Box-Neuling anders als in der MMA-Königsklasse nicht all seine Stärken ausspielen kann, ist ein Aspekt - mehr aber nicht.

Ein Argument für „AJ“ innerhalb der Joshua vs. Ngannou Prognose ist die größere Box-Erfahrung und seine erstklassige Statistik von 27-3. Ausgeglichen gestaltet sich die Situation bei den körperlichen Daten. Joshua ist 1,98 Meter groß, während sein Kontrahent 1,93 Meter misst.

Aufgrund aller Aspekte ist es verständlich, weshalb die Joshua vs Ngannou Wetten für den ehemaligen vierfachen Weltmeister sprechen.

Joshua vs. Ngannou Wetten auf Knockout

Beste Joshua TKO/Ko Quote 1.72 @ Bwin

Beste Ngannou TKO/Ko Quote 4.00 @ Bwin



Quoten Stand: 08.03.2024, 7:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern. Hinweis: Boxen Wetten sind in Deutschland nur eingeschränkt erlaubt und somit ist es nicht sicher, ob die Buchmacher Joshua vs. Ngannou Wettquoten haben. In Österreich gibt es keine Einschränkungen und somit auch Quoten für Joshua vs. Ngannou Wetten.

Angesichts der deutlichen Favoritenrolle von Anthony Joshua erwarten die Box-Experten und Wettanbieter beim Kampf in Riad zugleich einen Joshua-Sieg via Knockout.

Die Quote für einen TKO/Ko-Sieg von Joshua gegen Ngannou beträgt gerade einmal 1,72.

„AJ“ verfügt zweifelsfrei über die Fähigkeiten, um Box-Neuling Ngannou auf die Bretter zu schicken. In seiner bisherigen Karriere hat der englische Linksausleger immerhin 24 der 27 Siege durch Knockout gefeiert.

Ein Knockout-Sieg von Ngannou geht hingegen mit einer Quote von 4.00 einher und wäre eine faustdicke Überraschung. Allein schon deshalb, weil der 34-jährige in seiner gesamten Karriere erst einmal per K.o. verlor.

Rundenwetten - wer gewinnt wann?

Sieg Joshua in Runde 1-2 Quote 13.0 @ Bet365

Sieg Joshua in Runde 3-4 Quote 8.50 @ Bet365

Sieg Joshua in Runde 5-6 Quote 6.50 @ Bet365

Sieg Joshua in Runde 7-8 Quote 6.00 @ Bet365

Sieg Joshua in Runde 9-10 Quote 7.00 @ Bet365

Sieg Ngannou in Runde 1-2 Quote 19.0 @ Bet365

Sieg Ngannou in Runde 3-4 Quote 15.0 @ Bet365

Sieg Ngannou in Runde 5-6 Quote 15.0 @ Bet365

Sieg Ngannou in Runde 7-8 Quote 19.0 @ Bet365

Sieg Ngannou in Runde 9-10 Quote 29.0 @ Bet365

Volle Distanz - ja Quote 3.25 @ Bet365

Volle Distanz - nein Quote 1.33 @ Bet365



Quoten Stand: 08.03.2024, 7:00 Uhr. | 18+ | AGB gelten. Wettquoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich deshalb ändern.Hinweis: Boxen Wetten sind in Deutschland nur eingeschränkt erlaubt und somit ist es nicht sicher, ob die Buchmacher Joshua vs. Ngannou Wettquoten haben. In Österreich gibt es keine Einschränkungen und somit auch Quoten für Joshua vs. Ngannou Wetten.

Top-Wettanbieter Bet365 hat abseits der Siegwette und der Gewinnmethode auch noch Joshua vs. Ngannou Quoten für den Zeitpunkt des Sieges im Angebot.

Die Buchmacher haben gemäß der Joshua - Ngannou Wetten eine klare Einschätzung und erwarten, dass der Kampf in den Runden 5-6 bzw. 7-8 enden wird. Die Wettquoten sind für diese beiden zeitlichen Phasen am niedrigsten bewertet.

Wahrscheinlicher ist sogar, dass der Engländer nach Punktentscheid gewinnt. Die Quote hierfür liegt bei 4.00 und damit nochmal niedriger.

Für ein späteres Ende sprechen die letzten Kämpfe von Joshua. Gegen Franklin gewann er in Runde 12 nach Punktentscheid. Die Erfolge gegen Helenius und Wallin feierte „AJ“ in den Runden 7 bzw. 5.

Aufgrund der letzten Ergebnisse von Joshua und der Qualität von Ngannou ist es durchaus vorstellbar, dass der Kampf über die fünfte Runde hinausgeht und erst später endet. Auf der einen Seite erwarten die Fans vor Ort ein Spektakel und auf der anderen Seite möchte Ngannou seine Klasse auch gegen den Engländer zeigen. Ein früher Favoritensieg durch Knockout erscheint dementsprechend wenig wahrscheinlich.