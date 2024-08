Lyles vs. Thompson: Wer gewinnt Olympia Gold über 100m?

Im 100m Finale bei Olympia 2024 wartet das Duell Lyles vs. Thompson um Gold. Schafft der Newcomer aus Jamaika die Gold-Sensation?

Am Sonntagabend (21:50 Uhr) steht das Männer-Finale über die 100m im Sprint an. Auf dem Spiel steht die Goldmedaille und damit die Nachfolge des Italieners Marcell Jacobs, der 2021 in Tokio triumphierte.