Merkur Bets Quotenboost: Quote 10,0 auf Heidenheim vs. Bayern am 21.12.

SPORT1 Betting 18.12.2025 • 13:58 Uhr Sichere dir bei Merkur Bets den exklusiven Quotenboost von 10,0 für das Spiel Heidenheim gegen Bayern München. Jetzt als Neukunde registrieren und profitieren. 18+, AGB gelten

Die Bundesliga steuert auf ein weiteres spannendes Wochenende zu, wenn am 21.12. um 17:30 Uhr der 1. FC Heidenheim den Rekordmeister Bayern München empfängt. Während die Rollen auf dem Papier klar verteilt scheinen, sorgt der Buchmacher Merkur Bets für eine besondere Überraschung auf dem Wettmarkt. Neukunden haben die Möglichkeit, von einer erhöhten Quote auf einen Sieg der Münchner zu profitieren und so den Spieltag besonders interessant zu gestalten.

Statt der regulären Standardquote von 1,15 bietet der Bookie einen Super-Quotenboost von 10,0 auf einen Erfolg der Bayern an. Dieses Angebot richtet sich gezielt an Sportbegeisterte in Deutschland, die sich neu auf der Plattform registrieren und ihre erste Wette auf dieses Duell platzieren möchten. Es ist eine seltene Gelegenheit, die Favoritenrolle der Münchner mit einer zweistelligen Quote zu kombinieren.

So sicherst du dir den Merkur Bets Quotenboost

Der Weg zur erhöhten Quote ist unkompliziert und in wenigen Schritten erledigt. Zunächst musst du dich über die entsprechende Aktionsseite registrieren und dein neues Kundenkonto verifizieren. Sobald die Registrierung ab dem 19.12.2025 abgeschlossen ist, ist eine Mindesteinzahlung von 10 € in einer einzigen Transaktion erforderlich, um dich für die Aktion zu qualifizieren.

Deine erste Wette nach der Einzahlung muss dann auf einen Sieg von Bayern München platziert werden. Beachte dabei, dass im Wettschein zunächst nur die reguläre Quote angezeigt wird, die Abrechnung im Erfolgsfall jedoch auf Basis der geboosteten 10,0 erfolgt. Der maximale Einsatz, der für den Boost gewertet wird, liegt bei 10 €. Zwar kannst du einen höheren Betrag setzen, doch die Zusatzgewinne aus der Aktion sind auf einen Deckel von 100 € Bonusguthaben begrenzt.

Merkur Bets Bonus für Neukunden

Neben der verbesserten Quote wartet noch ein weiteres Highlight auf dich. Du kannst zusätzlich den Merkur Bets Bonus in Anspruch nehmen, der deine erste Einzahlung um 100 % bis zu einem Betrag von 100 € aufstockt. Dieses Guthaben bietet dir einen idealen Start, um das restliche Wettangebot des Buchmachers kennenzulernen. Damit der Bonus ausgezahlt werden kann, muss der Betrag 10 Mal in Sportwetten mit einer Mindestquote von 1,80 umgesetzt werden, wofür dir insgesamt 30 Tage Zeit zur Verfügung stehen.

Wichtige Details zur Aktion und den Bedingungen

Damit alles reibungslos abläuft, solltest du die zeitlichen Rahmenbedingungen im Auge behalten. Die Aktion für den Super-Quotenboost startet am 19.12.2025 und endet pünktlich zum Anpfiff der Partie am 21.12.2025 um 17:30 Uhr. Wichtig zu wissen ist zudem, dass Livewetten von diesem Angebot ausgeschlossen sind; es zählen ausschließlich Einzel- oder Kombiwetten, die vor dem Spielbeginn abgegeben werden.

Sollten die Bayern das Spiel gewinnen, wird dir der Gewinn in Höhe von 100 € am Folgetag, dem 22.12.2025, bis spätestens 15:00 Uhr als Bonusguthaben gutgeschrieben. Dieses Guthaben unterliegt einer einfachen Umsatzbedingung: Du musst den Betrag lediglich ein Mal innerhalb von 7 Tagen bei einer Mindestquote von 1,80 umsetzen. Danach ist das Guthaben frei verfügbar und kann auf dein Bankkonto ausgezahlt werden.