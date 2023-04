MotoGP: Jerez Favoriten Wettquoten

Viertes Saisonrennen in der MotoGP und in Jerez steigt der Große Preis von Spanien. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt: Wer gewinnt den Jerez GP?

Geht es nach den Wettquoten der Buchmacher, geht Francesco Bagnaia als Favorit ins Rennen (ab 15:00 Uhr - live bei Servus TV). Doch die bisherige Saison zeigt, dass die MotoGP 2023 alles andere als vorhersehbar ist.

Gibt es den vierten Sieger im vierten Rennen?

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Jerez GP?

*Quoten Stand: 28.04.23, 13:28 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Bagnaia in MotoGP Wetten der Spanien GP Favorit

Nach dem Sieg zum Saisonstart in Portimao schien im Grunde alles für eine entspannte Saison des WM-Favoriten Francesco Bagnaia zu sprechen. Doch die letzten Rennen in Argentinien und Texas zeigten, dass es so etwas in der MotoGP nicht gibt.

Zweimal verpasste der Italiener es, im Endklassement gewertet zu werden, hatte zuletzt nach dem Start von der Pole Position auf dem Circuit of the Americas einen Unfall in Runde 7.

Dennoch ist Bagnaia in den MotoGP Wettquoten für den Jerez GP der Favorit. Seine Ducati ist das beste Bike und als Rennfahrer kann ihm ebenfalls kaum jemand das Wasser reichen. Bleibt er diesmal vom Pech verschont, könnte sich die Quote von 2.00 allemal lohnen.

Wer kann Bagnaia in den Jerez GP Quoten gefährden?

Geht es nach den Jerez GP Wettquoten, so gibt es vor allem zwei Herausforderer für Francesco Bagnaia. Denn auf den Quoten-Favoriten folgt einerseits Jorge Martin und andererseits Fabio Quartararo.

Quartararo steigerte sich im Saisonverlauf und verbuchte nach den Plätzen 8 und 7 zuletzt in Austin erstmals ein Podium mit Rang 3. Der Trend stimmt beim Yamaha-Mann und wer darauf in den Spanien GP Quoten der MotoGP wert legt, hat mit dem Franzosen seinen Siegkandidaten gefunden.

Jorge Martin widerfuhr bislang ein ähnliches Schicksal wie Bagnaia. Zweimal musste er seine Ducati vorzeitig abstellen. Nur in Argentinien sah er mit Platz 5 die Ziellinie. Auch bei ihm kann es eigentlich nur aufwärts gehen, wie die Ergebnisse in den Sprints zeigen.

MotoGP Wetten auf WM-Führenden Bezzecchi?

Bleibt einer, der in den MotoGP Jerez Wettquoten etwas überraschend nicht zu den Favoriten gehört. Die Rede ist von Marco Bezzecchi, der als WM-Führender in den Süden von Spanien reist.

Nach den Plätzen 3 und 6 sowie dem zwischenzeitlichen Sieg in Argentinien war es Bagnaias Landsmann, der bislang die meiste Konstanz am Rennsonntag an den Tag legte.

Wer auf den zweiten Saisonsieg von Bezzecchi wettet, bekommt dafür eine Wettquote von 17.0 präsentiert. Spannung pur in Spanien!