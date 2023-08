Wer gewinnt MotoGP in Silverstone? Favoriten & Wettquoten

Am 6. August findet mit dem Großen Preis von Großbritannien das neunte MotoGP-Saisonrennen statt. Auf dem Silverstone Circuit erwartet alle Motorradsport-Fans einmal mehr ein spannendes Wochenende.

Wer gewinnt das MotoGP Silverstone Rennen? Hier ist der Blick auf die Favoriten in den Buchmacher-Wettquoten.

MotoGP Wettquoten: Wer gewinnt den Silverstone GP?

*Quoten Stand: 4.8.2023, 16:02 Uhr | 18+ | AGB gelten.

Silverstone GP Wetten: WM-Leader Bagnaia ist Favorit

Vier von acht WM-Rennen konnte Francesco Bagnaia bereits gewinnen. Der aktuelle Weltmeister gewann erst jüngst den Großen Preis der Niederlande in Assen. Die WM führt er auch 2023 wieder überaus souverän an.

Bei dieser Form spricht nur wenig dagegen, den Italiener in den Silverstone GP Wetten abzuschreiben. Das gilt umso mehr, da Bagnaia im Vorjahr genau hier das Rennen der MotoGP für sich entschied.

Mit einer Quote von 2.00 auf den Rennsieg lässt sich mit dem Oddset Bonus dennoch viel Value in dieser MotoGP Wette finden.

Wer kann in den Großbritannien GP Quoten mithalten?

Erster Verfolger ist laut MotoGP Großbritannien Wettquoten Jorge Martin. Der Spanier gewann den Deutschland GP auf dem Sachsenring und ist derzeit WM-Zweiter. In Assen hatte Martin ein leicht schwächeres Wochenende mit Platz 5, könnte in Silverstone aber auf das Podest zurückkehren.

Das Podium strebt in den Silverstone GP Wetten auch Marco Bezzecchi an. Der Italiener wurde in Assen starker Zweiter und gewann am Vortag sogar den Sprint. Mit dem WM-Dritten ist auch in Großbritannien definitiv zu rechnen.

Marc Marquez folgt in den Wettquoten, was allerdings nicht an seinen bisherigen Leistungen in der Saison 2023 liegt. In drei Rennen fiel er aus, in den anderen war er überhaupt nicht am Start.

Weitere Siegkandidaten sind laut Silverstone GP Quoten am Wochenende Jack Miller, Brad Binder, Maverick Vinales und Johann Zarco. Alle genannten Fahrer warten noch auf ihren ersten Saisonsieg.