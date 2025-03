MotoGP Wetten Austin GP 2025

SPORT1 Betting 29.03.2025 • 12:00 Uhr Wer ist bei den MotoGP Wetten zum Austin GP am 30. März der Favorit? Alle Wettquoten zum dritten MotoGP des Jahres in Austin, USA im Check.

In der MotoGP steht bereits das dritte Rennwochenende an. Vom 28. bis zum 30. März gehen die Piloten beim Grand Prix of the Americas in Austin, Texas an den Start.

Bislang hat Marc Marquez die Saison 2025 nach Belieben dominiert. Sowohl die beiden Hauptrennen als auch die zugehörigen Sprints konnte der Spanier für sich entscheiden. Klar, dass der Ducati-Pilot auch in Austin wieder als Topfavorit an den Start geht.

Doch wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Kann der jüngere Marquez-Bruder, Alex, seinen ebenfalls starken Saisonstart bestätigen? Oder wird auch Franco Morbidelli an seine Leistung vom Argentinien GP anknüpfen?

Wir haben uns genauer mit dem Austin GP beschäftigt und schauen, wer mit den besten MotoGP Wettquoten beim Großen Preis von Amerika ins Rennen geht. Hier sind die besten MotoGP Wetten für Sonntag!

Austin MotoGP Wettquoten: Wer schlägt Marc Marquez?

MotoGP Quoten: Siegt Marquez auch im dritten Rennen?

Marc Marquez ist bislang DER Fahrer der noch jungen Saison. Die Rückkehr zum Ducati-Werksteam ist ein echtes Match made in Heaven. Denn der Spanier hat sowohl beide Sprintrennen als auch beide Hauptrennen gewonnen.

Jetzt geht es also nach Austin, wo sich Marquez ebenfalls pudelwohl fühlt. Seit 2013 konnte er auf dem Circuit of the Americas bereits siebenmal triumphieren, was ihn zum Rekordsieger in Austin macht. Zwischen 2013 und 2018 fuhr er hier sogar sechs Siege in Serie ein.

In Anbetracht der aktuellen Form überrascht es nicht, dass die Buchmacher ihn als Topfavorit listen. Sollte Marquez am Sonntag auch den dritten Grand Prix in Folge gewinnen, bietet Betano eine Quote von 1,25.

Auch die Kombination mit anderen Wetten könnte sich bei Marquez lohnen. Denn im Sprintrennen sowie im Kampf um die schnellste Runde wird der Spanier von den Buchmachern ebenfalls ganz vorne gelistet.

MotoGP Wetten: Wie schlägt sich der jüngere Marquez-Bruder?

Nicht nur Marc Marquez, sondern auch sein jüngerer Bruder Alex hat einen überzeugenden Saisonauftakt hingelegt. Mit je zwei zweiten Plätzen im Sprint und Hauptrennen steht er aktuell bei seinem besten Saisonstart seiner Karriere.

Trotzdem liegt der Fokus in Austin natürlich auf seinem Bruder, der hier mit sieben Erfolgen der erfolgreichste Fahrer ist. Doch genau dies könnte Alex entgegenkommen. Immerhin liegt der Druck nicht bei ihm.

Nachdem er sich bereits in Thailand und Argentinien stark präsentiert hat – und das, obwohl ihm die beiden Strecken in der Vergangenheit nicht gerade gelegen haben – dürfte er auch in Austin der Herausforderer Nummer 1 sein.

Die Wette auf eine Platzierung in den Top 3 ist auf jeden Fall eine interessante Option. Für den Sieg des jüngeren Marquez-Bruders gäbe es sogar eine Quote von 5,50.

MotoGP Wetten: Kann Morbidelli seine Form auch in Austin beweisen?

Platz 1 und Platz 2 gingen in dieser Saison also immer an die Marquez-Brüder. Dahinter machen bislang Franco Morbidelli und Francesco Bagnaia den dritten Platz unter sich aus.

Während zum Auftakt in Thailand noch Bagnaia auf das Podium gefahren ist, war es in Argentinien Morbidelli, der mit seiner VR46-Maschine kurz vor Schluss noch an seinem Landsmann vorbeiziehen konnte und sich damit Platz 3 sicherte.

Zwar sind die Marquez-Brüder, insbesondere Austin-Rekord-Sieger Marc, die klaren Favoriten für Sonntag, doch trotzdem will Morbidelli an seine Leistung vom Argentinien GP anknüpfen.

Außerdem hat der Italiener noch eine Rechnung mit dem Austin GP offen. Denn im vergangenen Jahr ging er nicht nur im Sprint ohne Punkte aus, sondern musste auch im Rennen nach einem Sturz schon früh aussteigen.

Das soll in diesem Jahr besser werden! Mit einer Siegquote von 20,00 ist er zwar nur Außenseiter für Platz 1, doch ein erneuter Podiumsplatz ist am Sonntag alles andere als unwahrscheinlich.

Was ist drin für Bagnaia beim MotoGP Austin GP?

Nach dem dritten Platz in Thailand verpasste Francesco Bagnaia in Argentinien das Podium nur knapp. Glücklich war er darüber sicher nicht, aber der Ausblick auf Austin könnte für bessere Stimmung sorgen.

Immerhin liegt der Kurs in den USA Pilot und Maschine besser als noch die Strecken in Thailand und Argentinien. In der Gesamtwertung sind es für den dreimaligen Weltmeister trotzdem bereits 31 Punkte Abstand zu Dominator Marc Marquez.

Die Buchmacher zählen „Pecco“ dennoch wieder zum erweiterten Favoritenkreis. Mit einer Siegquote von 8,00 sieht ihn bet365 beispielsweise als drittstärksten Fahrer im Feld.

Die Rollenverteilung vor dem Austin GP ist klar. Der bisherige Dominator Marc Marquez geht auch am Sonntag als großer Favorit in das Rennen. Immerhin konnte er hier bereits siebenmal gewinnen! Fährt er beim Großen Preis von Austin den dritten Saisonsieg in Folge ein oder gibt es eine Überraschung auf dem Podium?