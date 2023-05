NBA Meister Wetten: NBA Favoriten & Prognose

Die NBA Playoffs gehen in die entscheidende Phase. Noch vier Teams kämpfen um den Titel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Gesucht wird der Nachfolger der Golden State Warriors, die sich bereits in der zweiten Playoff-Runde verabschiedeten.

Aktuelle NBA Meister Wettquoten von bwin:

Werden die Boston Celtics NBA Meister?

Geht es nach den Wettquoten in der bwin App , so sind die Boston Celtics der Favorit, um sich erstmals seit 2008 wieder zum NBA Champion zu krönen. Gründe dafür gibt es reichlich, vor allem jedoch das starke Roster.

Die Celtics sind in der Eastern Conference an Position 2 gesetzt und sind damit das letzte verbliebene Topteam. Im Conference Final hat die Mannschaft den Heimvorteil und sollte damit die NBA Finals erreichen.

NBA Meister Favorit Denver Nuggets

Nun könnte es an der Zeit sein. Als Top-Seed im Westen marschierten die Nuggets durch die Regular Season und ließen sich auch in den Playoffs nicht von den Phoenix Suns aufhalten.

Dass die Denver Nuggets als Favorit in den NBA Wettquoten so gut dastehen, verdanken sie vor allem einem Star: Nikola Jokic. Der serbische Center führt seine Mannschaft auch in den Playoffs stark an.