Die 7 besten Wetten & Quoten zu NFL Week 11

NFL Deutschland ist für 2023 Geschichte, doch eine Pause legt die Elite des American Football deshalb nicht ein. Vielmehr wartet am Wochenende wieder ein voller NFL Spielplan.

Welche sind die besten NFL Wetten der Buchmacher für Week 11? Welche Quoten lohnen sich bei den Sonntagsspielen besonders?

Hier sind unsere sieben besten Wetten für den 11. Spieltag, mit Lions vs. Bears, Dolphins vs. Raiders oder auch Browns vs. Steelers.

Die besten NFL Wetten zu Week 11:

NFL Quoten für die Division-Schlager am Sonntag

Der 11. Spieltag der NFL steht am Sonntag ganz im Zeichen der Division-internen Duelle. Eines von ihnen steigt in der NFC North, wo die starken Detroit Lions die schwachen Chicago Bears empfangen. Trotz des guten Laufspiels der Bears sprechen die Statistiken allesamt für einen deutlichen Lions-Sieg. Bei bwin geht unsere Wette auf Lions-Sieg HC -10,0 zur NFL Quote 1.91.

In der AFC North kommt es zum Duell Cleveland vs. Pittsburgh. Beide stehen bei 6-3 und gewannen vier ihrer letzten fünf Spiele. Doch im direkten Vergleich hatten zuletzt viermal bei fünf Versuchen die Steelers die Nase vorne. Klappt das erneut, lohnt sich definitiv die NFL Wette zur Quote 2.67 bei bet365.

Nicht aus einer Division stammen die Miami Dolphins und Las Vegas Raiders, die in Florida aufeinandertreffen. Natürlich sind die Dolphins die haushohen Favoriten. Die letzten Spiele bestätigen den Eindruck der offensiven Qualität (1. in NFL) gegen eine schwache Defense der Raiders (24.). Dolphins-Sieg mit Handicap -11,5 gibt es bei Oddset zur Quote 1.91.

Die frühen Spiele am Sonntagabend beschließen bei uns die Green Bay Packers und die LA Chargers. Wenn zwei durchschnittliche Offensivreihen aufeinandertreffen, spricht nur wenig für ein Punkte-Feuerwerk. Bei NEObet wetten wir auf Unter 44,5 Punkte zur Quote 1.90.

NFL Wetten zum 11. Spieltag: Dreimal später Kickoff

Insgesamt dreimal wird am Sonntagabend deutscher Zeit noch spät angepfiffen. Eines dieser Spiele steigt in San Francisco, wo die 49ers nach drei Niederlagen endlich mal wieder gewannen und nun auf die Bucs treffen. Die Offensive der Niners hatte zuletzt einige Probleme, doch die Defensive zählt zu den stärksten der Liga, sodass Tampa Bay nicht viele Punkte gelingen dürften. Unter 41,5 Punkte ist unsere NFL Wette bei AdmiralBet zur Quote 1.80.

In der NFC West treffen die 6-3 Seahawks auf die 3-6 Rams. Da auch die letzten drei Spiele der Rams mit teils heftigen Klatschen keine Aussicht auf Verbesserung bieten, überrascht die hohe Quote auf die Seahawks doch etwas: den Sieg gibt es bei bet3000 zur Quote 1.85.

Zum Abschluss empfangen noch die Buffalo Bills die New York Jets. Und absurderweise haben die Jets in den letzten fünf Spielen mehr Punkte als die Bills geholt. Dennoch sind die Bills natürlich favorisiert, aber so deutlich sollte es nicht werden. Jets Sieg mit HC +7,5 gibt es bei Interwetten zur Wettquote 1.70.

NFL Week 11 Spielplan